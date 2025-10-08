Le prix en temps réel de Alphabet xStock est aujourd'hui de 247.01 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GOOGLX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GOOGLX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Alphabet xStock est aujourd'hui de 247.01 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GOOGLX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GOOGLX facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur GOOGLX

Informations sur le prix de GOOGLX

Site officiel de GOOGLX

Tokenomics de GOOGLX

Prévisions de prix de GOOGLX

Historique de GOOGLX

Guide d'achat de GOOGLX

Convertisseur de GOOGLX en monnaie fiduciaire

GOOGLX au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Alphabet xStock

Cours Alphabet xStock(GOOGLX)

Prix en temps réel : 1 GOOGLX à USD

$247.01
$247.01$247.01
0.00%1D
USD
Graphique du prix de Alphabet xStock (GOOGLX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:48:04 (UTC+8)

Informations sur le prix de Alphabet xStock (GOOGLX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 246
$ 246$ 246
Bas 24 h
$ 251.7
$ 251.7$ 251.7
Haut 24 h

$ 246
$ 246$ 246

$ 251.7
$ 251.7$ 251.7

$ 255.93036021006833
$ 255.93036021006833$ 255.93036021006833

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

+0.30%

0.00%

+2.27%

+2.27%

Le prix en temps réel de Alphabet xStock (GOOGLX) est de $ 247.01. Au cours des dernières 24 heures, GOOGLX a évolué entre un minimum de $ 246 et un maximum de $ 251.7, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GOOGLX est $ 255.93036021006833, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 169.44795144400413.

En termes de performance à court terme, GOOGLX a évolué de +0.30% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de +2.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1453

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

$ 57.16K
$ 57.16K$ 57.16K

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.23239465
22,599.23239465 22,599.23239465

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Alphabet xStock est de $ 5.58M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 57.16K. L'offre en circulation de GOOGLX est de 22.60K, avec une offre totale de 22599.23239465. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.58M.

Historique du prix de Alphabet xStock (GOOGLX) en USD

Suivez la variation du prix de Alphabet xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 00.00%
30 jours$ +12.77+5.45%
60 jours$ +45.5+22.57%
90 jours$ +70.61+40.02%
Variation du prix de Alphabet xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, GOOGLX a enregistré une variation de $ 0 (0.00%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Alphabet xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +12.77 (+5.45%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Alphabet xStock

En élargissant la vue à 60 jours, GOOGLX a constaté une variation de $ +45.5 (+22.57%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Alphabet xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +70.61 (+40.02%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Alphabet xStock (GOOGLX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Alphabet xStock.

Qu'est-ce que Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) est un certificat tracker émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. GOOGLx suit le cours de l’action Alphabet Inc. de classe A (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché crypto un accès conforme aux réglementations au prix de l'action Alphabet Inc. de classe A, tout en préservant les avantages de la technologie blockchain.

Alphabet xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Alphabet xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de GOOGLXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Alphabet xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Alphabet xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Alphabet xStock (USD)

Combien vaudra Alphabet xStock (GOOGLX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Alphabet xStock (GOOGLX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Alphabet xStock.

Consultez la prévision de prix de Alphabet xStock maintenant !

Tokenomics de Alphabet xStock (GOOGLX)

Comprendre la tokenomics de Alphabet xStock (GOOGLX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GOOGLX !

Guide d'achat de Alphabet xStock (GOOGLX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Alphabet xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Alphabet xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

