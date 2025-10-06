Le prix en temps réel de Fone Network est aujourd'hui de 0.0001788 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FONE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FONE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Fone Network est aujourd'hui de 0.0001788 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FONE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FONE facilement sur MEXC maintenant.

Cours Fone Network(FONE)

Prix en temps réel : 1 FONE à USD

$0.0001788
$0.0001788$0.0001788
-5.54%1D
USD
Graphique du prix de Fone Network (FONE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 14:39:55 (UTC+8)

Informations sur le prix de Fone Network (FONE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0001786
$ 0.0001786$ 0.0001786
Bas 24 h
$ 0.0002185
$ 0.0002185$ 0.0002185
Haut 24 h

$ 0.0001786
$ 0.0001786$ 0.0001786

$ 0.0002185
$ 0.0002185$ 0.0002185

--
----

--
----

-3.46%

-5.54%

-30.16%

-30.16%

Le prix en temps réel de Fone Network (FONE) est de $ 0.0001788. Au cours des dernières 24 heures, FONE a évolué entre un minimum de $ 0.0001786 et un maximum de $ 0.0002185, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FONE est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, FONE a évolué de -3.46% au cours de la dernière heure, -5.54% sur 24 heures et de -30.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fone Network (FONE)

--
----

$ 2.33K
$ 2.33K$ 2.33K

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

--
----

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Fone Network est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.33K. L'offre en circulation de FONE est de --, avec une offre totale de 12000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.15M.

Historique du prix de Fone Network (FONE) en USD

Suivez la variation du prix de Fone Network aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000010486-5.54%
30 jours$ -0.0001727-49.14%
60 jours$ -0.0001371-43.40%
90 jours$ -0.0008023-81.78%
Variation du prix de Fone Network aujourd'hui

Aujourd'hui, FONE a enregistré une variation de $ -0.000010486 (-5.54%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Fone Network sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0001727 (-49.14%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Fone Network

En élargissant la vue à 60 jours, FONE a constaté une variation de $ -0.0001371 (-43.40%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Fone Network sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0008023 (-81.78%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Fone Network (FONE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Fone Network.

Qu'est-ce que Fone Network (FONE)

Fone Network est une blockchain mobile personnalisée avec sa propre cryptomonnaie, active dans les écosystèmes DePIN, NFT et IA. Le réseau Fone a implémenté un bridge entre sa blockchain personnalisée et la Binance Smart Chain afin d'offrir une intégration de trading fluide et sécurisée.

Fone Network est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Fone Network. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de FONEpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Fone Network sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Fone Network fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Fone Network (USD)

Combien vaudra Fone Network (FONE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Fone Network (FONE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Fone Network.

Consultez la prévision de prix de Fone Network maintenant !

Tokenomics de Fone Network (FONE)

Comprendre la tokenomics de Fone Network (FONE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FONE !

Guide d'achat de Fone Network (FONE)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Fone Network? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Fone Network. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

