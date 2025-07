Informations sur MILLI (MILLI)

Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!

Site officiel : https://www.milli.dog Explorateur de blocs : https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1