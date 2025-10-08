Le prix en temps réel de Cycle Network est aujourd'hui de 0.0346 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CYC à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CYC facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Cycle Network est aujourd'hui de 0.0346 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CYC à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CYC facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Cycle Network

Cours Cycle Network(CYC)

Prix en temps réel : 1 CYC à USD

$0.0346
-9.42%1D
USD
Graphique du prix de Cycle Network (CYC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 18:23:47 (UTC+8)

Informations sur le prix de Cycle Network (CYC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+0.20%

-9.42%

-32.74%

-32.74%

Le prix en temps réel de Cycle Network (CYC) est de $ 0.0346. Au cours des dernières 24 heures, CYC a évolué entre un minimum de $ 0.03432 et un maximum de $ 0.04327, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CYC est $ 0.1190066848445152, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03639620744667902.

En termes de performance à court terme, CYC a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, -9.42% sur 24 heures et de -32.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cycle Network (CYC)

No.1455

15.37%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Cycle Network est de $ 5.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 67.85K. L'offre en circulation de CYC est de 153.70M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.60M.

Historique du prix de Cycle Network (CYC) en USD

Suivez la variation du prix de Cycle Network aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0035983-9.42%
30 jours$ -0.02431-41.27%
60 jours$ -0.0201-36.75%
90 jours$ +0.0146+73.00%
Variation du prix de Cycle Network aujourd'hui

Aujourd'hui, CYC a enregistré une variation de $ -0.0035983 (-9.42%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Cycle Network sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.02431 (-41.27%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Cycle Network

En élargissant la vue à 60 jours, CYC a constaté une variation de $ -0.0201 (-36.75%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Cycle Network sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0146 (+73.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Cycle Network (CYC) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Cycle Network.

Qu'est-ce que Cycle Network (CYC)

Cycle Network développe une couche de règlement universelle all-chain et un réseau de liquidité sans passerelle pour l’ensemble de l’écosystème blockchain. Le projet est incubé par YZi Labs et financé par Vertex Ventures (investisseur principal, sous-fonds de Temasek Holdings).

Cycle Network est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Cycle Network. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de CYCpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Cycle Network sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Cycle Network fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Cycle Network (USD)

Combien vaudra Cycle Network (CYC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Cycle Network (CYC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Cycle Network.

Consultez la prévision de prix de Cycle Network maintenant !

Tokenomics de Cycle Network (CYC)

Comprendre la tokenomics de Cycle Network (CYC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CYC !

Guide d'achat de Cycle Network (CYC)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Cycle Network? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Cycle Network. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

CYC en devises locales

Ressources de Cycle Network

Pour une compréhension plus approfondie de Cycle Network, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Cycle Network
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cycle Network

Combien vaut Cycle Network (CYC) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CYC en USD est de 0.0346 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CYC à USD ?
Le prix actuel de CYC en USD est $ 0.0346. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Cycle Network ?
La capitalisation boursière de CYC est de $ 5.32M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CYC ?
L'offre en circulation de CYC est de 153.70M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CYC ?
CYC a atteint un prix ATH de 0.1190066848445152 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CYC ?
CYC a vu un prix ATL de 0.03639620744667902 USD.
Quel est le volume de trading de CYC ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CYC est de $ 67.85K USD.
Est-ce que CYC va augmenter cette année ?
CYC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CYC pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