GOOGLX en devises locales

1 Alphabet xStock (GOOGLX) à VND
6,500,068.15
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à AUD
A$372.9851
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à GBP
182.7874
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à EUR
209.9585
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à USD
$247.01
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MYR
RM1,039.9121
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à TRY
10,300.317
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à JPY
¥37,298.51
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à ARS
ARS$353,374.9761
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à RUB
20,272.1107
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à INR
21,917.1973
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à IDR
Rp4,116,831.6866
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à KRW
349,375.8842
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à PHP
14,348.8109
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à EGP
￡E.11,752.7358
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BRL
R$1,319.0334
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à CAD
C$343.3439
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BDT
30,093.2283
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à NGN
363,247.9658
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à COP
$953,705.61
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à ZAR
R.4,246.1019
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à UAH
10,213.8635
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à TZS
T.Sh.606,903.57
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à VES
Bs45,696.85
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à CLP
$236,882.59
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à PKR
Rs69,461.6821
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à KZT
133,590.4183
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à THB
฿8,017.9446
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à TWD
NT$7,521.4545
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à AED
د.إ906.5267
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à CHF
Fr195.1379
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à HKD
HK$1,921.7378
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à AMD
֏94,530.727
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MAD
.د.م2,250.2611
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MXN
$4,537.5737
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à SAR
ريال926.2875
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à ETB
Br35,692.945
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à KES
KSh31,948.2734
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à JOD
د.أ175.13009
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à PLN
899.1164
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à RON
лв1,076.9636
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à SEK
kr2,316.9538
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BGN
лв412.5067
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à HUF
Ft83,168.267
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à CZK
5,155.0987
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à KWD
د.ك75.58506
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à ILS
807.7227
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BOB
Bs1,709.3092
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à AZN
419.917
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à TJS
SM2,292.2528
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à GEL
674.3373
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à AOA
Kz225,166.9057
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BHD
.د.ب93.12277
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BMD
$247.01
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à DKK
kr1,578.3939
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à HNL
L6,484.0125
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MUR
11,226.6045
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à NAD
$4,246.1019
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à NOK
kr2,457.7495
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à NZD
$424.8572
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à PAB
B/.247.01
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à PGK
K1,032.5018
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à QAR
ر.ق899.1164
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à RSD
дин.24,787.4535
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à UZS
soʻm2,976,023.4119
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à ALL
L20,405.4961
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à ANG
ƒ442.1479
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à AWG
ƒ442.1479
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BBD
$494.02
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BAM
KM412.5067
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BIF
Fr728,432.49
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BND
$318.6429
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BSD
$247.01
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à JMD
$39,558.6515
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à KHR
992,006.9806
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à KMF
Fr103,991.21
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à LAK
5,369,782.5013
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à LKR
Rs74,760.0466
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MDL
L4,122.5969
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MGA
Ar1,107,666.943
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MOP
P1,981.0202
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MVR
3,779.253
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MWK
MK428,836.5311
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à MZN
MT15,783.939
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à NPR
Rs35,080.3602
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à PYG
1,727,340.93
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à RWF
Fr357,423.47
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à SBD
$2,027.9521
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à SCR
3,561.8842
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à SRD
$9,401.2006
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à SVC
$2,161.3375
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à SZL
L4,238.6916
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à TMT
m867.0051
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à TND
د.ت718.55209
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à TTD
$1,677.1979
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à UGX
Sh848,726.36
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à XAF
Fr138,572.61
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à XCD
$666.927
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à XOF
Fr138,572.61
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à XPF
Fr25,195.02
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BWP
P3,287.7031
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à BZD
$496.4901
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à CVE
$23,404.1975
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à DJF
Fr43,720.77
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à DOP
$15,472.7064
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à DZD
د.ج32,079.1887
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à FJD
$555.7725
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à GNF
Fr2,147,751.95
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à GTQ
Q1,892.0966
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à GYD
$51,696.7229
1 Alphabet xStock (GOOGLX) à ISK
kr29,888.21

Ressources de Alphabet xStock

Pour une compréhension plus approfondie de Alphabet xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Alphabet xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Alphabet xStock

Combien vaut Alphabet xStock (GOOGLX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GOOGLX en USD est de 247.01 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GOOGLX à USD ?
Le prix actuel de GOOGLX en USD est $ 247.01. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Alphabet xStock ?
La capitalisation boursière de GOOGLX est de $ 5.58M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GOOGLX ?
L'offre en circulation de GOOGLX est de 22.60K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOOGLX ?
GOOGLX a atteint un prix ATH de 255.93036021006833 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOOGLX ?
GOOGLX a vu un prix ATL de 169.44795144400413 USD.
Quel est le volume de trading de GOOGLX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOOGLX est de $ 57.16K USD.
Est-ce que GOOGLX va augmenter cette année ?
GOOGLX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOOGLX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:48:04 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Alphabet xStock (GOOGLX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour GOOGLX vers USD

Montant

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 247.01 USD

Trader GOOGLX

GOOGLX/USDT
$247.01
$247.01$247.01
+0.01%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme