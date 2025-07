Informations sur Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Site officiel : https://staratlas.com Livre blanc : https://staratlas.com/white-paper.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx