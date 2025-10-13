Le prix en temps réel de Ani Grok Companion est aujourd'hui de 0.002102 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ANI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ANI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Ani Grok Companion est aujourd'hui de 0.002102 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ANI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ANI facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur ANI

Informations sur le prix de ANI

Tokenomics de ANI

Prévisions de prix de ANI

Historique de ANI

Guide d'achat de ANI

Convertisseur de ANI en monnaie fiduciaire

ANI au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Ani Grok Companion

Cours Ani Grok Companion(ANI)

Prix en temps réel : 1 ANI à USD

$0.002102
$0.002102$0.002102
+3.64%1D
USD
Graphique du prix de Ani Grok Companion (ANI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 16:16:52 (UTC+8)

Informations sur le prix de Ani Grok Companion (ANI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.001871
$ 0.001871$ 0.001871
Bas 24 h
$ 0.002419
$ 0.002419$ 0.002419
Haut 24 h

$ 0.001871
$ 0.001871$ 0.001871

$ 0.002419
$ 0.002419$ 0.002419

--
----

--
----

-7.41%

+3.64%

-38.65%

-38.65%

Le prix en temps réel de Ani Grok Companion (ANI) est de $ 0.002102. Au cours des dernières 24 heures, ANI a évolué entre un minimum de $ 0.001871 et un maximum de $ 0.002419, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ANI est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, ANI a évolué de -7.41% au cours de la dernière heure, +3.64% sur 24 heures et de -38.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 131.07K
$ 131.07K$ 131.07K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Ani Grok Companion est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 131.07K. L'offre en circulation de ANI est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Ani Grok Companion (ANI) en USD

Suivez la variation du prix de Ani Grok Companion aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00007383+3.64%
30 jours$ -0.003949-65.27%
60 jours$ -0.016938-88.97%
90 jours$ -0.013688-86.69%
Variation du prix de Ani Grok Companion aujourd'hui

Aujourd'hui, ANI a enregistré une variation de $ +0.00007383 (+3.64%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Ani Grok Companion sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.003949 (-65.27%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Ani Grok Companion

En élargissant la vue à 60 jours, ANI a constaté une variation de $ -0.016938 (-88.97%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Ani Grok Companion sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.013688 (-86.69%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Ani Grok Companion (ANI) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Ani Grok Companion.

Qu'est-ce que Ani Grok Companion (ANI)

Ani est un memecoin mêlant IA et univers anime, son nom étant une fusion de « Anime » et « AI ». Il tire son origine d'Ani, l'un des premiers personnages IA de l'application iOS Grok développée par xAI (Elon Musk), une IA à forte personnalité que Musk a lui-même promue sur X.

Ani Grok Companion est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Ani Grok Companion. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de ANIpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Ani Grok Companion sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Ani Grok Companion fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Ani Grok Companion (USD)

Combien vaudra Ani Grok Companion (ANI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Ani Grok Companion (ANI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Ani Grok Companion.

Consultez la prévision de prix de Ani Grok Companion maintenant !

Tokenomics de Ani Grok Companion (ANI)

Comprendre la tokenomics de Ani Grok Companion (ANI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ANI !

Guide d'achat de Ani Grok Companion (ANI)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Ani Grok Companion? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Ani Grok Companion. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

ANI en devises locales

1 Ani Grok Companion (ANI) à VND
55.31413
1 Ani Grok Companion (ANI) à AUD
A$0.00321606
1 Ani Grok Companion (ANI) à GBP
0.00155548
1 Ani Grok Companion (ANI) à EUR
0.00180772
1 Ani Grok Companion (ANI) à USD
$0.002102
1 Ani Grok Companion (ANI) à MYR
RM0.00887044
1 Ani Grok Companion (ANI) à TRY
0.0878636
1 Ani Grok Companion (ANI) à JPY
¥0.319504
1 Ani Grok Companion (ANI) à ARS
ARS$2.99003194
1 Ani Grok Companion (ANI) à RUB
0.1714181
1 Ani Grok Companion (ANI) à INR
0.18659454
1 Ani Grok Companion (ANI) à IDR
Rp35.03331932
1 Ani Grok Companion (ANI) à KRW
3.00285414
1 Ani Grok Companion (ANI) à PHP
0.12242048
1 Ani Grok Companion (ANI) à EGP
￡E.0.1002654
1 Ani Grok Companion (ANI) à BRL
R$0.01164508
1 Ani Grok Companion (ANI) à CAD
C$0.0029428
1 Ani Grok Companion (ANI) à BDT
0.2549726
1 Ani Grok Companion (ANI) à NGN
3.07758024
1 Ani Grok Companion (ANI) à COP
$8.14726792
1 Ani Grok Companion (ANI) à ZAR
R.0.03632256
1 Ani Grok Companion (ANI) à UAH
0.08716994
1 Ani Grok Companion (ANI) à TZS
T.Sh.5.15195996
1 Ani Grok Companion (ANI) à VES
Bs0.405686
1 Ani Grok Companion (ANI) à CLP
$2.020022
1 Ani Grok Companion (ANI) à PKR
Rs0.59293216
1 Ani Grok Companion (ANI) à KZT
1.12707138
1 Ani Grok Companion (ANI) à THB
฿0.06837806
1 Ani Grok Companion (ANI) à TWD
NT$0.06451038
1 Ani Grok Companion (ANI) à AED
د.إ0.00771434
1 Ani Grok Companion (ANI) à CHF
Fr0.0016816
1 Ani Grok Companion (ANI) à HKD
HK$0.01633254
1 Ani Grok Companion (ANI) à AMD
֏0.8007569
1 Ani Grok Companion (ANI) à MAD
.د.م0.01917024
1 Ani Grok Companion (ANI) à MXN
$0.0387819
1 Ani Grok Companion (ANI) à SAR
ريال0.0078825
1 Ani Grok Companion (ANI) à ETB
Br0.30861564
1 Ani Grok Companion (ANI) à KES
KSh0.27155738
1 Ani Grok Companion (ANI) à JOD
د.أ0.001490318
1 Ani Grok Companion (ANI) à PLN
0.00771434
1 Ani Grok Companion (ANI) à RON
лв0.00920676
1 Ani Grok Companion (ANI) à SEK
kr0.01999002
1 Ani Grok Companion (ANI) à BGN
лв0.00353136
1 Ani Grok Companion (ANI) à HUF
Ft0.70940398
1 Ani Grok Companion (ANI) à CZK
0.04405792
1 Ani Grok Companion (ANI) à KWD
د.ك0.000643212
1 Ani Grok Companion (ANI) à ILS
0.00689456
1 Ani Grok Companion (ANI) à BOB
Bs0.01448278
1 Ani Grok Companion (ANI) à AZN
0.0035734
1 Ani Grok Companion (ANI) à TJS
SM0.01935942
1 Ani Grok Companion (ANI) à GEL
0.0056754
1 Ani Grok Companion (ANI) à AOA
Kz1.91612014
1 Ani Grok Companion (ANI) à BHD
.د.ب0.000792454
1 Ani Grok Companion (ANI) à BMD
$0.002102
1 Ani Grok Companion (ANI) à DKK
kr0.01351586
1 Ani Grok Companion (ANI) à HNL
L0.0549673
1 Ani Grok Companion (ANI) à MUR
0.0952206
1 Ani Grok Companion (ANI) à NAD
$0.03609134
1 Ani Grok Companion (ANI) à NOK
kr0.02118816
1 Ani Grok Companion (ANI) à NZD
$0.00365748
1 Ani Grok Companion (ANI) à PAB
B/.0.002102
1 Ani Grok Companion (ANI) à PGK
K0.00891248
1 Ani Grok Companion (ANI) à QAR
ر.ق0.00765128
1 Ani Grok Companion (ANI) à RSD
дин.0.21213384
1 Ani Grok Companion (ANI) à UZS
soʻm25.32529538
1 Ani Grok Companion (ANI) à ALL
L0.17503354
1 Ani Grok Companion (ANI) à ANG
ƒ0.00376258
1 Ani Grok Companion (ANI) à AWG
ƒ0.00376258
1 Ani Grok Companion (ANI) à BBD
$0.004204
1 Ani Grok Companion (ANI) à BAM
KM0.00353136
1 Ani Grok Companion (ANI) à BIF
Fr6.217716
1 Ani Grok Companion (ANI) à BND
$0.00271158
1 Ani Grok Companion (ANI) à BSD
$0.002102
1 Ani Grok Companion (ANI) à JMD
$0.3366353
1 Ani Grok Companion (ANI) à KHR
8.44175812
1 Ani Grok Companion (ANI) à KMF
Fr0.891248
1 Ani Grok Companion (ANI) à LAK
