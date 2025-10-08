Le prix en temps réel de Echo est aujourd'hui de 0.04272 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ECHO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ECHO facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Echo est aujourd'hui de 0.04272 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ECHO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ECHO facilement sur MEXC maintenant.

Cours Echo(ECHO)

$0.04272
$0.04272$0.04272
+0.04%1D
USD
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:46:37 (UTC+8)

Le prix en temps réel de Echo (ECHO) est de $ 0.04272. Au cours des dernières 24 heures, ECHO a évolué entre un minimum de $ 0.04006 et un maximum de $ 0.04394, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ECHO est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, ECHO a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +0.04% sur 24 heures et de +18.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

APTOS

La capitalisation boursière actuelle de Echo est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 61.73K. L'offre en circulation de ECHO est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.72M.

Suivez la variation du prix de Echo aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0000171+0.04%
30 jours$ +0.01231+40.48%
60 jours$ +0.02002+88.19%
90 jours$ -0.01248-22.61%
Aujourd'hui, ECHO a enregistré une variation de $ +0.0000171 (+0.04%), reflétant sa dernière activité de marché.

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.01231 (+40.48%), montrant la performance à court terme du token.

En élargissant la vue à 60 jours, ECHO a constaté une variation de $ +0.02002 (+88.19%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.01248 (-22.61%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Qu'est-ce que Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Echo. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Echo

Combien vaut Echo (ECHO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ECHO en USD est de 0.04272 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ECHO à USD ?
Le prix actuel de ECHO en USD est $ 0.04272. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Echo ?
La capitalisation boursière de ECHO est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ECHO ?
L'offre en circulation de ECHO est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ECHO ?
ECHO a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ECHO ?
ECHO a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de ECHO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ECHO est de $ 61.73K USD.
Est-ce que ECHO va augmenter cette année ?
ECHO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ECHO pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Echo (ECHO)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

