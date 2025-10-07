Qu'est-ce que Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Combien vaut Arowana (ARW) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ARW en USD est de 0.03079 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ARW à USD ? $ 0.03079 . Quelle est la capitalisation boursière de Arowana ? La capitalisation boursière de ARW est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ARW ? L'offre en circulation de ARW est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ARW ? ARW a atteint un prix ATH de 10.64117077383144 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ARW ? ARW a vu un prix ATL de 0.000425025916068227 USD . Quel est le volume de trading de ARW ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ARW est de $ 49.67K USD .

