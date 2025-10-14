Le prix en temps réel de BOMO on Base est aujourd'hui de 0.002282 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BOMO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BOMO facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de BOMO on Base est aujourd'hui de 0.002282 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BOMO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BOMO facilement sur MEXC maintenant.

Cours BOMO on Base(BOMO)

Prix en temps réel : 1 BOMO à USD

$0.002282
$0.002282
+24.08%1D
USD
Graphique du prix de BOMO on Base (BOMO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 04:19:11 (UTC+8)

Informations sur le prix de BOMO on Base (BOMO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.001669
$ 0.001669
Bas 24 h
$ 0.002286
$ 0.002286
Haut 24 h

$ 0.001669
$ 0.001669

$ 0.002286
$ 0.002286

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928

$ 0.001558339402816418
$ 0.001558339402816418

+7.99%

+24.08%

-55.63%

-55.63%

Le prix en temps réel de BOMO on Base (BOMO) est de $ 0.002282. Au cours des dernières 24 heures, BOMO a évolué entre un minimum de $ 0.001669 et un maximum de $ 0.002286, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOMO est $ 0.022125194895044928, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.001558339402816418.

En termes de performance à court terme, BOMO a évolué de +7.99% au cours de la dernière heure, +24.08% sur 24 heures et de -55.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BOMO on Base (BOMO)

No.2413

$ 869.44K
$ 869.44K

$ 154.43K
$ 154.43K

$ 1.14M
$ 1.14M

381.00M
381.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.20%

BASE

La capitalisation boursière actuelle de BOMO on Base est de $ 869.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 154.43K. L'offre en circulation de BOMO est de 381.00M, avec une offre totale de 500000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.14M.

Historique du prix de BOMO on Base (BOMO) en USD

Suivez la variation du prix de BOMO on Base aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00044286+24.08%
30 jours$ -0.013202-85.27%
60 jours$ -0.004903-68.24%
90 jours$ +0.000282+14.10%
Variation du prix de BOMO on Base aujourd'hui

Aujourd'hui, BOMO a enregistré une variation de $ +0.00044286 (+24.08%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de BOMO on Base sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.013202 (-85.27%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de BOMO on Base

En élargissant la vue à 60 jours, BOMO a constaté une variation de $ -0.004903 (-68.24%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de BOMO on Base sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.000282 (+14.10%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de BOMO on Base (BOMO) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de BOMO on Base.

Qu'est-ce que BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en BOMO on Base. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de BOMOpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le BOMO on Base sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de BOMO on Base fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de BOMO on Base (USD)

Combien vaudra BOMO on Base (BOMO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BOMO on Base (BOMO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BOMO on Base.

Consultez la prévision de prix de BOMO on Base maintenant !

Tokenomics de BOMO on Base (BOMO)

Comprendre la tokenomics de BOMO on Base (BOMO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BOMO !

Guide d'achat de BOMO on Base (BOMO)

Vous cherchez à savoir comment acheter du BOMO on Base? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du BOMO on Base. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

