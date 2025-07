Informations sur GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Site officiel : https://gmx.io/ Livre blanc : https://docs.gmx.io/ Explorateur de blocs : https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a