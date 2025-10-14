Le prix en temps réel de BLACKHOLE est aujourd'hui de 0.2026 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BLACK à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BLACK facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de BLACKHOLE est aujourd'hui de 0.2026 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BLACK à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BLACK facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur BLACK

Informations sur le prix de BLACK

Livre blanc de BLACK

Site officiel de BLACK

Tokenomics de BLACK

Prévisions de prix de BLACK

Historique de BLACK

Guide d'achat de BLACK

Convertisseur de BLACK en monnaie fiduciaire

BLACK au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de BLACKHOLE

Cours BLACKHOLE(BLACK)

Prix en temps réel : 1 BLACK à USD

$0.2026
$0.2026$0.2026
+7.02%1D
USD
Graphique du prix de BLACKHOLE (BLACK) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 04:18:30 (UTC+8)

Informations sur le prix de BLACKHOLE (BLACK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.1767
$ 0.1767$ 0.1767
Bas 24 h
$ 0.208
$ 0.208$ 0.208
Haut 24 h

$ 0.1767
$ 0.1767$ 0.1767

$ 0.208
$ 0.208$ 0.208

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.1577944803917418
$ 0.1577944803917418$ 0.1577944803917418

-0.89%

+7.02%

-33.03%

-33.03%

Le prix en temps réel de BLACKHOLE (BLACK) est de $ 0.2026. Au cours des dernières 24 heures, BLACK a évolué entre un minimum de $ 0.1767 et un maximum de $ 0.208, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLACK est $ 1.542695123942573, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.1577944803917418.

En termes de performance à court terme, BLACK a évolué de -0.89% au cours de la dernière heure, +7.02% sur 24 heures et de -33.03% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BLACKHOLE (BLACK)

No.3710

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.20K
$ 60.20K$ 60.20K

$ 23.11M
$ 23.11M$ 23.11M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

La capitalisation boursière actuelle de BLACKHOLE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 60.20K. L'offre en circulation de BLACK est de 0.00, avec une offre totale de 114083333. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.11M.

Historique du prix de BLACKHOLE (BLACK) en USD

Suivez la variation du prix de BLACKHOLE aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.01329+7.02%
30 jours$ -0.0934-31.56%
60 jours$ -0.2468-54.92%
90 jours$ -0.2974-59.48%
Variation du prix de BLACKHOLE aujourd'hui

Aujourd'hui, BLACK a enregistré une variation de $ +0.01329 (+7.02%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de BLACKHOLE sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0934 (-31.56%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de BLACKHOLE

En élargissant la vue à 60 jours, BLACK a constaté une variation de $ -0.2468 (-54.92%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de BLACKHOLE sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.2974 (-59.48%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de BLACKHOLE (BLACK) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de BLACKHOLE.

Qu'est-ce que BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole est une DEX nouvelle génération déployée sur l'Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en BLACKHOLE. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de BLACKpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le BLACKHOLE sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de BLACKHOLE fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de BLACKHOLE (USD)

Combien vaudra BLACKHOLE (BLACK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BLACKHOLE (BLACK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BLACKHOLE.

Consultez la prévision de prix de BLACKHOLE maintenant !

Tokenomics de BLACKHOLE (BLACK)

Comprendre la tokenomics de BLACKHOLE (BLACK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BLACK !

Guide d'achat de BLACKHOLE (BLACK)

Vous cherchez à savoir comment acheter du BLACKHOLE? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du BLACKHOLE. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

