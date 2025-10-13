Le prix en temps réel de Hana est aujourd'hui de 0.04583 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de HANA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix HANA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Hana est aujourd'hui de 0.04583 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de HANA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix HANA facilement sur MEXC maintenant.

Cours Hana(HANA)

Prix en temps réel : 1 HANA à USD

$0.04582
$0.04582$0.04582
-8.04%1D
USD
Graphique du prix de Hana (HANA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 20:24:57 (UTC+8)

Informations sur le prix de Hana (HANA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0436
$ 0.0436$ 0.0436
Bas 24 h
$ 0.05451
$ 0.05451$ 0.05451
Haut 24 h

$ 0.0436
$ 0.0436$ 0.0436

$ 0.05451
$ 0.05451$ 0.05451

--
----

--
----

-2.47%

-8.04%

-33.00%

-33.00%

Le prix en temps réel de Hana (HANA) est de $ 0.04583. Au cours des dernières 24 heures, HANA a évolué entre un minimum de $ 0.0436 et un maximum de $ 0.05451, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HANA est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, HANA a évolué de -2.47% au cours de la dernière heure, -8.04% sur 24 heures et de -33.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hana (HANA)

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 45.83M
$ 45.83M$ 45.83M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Hana est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.27M. L'offre en circulation de HANA est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 45.83M.

Historique du prix de Hana (HANA) en USD

Suivez la variation du prix de Hana aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.004006-8.04%
30 jours$ +0.02583+129.15%
60 jours$ +0.02583+129.15%
90 jours$ +0.02583+129.15%
Variation du prix de Hana aujourd'hui

Aujourd'hui, HANA a enregistré une variation de $ -0.004006 (-8.04%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Hana sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.02583 (+129.15%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Hana

En élargissant la vue à 60 jours, HANA a constaté une variation de $ +0.02583 (+129.15%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Hana sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.02583 (+129.15%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Hana (HANA) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Hana.

Qu'est-ce que Hana (HANA)

Hana est une solution de finance hyper-casual, de livestreaming, de gains faciles et d’intégration fluide qui remplace les plateformes d’échange centralisées (CEX) comme principale porte d’entrée vers la crypto.

Hana est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Hana. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de HANApour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Hana sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Hana fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Hana (USD)

Combien vaudra Hana (HANA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Hana (HANA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Hana.

Consultez la prévision de prix de Hana maintenant !

Tokenomics de Hana (HANA)

Comprendre la tokenomics de Hana (HANA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HANA !

Guide d'achat de Hana (HANA)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Hana? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Hana. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

