À propos de Mambo Mambo est une memecoin à base communautaire sur Ethereum, dotée d’un personnage original et amusant de gorille, dont l’objectif est de conquérir la blockchain, soutenu par une énergie 100 % pure et débridée de $MAMBO.

Ce qui rend Mambo unique Mambo se distingue par son mélange unique de caractéristiques, notamment son absence de fonctionnalités traditionnelles, sa feuille de route atypique et une communauté pleine d’énergie – le tout animé par un niveau d’énergie sans précédent et une approche déjantée.

Histoire de Mambo

L’histoire de Mambo est appelée « Le Rouleau sacré du singe », bien que les détails à son sujet ne soient pas fournis.

Quel est l’avenir de Mambo Mambo possède une offre totale de 1 milliard de tokens, avec une taxe de 0 % sur les transactions entrantes comme sortantes, promettant ainsi une folie à 100 %.

À quoi peut servir Mambo Mambo bénéficie d’une liquidité exceptionnellement serrée, comparable à sa prise ferme et inébranlable.

Quel est le prix actuel de Mambo ?

Le prix en direct de Mambo (MAMBO) est de € EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Mambo sur le marché ?

Mambo occupe actuellement le rang n°6759 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €43353.4954697325000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de MAMBO ?

L'offre en circulation de MAMBO est de 1000000000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Mambo ?

Durant les dernières 24 heures, Mambo a échangé dans une fourchette comprise entre € (plus bas sur 24 heures) et € (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Mambo est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Mambo a atteint un plus haut historique de €0.000005606898933285000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de MAMBO est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Mambo ?

La variation actuelle du prix de -10.99% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Meme,Ethereum Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.