BLACK en devises locales

1 BLACKHOLE (BLACK) à VND
5,331.419
1 BLACKHOLE (BLACK) à AUD
A$0.309978
1 BLACKHOLE (BLACK) à GBP
0.149924
1 BLACKHOLE (BLACK) à EUR
0.174236
1 BLACKHOLE (BLACK) à USD
$0.2026
1 BLACKHOLE (BLACK) à MYR
RM0.854972
1 BLACKHOLE (BLACK) à TRY
8.466654
1 BLACKHOLE (BLACK) à JPY
¥30.7952
1 BLACKHOLE (BLACK) à ARS
ARS$273.04402
1 BLACKHOLE (BLACK) à RUB
16.438964
1 BLACKHOLE (BLACK) à INR
17.966568
1 BLACKHOLE (BLACK) à IDR
Rp3,376.665316
1 BLACKHOLE (BLACK) à KRW
289.428282
1 BLACKHOLE (BLACK) à PHP
11.787268
1 BLACKHOLE (BLACK) à EGP
￡E.9.66402
1 BLACKHOLE (BLACK) à BRL
R$1.106196
1 BLACKHOLE (BLACK) à CAD
C$0.28364
1 BLACKHOLE (BLACK) à BDT
24.682758
1 BLACKHOLE (BLACK) à NGN
295.76561
1 BLACKHOLE (BLACK) à COP
$797.6362
1 BLACKHOLE (BLACK) à ZAR
R.3.509032
1 BLACKHOLE (BLACK) à UAH
8.43829
1 BLACKHOLE (BLACK) à TZS
T.Sh.497.7882
1 BLACKHOLE (BLACK) à VES
Bs39.1018
1 BLACKHOLE (BLACK) à CLP
$193.6856
1 BLACKHOLE (BLACK) à PKR
Rs57.392528
1 BLACKHOLE (BLACK) à KZT
108.923838
1 BLACKHOLE (BLACK) à THB
฿6.59463
1 BLACKHOLE (BLACK) à TWD
NT$6.21982
1 BLACKHOLE (BLACK) à AED
د.إ0.743542
1 BLACKHOLE (BLACK) à CHF
Fr0.16208
1 BLACKHOLE (BLACK) à HKD
HK$1.576228
1 BLACKHOLE (BLACK) à AMD
֏77.593774
1 BLACKHOLE (BLACK) à MAD
.د.م1.855816
1 BLACKHOLE (BLACK) à MXN
$3.739996
1 BLACKHOLE (BLACK) à SAR
ريال0.75975
1 BLACKHOLE (BLACK) à ETB
Br29.749784
1 BLACKHOLE (BLACK) à KES
KSh26.181998
1 BLACKHOLE (BLACK) à JOD
د.أ0.1436434
1 BLACKHOLE (BLACK) à PLN
0.745568
1 BLACKHOLE (BLACK) à RON
лв0.889414
1 BLACKHOLE (BLACK) à SEK
kr1.9247
1 BLACKHOLE (BLACK) à BGN
лв0.340368
1 BLACKHOLE (BLACK) à HUF
Ft68.584152
1 BLACKHOLE (BLACK) à CZK
4.256626
1 BLACKHOLE (BLACK) à KWD
د.ك0.0619956
1 BLACKHOLE (BLACK) à ILS
0.664528
1 BLACKHOLE (BLACK) à BOB
Bs1.404018
1 BLACKHOLE (BLACK) à AZN
0.34442
1 BLACKHOLE (BLACK) à TJS
SM1.861894
1 BLACKHOLE (BLACK) à GEL
0.54702
1 BLACKHOLE (BLACK) à AOA
Kz184.684082
1 BLACKHOLE (BLACK) à BHD
.د.ب0.0761776
1 BLACKHOLE (BLACK) à BMD
$0.2026
1 BLACKHOLE (BLACK) à DKK
kr1.30677
1 BLACKHOLE (BLACK) à HNL
L5.324328
1 BLACKHOLE (BLACK) à MUR
9.17778
1 BLACKHOLE (BLACK) à NAD
$3.509032
1 BLACKHOLE (BLACK) à NOK
kr2.044234
1 BLACKHOLE (BLACK) à NZD
$0.352524
1 BLACKHOLE (BLACK) à PAB
B/.0.2026
1 BLACKHOLE (BLACK) à PGK
K0.85092
1 BLACKHOLE (BLACK) à QAR
ر.ق0.73949
1 BLACKHOLE (BLACK) à RSD
дин.20.51325
1 BLACKHOLE (BLACK) à UZS
soʻm2,470.731312
1 BLACKHOLE (BLACK) à ALL
L16.93736
1 BLACKHOLE (BLACK) à ANG
ƒ0.362654
1 BLACKHOLE (BLACK) à AWG
ƒ0.362654
1 BLACKHOLE (BLACK) à BBD
$0.4052
1 BLACKHOLE (BLACK) à BAM
KM0.340368
1 BLACKHOLE (BLACK) à BIF
Fr597.4674
1 BLACKHOLE (BLACK) à BND
$0.261354
1 BLACKHOLE (BLACK) à BSD
$0.2026
1 BLACKHOLE (BLACK) à JMD
$32.582132
1 BLACKHOLE (BLACK) à KHR
813.653756