HANA en devises locales

1 Hana (HANA) à VND
1,206.01645
1 Hana (HANA) à AUD
A$0.0701199
1 Hana (HANA) à GBP
0.0343725
1 Hana (HANA) à EUR
0.0394138
1 Hana (HANA) à USD
$0.04583
1 Hana (HANA) à MYR
RM0.1934026
1 Hana (HANA) à TRY
1.915694
1 Hana (HANA) à JPY
¥6.96616
1 Hana (HANA) à ARS
ARS$65.1918001
1 Hana (HANA) à RUB
3.6920648
1 Hana (HANA) à INR
4.0646627
1 Hana (HANA) à IDR
Rp763.8330278
1 Hana (HANA) à KRW
65.3778699
1 Hana (HANA) à PHP
2.6709724
1 Hana (HANA) à EGP
￡E.2.1870076
1 Hana (HANA) à BRL
R$0.2506901
1 Hana (HANA) à CAD
C$0.064162
1 Hana (HANA) à BDT
5.5756778
1 Hana (HANA) à NGN
66.9049255
1 Hana (HANA) à COP
$179.7250948
1 Hana (HANA) à ZAR
R.0.7956088
1 Hana (HANA) à UAH
1.906528
1 Hana (HANA) à TZS
T.Sh.112.3284134
1 Hana (HANA) à VES
Bs8.84519
1 Hana (HANA) à CLP
$43.81348
1 Hana (HANA) à PKR
Rs12.9643904
1 Hana (HANA) à KZT
24.5997108
1 Hana (HANA) à THB
฿1.4913082
1 Hana (HANA) à TWD
NT$1.4074393
1 Hana (HANA) à AED
د.إ0.1681961
1 Hana (HANA) à CHF
Fr0.036664
1 Hana (HANA) à HKD
HK$0.3560991
1 Hana (HANA) à AMD
֏17.525392
1 Hana (HANA) à MAD
.د.م0.4193445
1 Hana (HANA) à MXN
$0.847855
1 Hana (HANA) à SAR
ريال0.1718625
1 Hana (HANA) à ETB
Br6.7205112
1 Hana (HANA) à KES
KSh5.9180279
1 Hana (HANA) à JOD
د.أ0.03249347
1 Hana (HANA) à PLN
0.1686544
1 Hana (HANA) à RON
лв0.2011937
1 Hana (HANA) à SEK
kr0.4363016
1 Hana (HANA) à BGN
лв0.0769944
1 Hana (HANA) à HUF
Ft15.5510356
1 Hana (HANA) à CZK
0.9642632
1 Hana (HANA) à KWD
د.ك0.01402398
1 Hana (HANA) à ILS
0.1503224
1 Hana (HANA) à BOB
Bs0.3171436
1 Hana (HANA) à AZN
0.077911
1 Hana (HANA) à TJS
SM0.4202611
1 Hana (HANA) à GEL
0.123741
1 Hana (HANA) à AOA
Kz41.7772531
1 Hana (HANA) à BHD
.د.ب0.01723208
1 Hana (HANA) à BMD
$0.04583
1 Hana (HANA) à DKK
kr0.2956035
1 Hana (HANA) à HNL
L1.2025792
1 Hana (HANA) à MUR
2.076099
1 Hana (HANA) à NAD
$0.792859
1 Hana (HANA) à NOK
kr0.4624247
1 Hana (HANA) à NZD
$0.0797442
1 Hana (HANA) à PAB
B/.0.04583
1 Hana (HANA) à PGK
K0.1920277
1 Hana (HANA) à QAR
ر.ق0.1672795
1 Hana (HANA) à RSD
дин.4.6402875
1 Hana (HANA) à UZS
soʻm558.9023496
1 Hana (HANA) à ALL
L3.8263467
1 Hana (HANA) à ANG
ƒ0.0820357
1 Hana (HANA) à AWG
ƒ0.0820357
1 Hana (HANA) à BBD
$0.09166
1 Hana (HANA) à BAM
KM0.0769944
1 Hana (HANA) à BIF
Fr134.78603
1 Hana (HANA) à BND
$0.0591207
1 Hana (HANA) à BSD
$0.04583
1 Hana (HANA) à JMD
$7.3598397
1 Hana (HANA) à KHR
184.0560298
1 Hana (HANA) à KMF
Fr19.43192
1 Hana (HANA) à LAK
996.3043279
1 Hana (HANA) à LKR
Rs13.8580754
1 Hana (HANA) à MDL
L0.7749853
1 Hana (HANA) à MGA
Ar205.515469
1 Hana (HANA) à MOP
P0.36664
1 Hana (HANA) à MVR
0.701199
1 Hana (HANA) à MWK
MK79.427973
1 Hana (HANA) à MZN
MT2.928537
1 Hana (HANA) à NPR
Rs6.4931944
1 Hana (HANA) à PYG
322.73486
1 Hana (HANA) à RWF
Fr66.49933
1 Hana (HANA) à SBD
$0.3771809
1 Hana (HANA) à SCR
0.678284
1 Hana (HANA) à SRD
$1.7841619
1 Hana (HANA) à SVC
$0.4005542
1 Hana (HANA) à SZL
L0.7924007
1 Hana (HANA) à TMT
m0.160405
1 Hana (HANA) à TND
د.ت0.13437356
1 Hana (HANA) à TTD
$0.3107274
1 Hana (HANA) à UGX
Sh156.92192
1 Hana (HANA) à XAF
Fr25.93978
1 Hana (HANA) à XCD
$0.123741
1 Hana (HANA) à XOF
Fr25.93978
1 Hana (HANA) à XPF
Fr4.72049
1 Hana (HANA) à BWP
P0.6127471
1 Hana (HANA) à BZD
$0.09166
1 Hana (HANA) à CVE
$4.3593496
1 Hana (HANA) à DJF
Fr8.11191
1 Hana (HANA) à DOP
$2.8794989
1 Hana (HANA) à DZD
د.ج5.967066
1 Hana (HANA) à FJD
$0.1040341
1 Hana (HANA) à GNF
Fr398.49185
1 Hana (HANA) à GTQ
Q0.3505995
1 Hana (HANA) à GYD
$9.5816781
1 Hana (HANA) à ISK
kr5.59126

Ressources de Hana

Pour une compréhension plus approfondie de Hana, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Hana
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Hana

Combien vaut Hana (HANA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de HANA en USD est de 0.04583 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de HANA à USD ?
Le prix actuel de HANA en USD est $ 0.04583. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Hana ?
La capitalisation boursière de HANA est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de HANA ?
L'offre en circulation de HANA est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HANA ?
HANA a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HANA ?
HANA a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de HANA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HANA est de $ 1.27M USD.
Est-ce que HANA va augmenter cette année ?
HANA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HANA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 20:24:57 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Hana (HANA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours
10-11 14:30:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 27, s'effondrant de la zone "Avidité" à "Peur" en 1 jour
10-11 11:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,51 million de personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation atteignant 13,512 milliards de dollars
10-11 09:36:12Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto connaît une nouvelle situation "519", plus de 600 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto s'évaporent en peu de temps

Avertissement

