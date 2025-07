Informations sur Masa (MASA)

Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

Site officiel : https://www.masa.ai Livre blanc : https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092