Le prix en temps réel de ERA est aujourd'hui de 0.434 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ERA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ERA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de ERA est aujourd'hui de 0.434 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ERA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ERA facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur ERA

Informations sur le prix de ERA

Livre blanc de ERA

Site officiel de ERA

Tokenomics de ERA

Prévisions de prix de ERA

Historique de ERA

Guide d'achat de ERA

Convertisseur de ERA en monnaie fiduciaire

ERA au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de ERA

Cours ERA(ERA)

Prix en temps réel : 1 ERA à USD

$0.4327
$0.4327$0.4327
+2.26%1D
USD
Graphique du prix de ERA (ERA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 20:58:41 (UTC+8)

Informations sur le prix de ERA (ERA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.3783
$ 0.3783$ 0.3783
Bas 24 h
$ 0.4764
$ 0.4764$ 0.4764
Haut 24 h

$ 0.3783
$ 0.3783$ 0.3783

$ 0.4764
$ 0.4764$ 0.4764

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.2815714145169596
$ 0.2815714145169596$ 0.2815714145169596

-0.21%

+2.26%

-19.08%

-19.08%

Le prix en temps réel de ERA (ERA) est de $ 0.434. Au cours des dernières 24 heures, ERA a évolué entre un minimum de $ 0.3783 et un maximum de $ 0.4764, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ERA est $ 2.002420427794785, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.2815714145169596.

En termes de performance à court terme, ERA a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, +2.26% sur 24 heures et de -19.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ERA (ERA)

No.453

$ 64.45M
$ 64.45M$ 64.45M

$ 750.74K
$ 750.74K$ 750.74K

$ 434.00M
$ 434.00M$ 434.00M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de ERA est de $ 64.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 750.74K. L'offre en circulation de ERA est de 148.50M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 434.00M.

Historique du prix de ERA (ERA) en USD

Suivez la variation du prix de ERA aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.009563+2.26%
30 jours$ -0.344-44.22%
60 jours$ -0.4997-53.52%
90 jours$ +0.374+623.33%
Variation du prix de ERA aujourd'hui

Aujourd'hui, ERA a enregistré une variation de $ +0.009563 (+2.26%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de ERA sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.344 (-44.22%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de ERA

En élargissant la vue à 60 jours, ERA a constaté une variation de $ -0.4997 (-53.52%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de ERA sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.374 (+623.33%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de ERA (ERA) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de ERA.

Qu'est-ce que ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en ERA. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de ERApour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le ERA sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de ERA fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de ERA (USD)

Combien vaudra ERA (ERA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs ERA (ERA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour ERA.

Consultez la prévision de prix de ERA maintenant !

Tokenomics de ERA (ERA)

Comprendre la tokenomics de ERA (ERA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ERA !

Guide d'achat de ERA (ERA)

Vous cherchez à savoir comment acheter du ERA? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du ERA. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

