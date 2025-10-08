Le prix en temps réel de Cosplay Token est aujourd'hui de 0.002202 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Cosplay Token est aujourd'hui de 0.002202 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COT facilement sur MEXC maintenant.

Cours Cosplay Token(COT)

Prix en temps réel : 1 COT à USD

$0.002202
-0.27%1D
USD
Graphique du prix de Cosplay Token (COT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 07:03:31 (UTC+8)

Informations sur le prix de Cosplay Token (COT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.002183
Bas 24 h
$ 0.002217
Haut 24 h

$ 0.002183
$ 0.002217
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
+0.04%

-0.27%

-0.23%

-0.23%

Le prix en temps réel de Cosplay Token (COT) est de $ 0.002202. Au cours des dernières 24 heures, COT a évolué entre un minimum de $ 0.002183 et un maximum de $ 0.002217, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COT est $ 0.20071997640034067, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.001063216445440777.

En termes de performance à court terme, COT a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -0.27% sur 24 heures et de -0.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cosplay Token (COT)

No.2303

$ 868.38K
$ 5.84K
$ 2.20M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de Cosplay Token est de $ 868.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 5.84K. L'offre en circulation de COT est de 394.36M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.20M.

Historique du prix de Cosplay Token (COT) en USD

Suivez la variation du prix de Cosplay Token aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00000596-0.27%
30 jours$ +0.000103+4.90%
60 jours$ +0.000371+20.26%
90 jours$ +0.000802+57.28%
Variation du prix de Cosplay Token aujourd'hui

Aujourd'hui, COT a enregistré une variation de $ -0.00000596 (-0.27%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Cosplay Token sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.000103 (+4.90%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Cosplay Token

En élargissant la vue à 60 jours, COT a constaté une variation de $ +0.000371 (+20.26%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Cosplay Token sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.000802 (+57.28%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Cosplay Token (COT) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Cosplay Token.

Qu'est-ce que Cosplay Token (COT)

Un projet d'origine japonaise visant à connecter la communauté mondiale du cosplay grâce au token $COT. Issu de la plateforme 'WorldCosplay' (plus de 1,2 million d'utilisateurs), il relie les événements réels à l’engagement numérique afin de créer une nouvelle sphère économique autour de la culture cosplay.

Cosplay Token est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Cosplay Token. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de COTpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Cosplay Token sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Cosplay Token fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Cosplay Token (USD)

Combien vaudra Cosplay Token (COT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Cosplay Token (COT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Cosplay Token.

Consultez la prévision de prix de Cosplay Token maintenant !

Tokenomics de Cosplay Token (COT)

Comprendre la tokenomics de Cosplay Token (COT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COT !

Guide d'achat de Cosplay Token (COT)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Cosplay Token? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Cosplay Token. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