1 BLACKHOLE (BLACK) à KMF
Fr85.9024
1 BLACKHOLE (BLACK) à LAK
4,404.347738
1 BLACKHOLE (BLACK) à LKR
Rs61.33715
1 BLACKHOLE (BLACK) à MDL
L3.430018
1 BLACKHOLE (BLACK) à MGA
Ar908.51918
1 BLACKHOLE (BLACK) à MOP
P1.622826
1 BLACKHOLE (BLACK) à MVR
3.09978
1 BLACKHOLE (BLACK) à MWK
MK351.735886
1 BLACKHOLE (BLACK) à MZN
MT12.94614
1 BLACKHOLE (BLACK) à NPR
Rs28.744888
1 BLACKHOLE (BLACK) à PYG
1,426.7092
1 BLACKHOLE (BLACK) à RWF
Fr294.3778
1 BLACKHOLE (BLACK) à SBD
$1.667398
1 BLACKHOLE (BLACK) à SCR
2.88705
1 BLACKHOLE (BLACK) à SRD
$7.858854
1 BLACKHOLE (BLACK) à SVC
$1.77275
1 BLACKHOLE (BLACK) à SZL
L3.507006
1 BLACKHOLE (BLACK) à TMT
m0.7091
1 BLACKHOLE (BLACK) à TND
د.ت0.5960492
1 BLACKHOLE (BLACK) à TTD
$1.375654
1 BLACKHOLE (BLACK) à UGX
Sh696.1336
1 BLACKHOLE (BLACK) à XAF
Fr114.6716
1 BLACKHOLE (BLACK) à XCD
$0.54702
1 BLACKHOLE (BLACK) à XOF
Fr114.6716
1 BLACKHOLE (BLACK) à XPF
Fr20.8678
1 BLACKHOLE (BLACK) à BWP
P2.712814
1 BLACKHOLE (BLACK) à BZD
$0.407226
1 BLACKHOLE (BLACK) à CVE
$19.29765
1 BLACKHOLE (BLACK) à DJF
Fr36.0628
1 BLACKHOLE (BLACK) à DOP
$12.747592
1 BLACKHOLE (BLACK) à DZD
د.ج26.396754
1 BLACKHOLE (BLACK) à FJD
$0.459902
1 BLACKHOLE (BLACK) à GNF
Fr1,761.607
1 BLACKHOLE (BLACK) à GTQ
Q1.551916
1 BLACKHOLE (BLACK) à GYD
$42.420388
1 BLACKHOLE (BLACK) à ISK
kr24.7172

Ressources de BLACKHOLE

Pour une compréhension plus approfondie de BLACKHOLE, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de BLACKHOLE
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BLACKHOLE

Combien vaut BLACKHOLE (BLACK) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BLACK en USD est de 0.2026 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BLACK à USD ?
Le prix actuel de BLACK en USD est $ 0.2026. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BLACKHOLE ?
La capitalisation boursière de BLACK est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BLACK ?
L'offre en circulation de BLACK est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BLACK ?
BLACK a atteint un prix ATH de 1.542695123942573 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BLACK ?
BLACK a vu un prix ATL de 0.1577944803917418 USD.
Quel est le volume de trading de BLACK ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BLACK est de $ 60.20K USD.
Est-ce que BLACK va augmenter cette année ?
BLACK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BLACK pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 04:18:30 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur BLACKHOLE (BLACK)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour BLACK vers USD

Montant

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.2026 USD

Trader BLACK

BLACK/USDT
$0.2026
$0.2026$0.2026
+6.91%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme