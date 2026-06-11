CONX (Culture = Connect) est un Mainnet de fintech culturelle de nouvelle génération qui fait le lien entre Web2 et Web3, connectant la culture, les finances et la technologie en un écosystème numérique fiable. Conçu pour l'ère de l'intelligence artificielle et des actifs tokenisés, CONX intègre les actifs du monde réel (RWA), les tokens de sécurité (STO), le contenu généré par l'IA (AIGC) et la propriété intellectuelle (IP) dans une architecture conforme aux réglementations, permettant ainsi aux institutions, créateurs et investisseurs de participer en toute sécurité à l'économie numérique. Grâce à la plateforme CONX Pulse, les utilisateurs peuvent émettre, tokeniser et échanger des actifs du monde réel de manière transparente sur la chaîne ; tandis que Vault, Origin, Nest et Arena offrent une infrastructure complète pour la gestion d'actifs numériques, l'enregistrement de la propriété intellectuelle, la création assistée par l'IA et les économies axées sur les créateurs. Basé sur les principes de confiance, d'interopérabilité et de gouvernance alignée sur les réglementations, CONX relie TradFi et DeFi, facilitant ainsi les mouvements de capitaux sans friction à travers les frontières et les secteurs. Du contenu au capital – CONX relie toutes les formes de valeur. CONX Vault Un portefeuille sécurisé et une solution de gestion d'actifs numériques qui permet aux utilisateurs de stocker et d'organiser leurs actifs en toute sécurité au sein de l'écosystème CONX. Construit sur une infrastructure de sécurité avancée, Vault assure le stockage, le transfert et le suivi fiables de multiples types d'actifs, notamment les actifs du monde réel (RWA), les tokens non fongibles (NFT) et les tokens numériques, garantissant sécurité et transparence dans toutes les transactions. CONX Origin Une plateforme d'enregistrement et de tokenisation de la propriété intellectuelle (IP) qui permet aux créateurs d'établir, gérer et exploiter leur propriété intellectuelle sur la chaîne. Origin offre un cadre unifié pour l'enregistrement, la vérification et le suivi de la valeur des droits de propriété intellectuelle, permettant aux créateurs de gérer de manière transparente leur propriété et leurs revenus tout en conservant le plein contrôle sur leurs droits numériques. CONX Nest Une plateforme créative basée sur l'intelligence artificielle, conçue pour soutenir les créateurs secondaires et les artistes numériques. Nest intègre et connecte un large éventail d'outils IA et de ressources créatives, permettant aux utilisateurs de produire, affiner et développer leurs œuvres en actifs numériques fondés sur la propriété intellectuelle, favorisant ainsi l'innovation continue au sein de l'écosystème CONX. CONX Arena Une plateforme de concours créatifs où les créateurs issus de divers domaines peuvent présenter, évaluer et faire évoluer leurs idées et leurs œuvres. Grâce à des processus structurés de revue et de reconnaissance, Arena promeut l'excellence créative et renforce l'engagement communautaire dans l'économie créative CONX. CONX Pulse La plateforme centrale pour l'émission et la distribution d'actifs du monde réel (RWA), conçue pour assurer confiance, transparence et interopérabilité. Pulse permet aux utilisateurs d'émettre, d'échanger et de gérer des actifs du monde réel tokenisés sur la chaîne, constituant ainsi une base essentielle pour une infrastructure financière numérique ouverte et conforme aux réglementations.

Quel est le prix actuel de CONX ?

Le prix en direct de CONX (CONX) est de €0.005793968564311005000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne CONX sur le marché ?

CONX occupe actuellement le rang n°1399 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €5458823.1998328015000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de CONX ?

L'offre en circulation de CONX est de 943191903.0734725 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour CONX ?

Durant les dernières 24 heures, CONX a échangé dans une fourchette comprise entre €0.005614607355794190000 (plus bas sur 24 heures) et €0.005788157468754960000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point CONX est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

CONX a atteint un plus haut historique de €1.19114696610000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.005603904049484520000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de CONX est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour CONX ?

La variation actuelle du prix de 1.71% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.