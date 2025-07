Informations sur Parex (PRX)

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Site officiel : https://parex.network/ Livre blanc : https://docs.parex.network/ Explorateur de blocs : https://scan.parex.network/