COT en devises locales

1 Cosplay Token (COT) à VND
57.94563
1 Cosplay Token (COT) à AUD
A$0.00332502
1 Cosplay Token (COT) à GBP
0.00162948
1 Cosplay Token (COT) à EUR
0.0018717
1 Cosplay Token (COT) à USD
$0.002202
1 Cosplay Token (COT) à MYR
RM0.00927042
1 Cosplay Token (COT) à TRY
0.09184542
1 Cosplay Token (COT) à JPY
¥0.332502
1 Cosplay Token (COT) à ARS
ARS$3.15020322
1 Cosplay Token (COT) à RUB
0.18071814
1 Cosplay Token (COT) à INR
0.19538346
1 Cosplay Token (COT) à IDR
Rp36.69998532
1 Cosplay Token (COT) à KRW
3.11897886
1 Cosplay Token (COT) à PHP
0.12813438
1 Cosplay Token (COT) à EGP
￡E.0.10477116
1 Cosplay Token (COT) à BRL
R$0.0117807
1 Cosplay Token (COT) à CAD
C$0.00306078
1 Cosplay Token (COT) à BDT
0.2684238
1 Cosplay Token (COT) à NGN
3.23821716
1 Cosplay Token (COT) à COP
$8.501922
1 Cosplay Token (COT) à ZAR
R.0.03791844
1 Cosplay Token (COT) à UAH
0.09111876
1 Cosplay Token (COT) à TZS
T.Sh.5.410314
1 Cosplay Token (COT) à VES
Bs0.40737
1 Cosplay Token (COT) à CLP
$2.116122
1 Cosplay Token (COT) à PKR
Rs0.6244872
1 Cosplay Token (COT) à KZT
1.19154624
1 Cosplay Token (COT) à THB
฿0.07152096
1 Cosplay Token (COT) à TWD
NT$0.0672711
1 Cosplay Token (COT) à AED
د.إ0.00808134
1 Cosplay Token (COT) à CHF
Fr0.00173958
1 Cosplay Token (COT) à HKD
HK$0.01713156
1 Cosplay Token (COT) à AMD
֏0.84334398
1 Cosplay Token (COT) à MAD
.د.م0.02010426
1 Cosplay Token (COT) à MXN
$0.04049478
1 Cosplay Token (COT) à SAR
ريال0.0082575
1 Cosplay Token (COT) à ETB
Br0.32052312
1 Cosplay Token (COT) à KES
KSh0.28496082
1 Cosplay Token (COT) à JOD
د.أ0.001561218
1 Cosplay Token (COT) à PLN
0.00801528
1 Cosplay Token (COT) à RON
лв0.00962274
1 Cosplay Token (COT) à SEK
kr0.0206988
1 Cosplay Token (COT) à BGN
лв0.00367734
1 Cosplay Token (COT) à HUF
Ft0.7424043
1 Cosplay Token (COT) à CZK
0.04604382
1 Cosplay Token (COT) à KWD
د.ك0.000673812
1 Cosplay Token (COT) à ILS
0.00720054
1 Cosplay Token (COT) à BOB
Bs0.01525986
1 Cosplay Token (COT) à AZN
0.0037434
1 Cosplay Token (COT) à TJS
SM0.02043456
1 Cosplay Token (COT) à GEL
0.00596742
1 Cosplay Token (COT) à AOA
Kz2.00727714
1 Cosplay Token (COT) à BHD
.د.ب0.000827952
1 Cosplay Token (COT) à BMD
$0.002202
1 Cosplay Token (COT) à DKK
kr0.0140928
1 Cosplay Token (COT) à HNL
L0.05786856
1 Cosplay Token (COT) à MUR
0.1000809
1 Cosplay Token (COT) à NAD
$0.03791844
1 Cosplay Token (COT) à NOK
kr0.02193192
1 Cosplay Token (COT) à NZD
$0.00378744
1 Cosplay Token (COT) à PAB
B/.0.002202
1 Cosplay Token (COT) à PGK
K0.0092484
1 Cosplay Token (COT) à QAR
ر.ق0.0080373
1 Cosplay Token (COT) à RSD
дин.0.22121292
1 Cosplay Token (COT) à UZS
soʻm26.53011438
1 Cosplay Token (COT) à ALL
L0.18281004
1 Cosplay Token (COT) à ANG
ƒ0.00394158
1 Cosplay Token (COT) à AWG
ƒ0.00394158
1 Cosplay Token (COT) à BBD
$0.004404
1 Cosplay Token (COT) à BAM
KM0.00367734
1 Cosplay Token (COT) à BIF
Fr6.493698
1 Cosplay Token (COT) à BND
$0.00284058
1 Cosplay Token (COT) à BSD
$0.002202
1 Cosplay Token (COT) à JMD
$0.3528705
1 Cosplay Token (COT) à KHR
8.84336412
1 Cosplay Token (COT) à KMF
Fr0.931446
1 Cosplay Token (COT) à LAK
47.86956426
1 Cosplay Token (COT) à LKR
Rs0.66685368
1 Cosplay Token (COT) à MDL
L0.0367734
1 Cosplay Token (COT) à MGA
Ar9.83034456
1 Cosplay Token (COT) à MOP
P0.01766004
1 Cosplay Token (COT) à MVR
0.0336906
1 Cosplay Token (COT) à MWK
MK3.82291422
1 Cosplay Token (COT) à MZN
MT0.1407078
1 Cosplay Token (COT) à NPR
Rs0.31294824
1 Cosplay Token (COT) à PYG
15.398586
1 Cosplay Token (COT) à RWF
Fr3.199506
1 Cosplay Token (COT) à SBD
$0.01812246
1 Cosplay Token (COT) à SCR
0.03175284
1 Cosplay Token (COT) à SRD
$0.08380812
1 Cosplay Token (COT) à SVC
$0.01928952
1 Cosplay Token (COT) à SZL
L0.03789642
1 Cosplay Token (COT) à TMT
m0.007707
1 Cosplay Token (COT) à TND
د.ت0.006443052
1 Cosplay Token (COT) à TTD
$0.0149736
1 Cosplay Token (COT) à UGX
Sh7.592496
1 Cosplay Token (COT) à XAF
Fr1.237524
1 Cosplay Token (COT) à XCD
$0.0059454
1 Cosplay Token (COT) à XOF
Fr1.237524
1 Cosplay Token (COT) à XPF
Fr0.224604
1 Cosplay Token (COT) à BWP
P0.02933064
1 Cosplay Token (COT) à BZD
$0.00442602
1 Cosplay Token (COT) à CVE
$0.20824314
1 Cosplay Token (COT) à DJF
Fr0.391956
1 Cosplay Token (COT) à DOP
$0.13802136
1 Cosplay Token (COT) à DZD
د.ج0.28597374
1 Cosplay Token (COT) à FJD
$0.0049545
1 Cosplay Token (COT) à GNF
Fr19.14639
1 Cosplay Token (COT) à GTQ
Q0.01688934
1 Cosplay Token (COT) à GYD
$0.46123092
1 Cosplay Token (COT) à ISK
kr0.266442

Ressources de Cosplay Token

Pour une compréhension plus approfondie de Cosplay Token, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Cosplay Token
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cosplay Token

Combien vaut Cosplay Token (COT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de COT en USD est de 0.002202 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de COT à USD ?
Le prix actuel de COT en USD est $ 0.002202. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Cosplay Token ?
La capitalisation boursière de COT est de $ 868.38K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de COT ?
L'offre en circulation de COT est de 394.36M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de COT ?
COT a atteint un prix ATH de 0.20071997640034067 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de COT ?
COT a vu un prix ATL de 0.001063216445440777 USD.
Quel est le volume de trading de COT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour COT est de $ 5.84K USD.
Est-ce que COT va augmenter cette année ?
COT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de COT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 07:03:31 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