ERA en devises locales

1 ERA (ERA) à VND
11,420.71
1 ERA (ERA) à AUD
A$0.66402
1 ERA (ERA) à GBP
0.32116
1 ERA (ERA) à EUR
0.37324
1 ERA (ERA) à USD
$0.434
1 ERA (ERA) à MYR
RM1.83148
1 ERA (ERA) à TRY
18.1412
1 ERA (ERA) à JPY
¥65.968
1 ERA (ERA) à ARS
ARS$617.35198
1 ERA (ERA) à RUB
34.99776
1 ERA (ERA) à INR
38.48278
1 ERA (ERA) à IDR
Rp7,233.33044
1 ERA (ERA) à KRW
619.11402
1 ERA (ERA) à PHP
25.28918
1 ERA (ERA) à EGP
￡E.20.70614
1 ERA (ERA) à BRL
R$2.36964
1 ERA (ERA) à CAD
C$0.6076
1 ERA (ERA) à BDT
52.80044
1 ERA (ERA) à NGN
633.5749
1 ERA (ERA) à COP
$1,708.658
1 ERA (ERA) à ZAR
R.7.5299
1 ERA (ERA) à UAH
18.0544
1 ERA (ERA) à TZS
T.Sh.1,063.72532
1 ERA (ERA) à VES
Bs83.762
1 ERA (ERA) à CLP
$414.904
1 ERA (ERA) à PKR
Rs122.76992
1 ERA (ERA) à KZT
232.95384
1 ERA (ERA) à THB
฿14.10934
1 ERA (ERA) à TWD
NT$13.3238
1 ERA (ERA) à AED
د.إ1.59278
1 ERA (ERA) à CHF
Fr0.3472
1 ERA (ERA) à HKD
HK$3.37218
1 ERA (ERA) à AMD
֏165.9616
1 ERA (ERA) à MAD
.د.م3.9711
1 ERA (ERA) à MXN
$8.029
1 ERA (ERA) à SAR
ريال1.6275
1 ERA (ERA) à ETB
Br63.64176
1 ERA (ERA) à KES
KSh56.02506
1 ERA (ERA) à JOD
د.أ0.307706
1 ERA (ERA) à PLN
1.59712
1 ERA (ERA) à RON
лв1.90526
1 ERA (ERA) à SEK
kr4.12734
1 ERA (ERA) à BGN
лв0.72912
1 ERA (ERA) à HUF
Ft147.21714
1 ERA (ERA) à CZK
9.13136
1 ERA (ERA) à KWD
د.ك0.132804
1 ERA (ERA) à ILS
1.42352
1 ERA (ERA) à BOB
Bs3.00328
1 ERA (ERA) à AZN
0.7378
1 ERA (ERA) à TJS
SM3.97978
1 ERA (ERA) à GEL
1.1718
1 ERA (ERA) à AOA
Kz395.62138
1 ERA (ERA) à BHD
.د.ب0.163618
1 ERA (ERA) à BMD
$0.434
1 ERA (ERA) à DKK
kr2.7993
1 ERA (ERA) à HNL
L11.38816
1 ERA (ERA) à MUR
19.6602
1 ERA (ERA) à NAD
$7.5082
1 ERA (ERA) à NOK
kr4.37906
1 ERA (ERA) à NZD
$0.75516
1 ERA (ERA) à PAB
B/.0.434
1 ERA (ERA) à PGK
K1.81846
1 ERA (ERA) à QAR
ر.ق1.5841
1 ERA (ERA) à RSD
дин.43.93382
1 ERA (ERA) à UZS
soʻm5,292.68208
1 ERA (ERA) à ALL
L36.23466
1 ERA (ERA) à ANG
ƒ0.77686
1 ERA (ERA) à AWG
ƒ0.77686
1 ERA (ERA) à BBD
$0.868
1 ERA (ERA) à BAM
KM0.72912
1 ERA (ERA) à BIF
Fr1,276.394
1 ERA (ERA) à BND
$0.55986
1 ERA (ERA) à BSD
$0.434
1 ERA (ERA) à JMD
$69.69606
1 ERA (ERA) à KHR
1,742.97004
1 ERA (ERA) à KMF
Fr184.016
1 ERA (ERA) à LAK
9,434.78242
1 ERA (ERA) à LKR
Rs131.23292
1 ERA (ERA) à MDL
L7.33894
1 ERA (ERA) à MGA
Ar1,946.1862
1 ERA (ERA) à MOP
P3.472
1 ERA (ERA) à MVR
6.6402
1 ERA (ERA) à MWK
MK752.1654
1 ERA (ERA) à MZN
MT27.7326
1 ERA (ERA) à NPR
Rs61.48912
1 ERA (ERA) à PYG
3,056.228
1 ERA (ERA) à RWF
Fr629.734
1 ERA (ERA) à SBD
$3.57182
1 ERA (ERA) à SCR
6.4232
1 ERA (ERA) à SRD
$16.89562
1 ERA (ERA) à SVC
$3.79316
1 ERA (ERA) à SZL
L7.50386
1 ERA (ERA) à TMT
m1.519
1 ERA (ERA) à TND
د.ت1.272488
1 ERA (ERA) à TTD
$2.94252
1 ERA (ERA) à UGX
Sh1,486.016
1 ERA (ERA) à XAF
Fr245.644
1 ERA (ERA) à XCD
$1.1718
1 ERA (ERA) à XOF
Fr245.644
1 ERA (ERA) à XPF
Fr44.702
1 ERA (ERA) à BWP
P5.80258
1 ERA (ERA) à BZD
$0.868
1 ERA (ERA) à CVE
$41.28208
1 ERA (ERA) à DJF
Fr76.818
1 ERA (ERA) à DOP
$27.26822
1 ERA (ERA) à DZD
د.ج56.5068
1 ERA (ERA) à FJD
$0.98518
1 ERA (ERA) à GNF
Fr3,773.63
1 ERA (ERA) à GTQ
Q3.3201
1 ERA (ERA) à GYD
$90.73638
1 ERA (ERA) à ISK
kr52.948

Ressources de ERA

Pour une compréhension plus approfondie de ERA, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de ERA
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ERA

Combien vaut ERA (ERA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ERA en USD est de 0.434 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ERA à USD ?
Le prix actuel de ERA en USD est $ 0.434. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de ERA ?
La capitalisation boursière de ERA est de $ 64.45M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ERA ?
L'offre en circulation de ERA est de 148.50M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ERA ?
ERA a atteint un prix ATH de 2.002420427794785 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ERA ?
ERA a vu un prix ATL de 0.2815714145169596 USD.
Quel est le volume de trading de ERA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ERA est de $ 750.74K USD.
Est-ce que ERA va augmenter cette année ?
ERA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ERA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 20:58:41 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur ERA (ERA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour ERA vers USD

Montant

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.434 USD

Trader ERA

ERA/USDC
$0.4337
$0.4337$0.4337
+3.43%
ERA/USDT
$0.4327
$0.4327$0.4327
+2.38%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme