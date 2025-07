Informations sur Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Site officiel : https://gochu.org Livre blanc : https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c