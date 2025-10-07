Le prix en temps réel de Arowana est aujourd'hui de 0.03079 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ARW à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ARW facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Arowana est aujourd'hui de 0.03079 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ARW à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ARW facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 ARW à USD

$0.03079
+8.79%1D
USD
Graphique du prix de Arowana (ARW) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 19:26:59 (UTC+8)

Informations sur le prix de Arowana (ARW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.02828
Bas 24 h
$ 0.03196
Haut 24 h

$ 0.02828
$ 0.03196
$ 10.64117077383144
$ 0.000425025916068227
-0.20%

+8.79%

+12.37%

+12.37%

Le prix en temps réel de Arowana (ARW) est de $ 0.03079. Au cours des dernières 24 heures, ARW a évolué entre un minimum de $ 0.02828 et un maximum de $ 0.03196, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ARW est $ 10.64117077383144, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000425025916068227.

En termes de performance à court terme, ARW a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, +8.79% sur 24 heures et de +12.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Arowana (ARW)

No.4015

$ 0.00
$ 49.67K
$ 15.40M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

ARB

La capitalisation boursière actuelle de Arowana est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 49.67K. L'offre en circulation de ARW est de 0.00, avec une offre totale de 500000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.40M.

Historique du prix de Arowana (ARW) en USD

Suivez la variation du prix de Arowana aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0024878+8.79%
30 jours$ +0.00367+13.53%
60 jours$ +0.00281+10.04%
90 jours$ +0.00696+29.20%
Variation du prix de Arowana aujourd'hui

Aujourd'hui, ARW a enregistré une variation de $ +0.0024878 (+8.79%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Arowana sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00367 (+13.53%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Arowana

En élargissant la vue à 60 jours, ARW a constaté une variation de $ +0.00281 (+10.04%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Arowana sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00696 (+29.20%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Arowana (ARW) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Arowana.

Qu'est-ce que Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Arowana. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de ARWpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Arowana sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Arowana fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Arowana (USD)

Combien vaudra Arowana (ARW) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Arowana (ARW) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Arowana.

Consultez la prévision de prix de Arowana maintenant !

Tokenomics de Arowana (ARW)

Comprendre la tokenomics de Arowana (ARW) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ARW !

Guide d'achat de Arowana (ARW)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Arowana? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Arowana. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

ARW en devises locales

1 Arowana (ARW) à VND
810.23885
1 Arowana (ARW) à AUD
A$0.0464929
1 Arowana (ARW) à GBP
0.0227846
1 Arowana (ARW) à EUR
0.0261715
1 Arowana (ARW) à USD
$0.03079
1 Arowana (ARW) à MYR
RM0.1296259
Ressources de Arowana

Pour une compréhension plus approfondie de Arowana, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Arowana
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Arowana

Combien vaut Arowana (ARW) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ARW en USD est de 0.03079 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ARW à USD ?
Le prix actuel de ARW en USD est $ 0.03079. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Arowana ?
La capitalisation boursière de ARW est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ARW ?
L'offre en circulation de ARW est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ARW ?
ARW a atteint un prix ATH de 10.64117077383144 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ARW ?
ARW a vu un prix ATL de 0.000425025916068227 USD.
Quel est le volume de trading de ARW ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ARW est de $ 49.67K USD.
Est-ce que ARW va augmenter cette année ?
ARW pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ARW pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Arowana (ARW)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

