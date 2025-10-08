Qu'est-ce que Cosplay Token (COT)

Un projet d'origine japonaise visant à connecter la communauté mondiale du cosplay grâce au token $COT. Issu de la plateforme 'WorldCosplay' (plus de 1,2 million d'utilisateurs), il relie les événements réels à l'engagement numérique afin de créer une nouvelle sphère économique autour de la culture cosplay.

Prévision de prix de Cosplay Token (USD)

Combien vaudra Cosplay Token (COT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Cosplay Token (COT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Cosplay Token.

Tokenomics de Cosplay Token (COT)

Comprendre la tokenomics de Cosplay Token (COT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COT !

Guide d'achat de Cosplay Token (COT)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Cosplay Token? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Cosplay Token. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

COT en devises locales

Ressources de Cosplay Token

Pour une compréhension plus approfondie de Cosplay Token, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cosplay Token Combien vaut Cosplay Token (COT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de COT en USD est de 0.002202 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de COT à USD ? $ 0.002202 . Consultez le Le prix actuel de COT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Cosplay Token ? La capitalisation boursière de COT est de $ 868.38K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de COT ? L'offre en circulation de COT est de 394.36M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de COT ? COT a atteint un prix ATH de 0.20071997640034067 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de COT ? COT a vu un prix ATL de 0.001063216445440777 USD . Quel est le volume de trading de COT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour COT est de $ 5.84K USD . Est-ce que COT va augmenter cette année ? COT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de COT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Cosplay Token (COT)

Temps (UTC+8) Type Information 10-07 15:18:00 Mises à jour de l'industrie L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité" 10-07 12:23:00 Mises à jour de l'industrie Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH) 10-07 07:38:00 Mises à jour de l'industrie Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre 10-06 20:37:00 Mises à jour de l'industrie 2 10-06 18:13:00 Mises à jour de l'industrie L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans 10-05 21:29:00 Mises à jour de l'industrie La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

