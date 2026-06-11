Qu'est-ce que Mantis ?

Mantis est une plateforme intégrée verticalement conçue pour la DeFi interchaînes. Elle offre des transactions sans frais, une résistance à la MEV ainsi que la possibilité d'effectuer des échanges grâce à des agents IA personnalisables et sur mesure, permettant aux utilisateurs d'obtenir les résultats souhaités avec des performances optimales.

En quoi Mantis se distingue-t-elle ?

Mantis se démarque par son modèle linguistique propriétaire DISE LLM, qui alimente des agents personnalisés, une conditionnalité avancée et des stratégies de portefeuille collaboratives. De plus, elle dispose d'une interface Type & Trade, offrant une expérience de trading simplifiée sur Solana, Ethereum et les plateformes interchaînes.

Quel est le prix actuel de Mantis ?

Le prix en direct de Mantis (SN123) est de €0.6756704591468715000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Mantis sur le marché ?

Mantis occupe actuellement le rang n°1988 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €2345980.9661191800000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de SN123 ?

L'offre en circulation de SN123 est de 3475311.182876422 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Mantis ?

Durant les dernières 24 heures, Mantis a échangé dans une fourchette comprise entre €0.623829190724415000 (plus bas sur 24 heures) et €0.6760839573079605000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Mantis est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Mantis a atteint un plus haut historique de €6.262029764640000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.5367035967082920000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de SN123 est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Mantis ?

La variation actuelle du prix de 3.15% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.