BOMO en devises locales

1 BOMO on Base (BOMO) à VND
60.05083
1 BOMO on Base (BOMO) à AUD
A$0.00349146
1 BOMO on Base (BOMO) à GBP
0.00168868
1 BOMO on Base (BOMO) à EUR
0.00196252
1 BOMO on Base (BOMO) à USD
$0.002282
1 BOMO on Base (BOMO) à MYR
RM0.00963004
1 BOMO on Base (BOMO) à TRY
0.09536478
1 BOMO on Base (BOMO) à JPY
¥0.346864
1 BOMO on Base (BOMO) à ARS
ARS$3.0754514
1 BOMO on Base (BOMO) à RUB
0.18516148
1 BOMO on Base (BOMO) à INR
0.20236776
1 BOMO on Base (BOMO) à IDR
Rp38.03331812
1 BOMO on Base (BOMO) à KRW
3.25999674
1 BOMO on Base (BOMO) à PHP
0.13276676
1 BOMO on Base (BOMO) à EGP
￡E.0.1088514
1 BOMO on Base (BOMO) à BRL
R$0.01245972
1 BOMO on Base (BOMO) à CAD
C$0.0031948
1 BOMO on Base (BOMO) à BDT
0.27801606
1 BOMO on Base (BOMO) à NGN
3.3313777
1 BOMO on Base (BOMO) à COP
$8.984234
1 BOMO on Base (BOMO) à ZAR
R.0.03952424
1 BOMO on Base (BOMO) à UAH
0.0950453
1 BOMO on Base (BOMO) à TZS
T.Sh.5.606874
1 BOMO on Base (BOMO) à VES
Bs0.440426
1 BOMO on Base (BOMO) à CLP
$2.181592
1 BOMO on Base (BOMO) à PKR
Rs0.64644496
1 BOMO on Base (BOMO) à KZT
1.22687166
1 BOMO on Base (BOMO) à THB
฿0.0742791
1 BOMO on Base (BOMO) à TWD
NT$0.0700574
1 BOMO on Base (BOMO) à AED
د.إ0.00837494
1 BOMO on Base (BOMO) à CHF
Fr0.0018256
1 BOMO on Base (BOMO) à HKD
HK$0.01775396
1 BOMO on Base (BOMO) à AMD
֏0.87398318
1 BOMO on Base (BOMO) à MAD
.د.م0.02090312
1 BOMO on Base (BOMO) à MXN
$0.04212572
1 BOMO on Base (BOMO) à SAR
ريال0.0085575
1 BOMO on Base (BOMO) à ETB
Br0.33508888
1 BOMO on Base (BOMO) à KES
KSh0.29490286
1 BOMO on Base (BOMO) à JOD
د.أ0.001617938
1 BOMO on Base (BOMO) à PLN
0.00839776
1 BOMO on Base (BOMO) à RON
лв0.01001798
1 BOMO on Base (BOMO) à SEK
kr0.021679
1 BOMO on Base (BOMO) à BGN
лв0.00383376
1 BOMO on Base (BOMO) à HUF
Ft0.77250264
1 BOMO on Base (BOMO) à CZK
0.04794482
1 BOMO on Base (BOMO) à KWD
د.ك0.000698292
1 BOMO on Base (BOMO) à ILS
0.00748496
1 BOMO on Base (BOMO) à BOB
Bs0.01581426
1 BOMO on Base (BOMO) à AZN
0.0038794
1 BOMO on Base (BOMO) à TJS
SM0.02097158
1 BOMO on Base (BOMO) à GEL
0.0061614
1 BOMO on Base (BOMO) à AOA
Kz2.08020274
1 BOMO on Base (BOMO) à BHD
.د.ب0.000858032
1 BOMO on Base (BOMO) à BMD
$0.002282
1 BOMO on Base (BOMO) à DKK
kr0.0147189
1 BOMO on Base (BOMO) à HNL
L0.05997096
1 BOMO on Base (BOMO) à MUR
0.1033746
1 BOMO on Base (BOMO) à NAD
$0.03952424
1 BOMO on Base (BOMO) à NOK
kr0.02302538
1 BOMO on Base (BOMO) à NZD
$0.00397068
1 BOMO on Base (BOMO) à PAB
B/.0.002282
1 BOMO on Base (BOMO) à PGK
K0.0095844
1 BOMO on Base (BOMO) à QAR
ر.ق0.0083293
1 BOMO on Base (BOMO) à RSD
дин.0.2310525
1 BOMO on Base (BOMO) à UZS
soʻm27.82926384
1 BOMO on Base (BOMO) à ALL
L0.1907752
1 BOMO on Base (BOMO) à ANG
ƒ0.00408478
1 BOMO on Base (BOMO) à AWG
ƒ0.00408478
1 BOMO on Base (BOMO) à BBD
$0.004564
1 BOMO on Base (BOMO) à BAM
KM0.00383376
1 BOMO on Base (BOMO) à BIF
Fr6.729618
1 BOMO on Base (BOMO) à BND
$0.00294378
1 BOMO on Base (BOMO) à BSD
$0.002282
1 BOMO on Base (BOMO) à JMD
$0.36699124
1 BOMO on Base (BOMO) à KHR
9.16464892
1 BOMO on Base (BOMO) à KMF
Fr0.967568
1 BOMO on Base (BOMO) à LAK
49.60869466
1 BOMO on Base (BOMO) à LKR
Rs0.6908755
1 BOMO on Base (BOMO) à MDL
L0.03863426
1 BOMO on Base (BOMO) à MGA
Ar10.2331726
1 BOMO on Base (BOMO) à MOP
P0.01827882
1 BOMO on Base (BOMO) à MVR
0.0349146
1 BOMO on Base (BOMO) à MWK
MK3.96180302
1 BOMO on Base (BOMO) à MZN
MT0.1458198
1 BOMO on Base (BOMO) à NPR
Rs0.32377016
1 BOMO on Base (BOMO) à PYG
16.069844
1 BOMO on Base (BOMO) à RWF
Fr3.315746
1 BOMO on Base (BOMO) à SBD
$0.01878086
1 BOMO on Base (BOMO) à SCR
0.0325185
1 BOMO on Base (BOMO) à SRD
$0.08851878
1 BOMO on Base (BOMO) à SVC
$0.0199675
1 BOMO on Base (BOMO) à SZL
L0.03950142
1 BOMO on Base (BOMO) à TMT
m0.007987
1 BOMO on Base (BOMO) à TND
د.ت0.006713644
1 BOMO on Base (BOMO) à TTD
$0.01549478
1 BOMO on Base (BOMO) à UGX
Sh7.840952
1 BOMO on Base (BOMO) à XAF
Fr1.291612
1 BOMO on Base (BOMO) à XCD
$0.0061614
1 BOMO on Base (BOMO) à XOF
Fr1.291612
1 BOMO on Base (BOMO) à XPF
Fr0.235046
1 BOMO on Base (BOMO) à BWP
P0.03055598
1 BOMO on Base (BOMO) à BZD
$0.00458682
1 BOMO on Base (BOMO) à CVE
$0.2173605
1 BOMO on Base (BOMO) à DJF
Fr0.406196
1 BOMO on Base (BOMO) à DOP
$0.14358344
1 BOMO on Base (BOMO) à DZD
د.ج0.29786946
1 BOMO on Base (BOMO) à FJD
$0.00518014
1 BOMO on Base (BOMO) à GNF
Fr19.84199
1 BOMO on Base (BOMO) à GTQ
Q0.01748012
1 BOMO on Base (BOMO) à GYD
$0.47780516
1 BOMO on Base (BOMO) à ISK
kr0.278404

Ressources de BOMO on Base

Pour une compréhension plus approfondie de BOMO on Base, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de BOMO on Base
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BOMO on Base

Combien vaut BOMO on Base (BOMO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BOMO en USD est de 0.002282 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BOMO à USD ?
Le prix actuel de BOMO en USD est $ 0.002282. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BOMO on Base ?
La capitalisation boursière de BOMO est de $ 869.44K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BOMO ?
L'offre en circulation de BOMO est de 381.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BOMO ?
BOMO a atteint un prix ATH de 0.022125194895044928 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BOMO ?
BOMO a vu un prix ATL de 0.001558339402816418 USD.
Quel est le volume de trading de BOMO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BOMO est de $ 154.43K USD.
Est-ce que BOMO va augmenter cette année ?
BOMO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BOMO pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 04:19:11 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur BOMO on Base (BOMO)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

$0.002282