FONE en devises locales

1 Fone Network (FONE) à VND
4.705122
1 Fone Network (FONE) à AUD
A$0.000269988
1 Fone Network (FONE) à GBP
0.000132312
1 Fone Network (FONE) à EUR
0.00015198
1 Fone Network (FONE) à USD
$0.0001788
1 Fone Network (FONE) à MYR
RM0.000752748
1 Fone Network (FONE) à TRY
0.007454172
1 Fone Network (FONE) à JPY
¥0.02682
1 Fone Network (FONE) à ARS
ARS$0.2547006
1 Fone Network (FONE) à RUB
0.014734908
1 Fone Network (FONE) à INR
0.015872076
1 Fone Network (FONE) à IDR
Rp2.979998808
1 Fone Network (FONE) à KRW
0.252898296
1 Fone Network (FONE) à PHP
0.0104151
1 Fone Network (FONE) à EGP
￡E.0.008521608
1 Fone Network (FONE) à BRL
R$0.000953004
1 Fone Network (FONE) à CAD
C$0.000248532
1 Fone Network (FONE) à BDT
0.02179572
1 Fone Network (FONE) à NGN
0.262553496
1 Fone Network (FONE) à COP
$0.69571974
1 Fone Network (FONE) à ZAR
R.0.0030843
1 Fone Network (FONE) à UAH
0.007389804
1 Fone Network (FONE) à TZS
T.Sh.0.4393116
1 Fone Network (FONE) à VES
Bs0.033078
1 Fone Network (FONE) à CLP
$0.1718268
1 Fone Network (FONE) à PKR
Rs0.050750592
1 Fone Network (FONE) à KZT
0.098078952
1 Fone Network (FONE) à THB
฿0.00579312
1 Fone Network (FONE) à TWD
NT$0.005467704
1 Fone Network (FONE) à AED
د.إ0.000656196
1 Fone Network (FONE) à CHF
Fr0.000141252
1 Fone Network (FONE) à HKD
HK$0.001391064
1 Fone Network (FONE) à AMD
֏0.068662776
1 Fone Network (FONE) à MAD
.د.م0.001628868
1 Fone Network (FONE) à MXN
$0.003293496
1 Fone Network (FONE) à SAR
ريال0.0006705
1 Fone Network (FONE) à ETB
Br0.0258813
1 Fone Network (FONE) à KES
KSh0.023099172
1 Fone Network (FONE) à JOD
د.أ0.0001267692
1 Fone Network (FONE) à PLN
0.000649044
1 Fone Network (FONE) à RON
лв0.000775992
1 Fone Network (FONE) à SEK
kr0.001677144
1 Fone Network (FONE) à BGN
лв0.000298596
1 Fone Network (FONE) à HUF
Ft0.059223924
1 Fone Network (FONE) à CZK
0.00370116
1 Fone Network (FONE) à KWD
د.ك0.0000547128
1 Fone Network (FONE) à ILS
0.000582888
1 Fone Network (FONE) à BOB
Bs0.001237296
1 Fone Network (FONE) à AZN
0.00030396
1 Fone Network (FONE) à TJS
SM0.001668204
1 Fone Network (FONE) à GEL
0.000486336
1 Fone Network (FONE) à AOA
Kz0.162988716
1 Fone Network (FONE) à BHD
.د.ب0.0000672288
1 Fone Network (FONE) à BMD
$0.0001788
1 Fone Network (FONE) à DKK
kr0.001138956
1 Fone Network (FONE) à HNL
L0.00470244
1 Fone Network (FONE) à MUR
0.008105004
1 Fone Network (FONE) à NAD
$0.003086088
1 Fone Network (FONE) à NOK
kr0.00177906
1 Fone Network (FONE) à NZD
$0.000305748
1 Fone Network (FONE) à PAB
B/.0.0001788
1 Fone Network (FONE) à PGK
K0.000761688
1 Fone Network (FONE) à QAR
ر.ق0.00065262
1 Fone Network (FONE) à RSD
дин.0.017885364
1 Fone Network (FONE) à UZS
soʻm2.154216372
1 Fone Network (FONE) à ALL
L0.014767092
1 Fone Network (FONE) à ANG
ƒ0.000320052
1 Fone Network (FONE) à AWG
ƒ0.00032184
1 Fone Network (FONE) à BBD
$0.0003576
1 Fone Network (FONE) à BAM
KM0.000296808
1 Fone Network (FONE) à BIF
Fr0.5272812
1 Fone Network (FONE) à BND
$0.000230652
1 Fone Network (FONE) à BSD
$0.0001788
1 Fone Network (FONE) à JMD
$0.028763556
1 Fone Network (FONE) à KHR
0.718071528
1 Fone Network (FONE) à KMF
Fr0.0749172
1 Fone Network (FONE) à LAK
3.886956444
1 Fone Network (FONE) à LKR
Rs0.054181764
1 Fone Network (FONE) à MDL
L0.002998476
1 Fone Network (FONE) à MGA
Ar0.798213264
1 Fone Network (FONE) à MOP
P0.001433976
1 Fone Network (FONE) à MVR
0.00273564
1 Fone Network (FONE) à MWK
MK0.310416468
1 Fone Network (FONE) à MZN
MT0.01142532
1 Fone Network (FONE) à NPR
Rs0.025457544
1 Fone Network (FONE) à PYG
1.2591096
1 Fone Network (FONE) à RWF
Fr0.2597964
1 Fone Network (FONE) à SBD
$0.001471524
1 Fone Network (FONE) à SCR
0.002651604
1 Fone Network (FONE) à SRD
$0.00681228
1 Fone Network (FONE) à SVC
$0.001566288
1 Fone Network (FONE) à SZL
L0.003086088
1 Fone Network (FONE) à TMT
m0.0006258
1 Fone Network (FONE) à TND
د.ت0.0005217384
1 Fone Network (FONE) à TTD
$0.001214052
1 Fone Network (FONE) à UGX
Sh0.6207936
1 Fone Network (FONE) à XAF
Fr0.100128
1 Fone Network (FONE) à XCD
$0.00048276
1 Fone Network (FONE) à XOF
Fr0.100128
1 Fone Network (FONE) à XPF
Fr0.0180588
1 Fone Network (FONE) à BWP
P0.002379828
1 Fone Network (FONE) à BZD
$0.000359388
1 Fone Network (FONE) à CVE
$0.01682508
1 Fone Network (FONE) à DJF
Fr0.0318264
1 Fone Network (FONE) à DOP
$0.01119288
1 Fone Network (FONE) à DZD
د.ج0.023115264
1 Fone Network (FONE) à FJD
$0.0004023
1 Fone Network (FONE) à GNF
Fr1.554666
1 Fone Network (FONE) à GTQ
Q0.001371396
1 Fone Network (FONE) à GYD
$0.03746754
1 Fone Network (FONE) à ISK
kr0.0216348

Ressources de Fone Network

Pour une compréhension plus approfondie de Fone Network, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Fone Network
Explorateur de blocs

Combien vaut Fone Network (FONE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de FONE en USD est de 0.0001788 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de FONE à USD ?
Le prix actuel de FONE en USD est $ 0.0001788. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Fone Network ?
La capitalisation boursière de FONE est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de FONE ?
L'offre en circulation de FONE est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FONE ?
FONE a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FONE ?
FONE a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de FONE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FONE est de $ 2.33K USD.
Est-ce que FONE va augmenter cette année ?
FONE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FONE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 14:39:55 (UTC+8)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
10-03 10:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus de 4,2 billions de dollars, avec une augmentation de 2,3% en 24h
10-03 05:17:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin franchit la barre des 120 000 $ pour la première fois depuis mi-août

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025

Projets Notables Sur le Point de Lancer des Tokens & Airdrops au T4 de 2025

October 5, 2025

Bitcoin atteint 125 000 $ ! Zcash (ZEC) mène la montée des pièces de confidentialité dans la dernière course haussière des crypto-monnaies

October 5, 2025
