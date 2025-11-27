CEXDEX+
Le prix de Ostrich en direct est actuellement de 2.905 USD. La capitalisation boursière de RICH est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de RICH en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

$2.905
Graphique du prix de Ostrich (RICH) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-27 17:13:35 (UTC+8)

Prix de Ostrich aujourd'hui

Le prix de Ostrich (RICH) en direct est actuellement de $ 2.905, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RICH en USD est de $ 2.905 par RICH.

Ostrich se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- RICH. Au cours des dernières 24 heures, RICH a été échangé entre $ 2.892 (plus bas) et $ 2.915 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, RICH a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -4.54% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 4.13K.

Informations de marché pour Ostrich (RICH)

$ 4.13K
$ 290.50M
100,000,000
ARB

La capitalisation boursière actuelle de Ostrich est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 4.13K. L'offre en circulation de RICH est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 290.50M.

Historique du prix de Ostrich en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

0.00%

0.00%

-4.54%

-4.54%

Historique du prix de Ostrich (RICH) en USD

Suivez la variation du prix de Ostrich aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 00.00%
30 jours$ -0.223-7.13%
60 jours$ +2.405+481.00%
90 jours$ +2.405+481.00%
Variation du prix de Ostrich aujourd'hui

Aujourd'hui, RICH a enregistré une variation de $ 0 (0.00%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Ostrich sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.223 (-7.13%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Ostrich

En élargissant la vue à 60 jours, RICH a constaté une variation de $ +2.405 (+481.00%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Ostrich sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +2.405 (+481.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Ostrich (RICH) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Ostrich.

Prédiction du prix de Ostrich

Prévision du prix de Ostrich (RICH) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de RICH en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Ostrich (RICH) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Ostrich pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix Ostrich pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de RICH pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Ostrich.

Comment acheter et investir dans du Ostrich

Prêt à vous lancer avec Ostrich ? Acheter du RICH sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Ostrich. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Ostrich (RICH).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Ostrich sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Que pouvez-vous faire avec du Ostrich

Qu'est-ce que Ostrich (RICH)

Ostrich est une bourse mondiale décentralisée proposant des perpétuels sur actions américaines, britanniques, chinoises et japonaises, ainsi que d’autres actifs financiers à effet de levier. Basée sur le modèle Payment for Order Flow (PFOF), Ostrich offre une exécution de niveau CEX, avec une liquidité profonde, une latence minimale et aucun frais de gaz pour les traders.

Pour une compréhension plus approfondie de Ostrich, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Combien vaudra 1 Ostrich en 2030 ?
Si Ostrich enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- $ d'ici 2026, -- $ d'ici 2030, -- $ d'ici 2035 et -- $ d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques.
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-27 17:13:35 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Ostrich (RICH)

Temps (UTC+8)TypeInformation
11-26 08:09:47Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin connaît son pire mois de janvier depuis près de trois ans, les ETF enregistrent une sortie de 3,7 milliards de dollars en un seul mois
11-26 07:57:17Mises à jour de l'industrie
388 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
11-26 03:57:55Mises à jour de l'industrie
Taux mensuel des ventes au détail aux États-Unis en septembre : 0,2%, prévision de 0,4%, valeur précédente 0,60%
11-25 20:14:18Mises à jour de l'industrie
Hausse des Memes Coins sur la chaîne SOL, PIPPIN en hausse de 84% en 24 heures
11-25 17:21:54Mises à jour de l'industrie
Les ETF spot d'altcoins américains accueillent un boom des cotations, plus de 100 ETF prêts à être lancés
11-25 15:17:35Mises à jour de l'industrie
368 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes

Actualités à la une

Bitcoin et la moyenne mobile 200 semaines

November 27, 2025

Vols violents de crypto : sécuriser ses actifs en 2025

November 27, 2025

Poursuite fédérale de 1 milliard : enjeux pour les exchanges crypto

November 27, 2025
Découvrez-en plus sur Ostrich

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