45.69565126
1 Ani Grok Companion (ANI) à LKR
Rs0.63350076
1 Ani Grok Companion (ANI) à MDL
L0.03560788
1 Ani Grok Companion (ANI) à MGA
Ar9.4259986
1 Ani Grok Companion (ANI) à MOP
P0.01677396
1 Ani Grok Companion (ANI) à MVR
0.0321606
1 Ani Grok Companion (ANI) à MWK
MK3.63038522
1 Ani Grok Companion (ANI) à MZN
MT0.1343178
1 Ani Grok Companion (ANI) à NPR
Rs0.29697056
1 Ani Grok Companion (ANI) à PYG
14.699286
1 Ani Grok Companion (ANI) à RWF
Fr3.03739
1 Ani Grok Companion (ANI) à SBD
$0.01729946
1 Ani Grok Companion (ANI) à SCR
0.03108858
1 Ani Grok Companion (ANI) à SRD
$0.08183086
1 Ani Grok Companion (ANI) à SVC
$0.01830842
1 Ani Grok Companion (ANI) à SZL
L0.03607032
1 Ani Grok Companion (ANI) à TMT
m0.007357
1 Ani Grok Companion (ANI) à TND
د.ت0.006163064
1 Ani Grok Companion (ANI) à TTD
$0.01420952
1 Ani Grok Companion (ANI) à UGX
Sh7.172024
1 Ani Grok Companion (ANI) à XAF
Fr1.18763
1 Ani Grok Companion (ANI) à XCD
$0.0056754
1 Ani Grok Companion (ANI) à XOF
Fr1.18763
1 Ani Grok Companion (ANI) à XPF
Fr0.214404
1 Ani Grok Companion (ANI) à BWP
P0.02970126
1 Ani Grok Companion (ANI) à BZD
$0.004204
1 Ani Grok Companion (ANI) à CVE
$0.1994798
1 Ani Grok Companion (ANI) à DJF
Fr0.372054
1 Ani Grok Companion (ANI) à DOP
$0.1320056
1 Ani Grok Companion (ANI) à DZD
د.ج0.27433202
1 Ani Grok Companion (ANI) à FJD
$0.00477154
1 Ani Grok Companion (ANI) à GNF
Fr18.11924
1 Ani Grok Companion (ANI) à GTQ
Q0.01603826
1 Ani Grok Companion (ANI) à GYD
$0.43799374
1 Ani Grok Companion (ANI) à ISK
kr0.256444

Ressources de Ani Grok Companion

Pour une compréhension plus approfondie de Ani Grok Companion, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ani Grok Companion

Combien vaut Ani Grok Companion (ANI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ANI en USD est de 0.002102 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ANI à USD ?
Le prix actuel de ANI en USD est $ 0.002102. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Ani Grok Companion ?
La capitalisation boursière de ANI est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ANI ?
L'offre en circulation de ANI est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ANI ?
ANI a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ANI ?
ANI a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de ANI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ANI est de $ 131.07K USD.
Est-ce que ANI va augmenter cette année ?
ANI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ANI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 16:16:52 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Ani Grok Companion (ANI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours
10-11 14:30:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 27, s'effondrant de la zone "Avidité" à "Peur" en 1 jour
10-11 11:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,51 million de personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation atteignant 13,512 milliards de dollars
10-11 09:36:12Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto connaît une nouvelle situation "519", plus de 600 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto s'évaporent en peu de temps

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour ANI vers USD

Montant

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0.002102 USD

Trader ANI

ANI/USDT
$0.002102
$0.002102$0.002102
+3.70%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme