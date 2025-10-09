Le prix en temps réel de Amped Finance est aujourd'hui de 0.00617 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AMPED à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix AMPED facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Amped Finance est aujourd'hui de 0.00617 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AMPED à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix AMPED facilement sur MEXC maintenant.

$0.00617
+0.48%1D
USD
Graphique du prix de Amped Finance (AMPED) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 09:10:10 (UTC+8)

Informations sur le prix de Amped Finance (AMPED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00608
Bas 24 h
$ 0.00622
Haut 24 h

$ 0.00608
$ 0.00622
--
--
-0.17%

+0.48%

-8.46%

-8.46%

Le prix en temps réel de Amped Finance (AMPED) est de $ 0.00617. Au cours des dernières 24 heures, AMPED a évolué entre un minimum de $ 0.00608 et un maximum de $ 0.00622, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AMPED est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, AMPED a évolué de -0.17% au cours de la dernière heure, +0.48% sur 24 heures et de -8.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Amped Finance (AMPED)

--
$ 6.52K
$ 617.00K
--
100,000,000
SONIC

La capitalisation boursière actuelle de Amped Finance est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 6.52K. L'offre en circulation de AMPED est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 617.00K.

Historique du prix de Amped Finance (AMPED) en USD

Suivez la variation du prix de Amped Finance aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0000295+0.48%
30 jours$ -0.00079-11.36%
60 jours$ -0.0078-55.84%
90 jours$ -0.01683-73.18%
Variation du prix de Amped Finance aujourd'hui

Aujourd'hui, AMPED a enregistré une variation de $ +0.0000295 (+0.48%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Amped Finance sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00079 (-11.36%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Amped Finance

En élargissant la vue à 60 jours, AMPED a constaté une variation de $ -0.0078 (-55.84%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Amped Finance sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.01683 (-73.18%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Amped Finance (AMPED) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Amped Finance.

Qu'est-ce que Amped Finance (AMPED)

Amped Finance est un protocole DeFAI omnichain qui propose actuellement le trading de contrats perpétuels ainsi que la fourniture de liquidité sur une large gamme d’actifs et de réseaux de cryptomonnaies.

Amped Finance est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Amped Finance. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de AMPEDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Amped Finance sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Amped Finance fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Amped Finance (USD)

Combien vaudra Amped Finance (AMPED) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Amped Finance (AMPED) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Amped Finance.

Consultez la prévision de prix de Amped Finance maintenant !

Tokenomics de Amped Finance (AMPED)

Comprendre la tokenomics de Amped Finance (AMPED) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AMPED !

Guide d'achat de Amped Finance (AMPED)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Amped Finance? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Amped Finance. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

AMPED en devises locales

1 Amped Finance (AMPED) à VND
162.36355
1 Amped Finance (AMPED) à AUD
A$0.0093167
1 Amped Finance (AMPED) à GBP
0.0045658
1 Amped Finance (AMPED) à EUR
0.0052445
1 Amped Finance (AMPED) à USD
$0.00617
1 Amped Finance (AMPED) à MYR
RM0.0259757
1 Amped Finance (AMPED) à TRY
0.2574124
1 Amped Finance (AMPED) à JPY
¥0.93784
1 Amped Finance (AMPED) à ARS
ARS$8.8268637
1 Amped Finance (AMPED) à RUB
0.5024848
1 Amped Finance (AMPED) à INR
0.5476492
1 Amped Finance (AMPED) à IDR
Rp102.8332922
1 Amped Finance (AMPED) à KRW
8.7766399
1 Amped Finance (AMPED) à PHP
0.3579834
1 Amped Finance (AMPED) à EGP
￡E.0.2933835
1 Amped Finance (AMPED) à BRL
R$0.0328861
1 Amped Finance (AMPED) à CAD
C$0.0085763
1 Amped Finance (AMPED) à BDT
0.7515677
1 Amped Finance (AMPED) à NGN
9.0868675
1 Amped Finance (AMPED) à COP
$23.9146732
1 Amped Finance (AMPED) à ZAR
R.0.1057538
1 Amped Finance (AMPED) à UAH
0.2559316
1 Amped Finance (AMPED) à TZS
T.Sh.15.15969
1 Amped Finance (AMPED) à VES
Bs1.16613
1 Amped Finance (AMPED) à CLP
$5.8615
1 Amped Finance (AMPED) à PKR
Rs1.7429016
1 Amped Finance (AMPED) à KZT
3.3351318
1 Amped Finance (AMPED) à THB
฿0.2007718
1 Amped Finance (AMPED) à TWD
NT$0.1883701
1 Amped Finance (AMPED) à AED
د.إ0.0226439
1 Amped Finance (AMPED) à CHF
Fr0.004936
1 Amped Finance (AMPED) à HKD
HK$0.0480026
1 Amped Finance (AMPED) à AMD
֏2.361259
1 Amped Finance (AMPED) à MAD
.د.م0.0562087
1 Amped Finance (AMPED) à MXN
$0.1130961
1 Amped Finance (AMPED) à SAR
ريال0.0231375
1 Amped Finance (AMPED) à ETB
Br0.898969
1 Amped Finance (AMPED) à KES
KSh0.7977193
1 Amped Finance (AMPED) à JOD
د.أ0.00437453
1 Amped Finance (AMPED) à PLN
0.0225205
1 Amped Finance (AMPED) à RON
лв0.0269629
1 Amped Finance (AMPED) à SEK
kr0.0581214
1 Amped Finance (AMPED) à BGN
лв0.0103656
1 Amped Finance (AMPED) à HUF
Ft2.0732434
1 Amped Finance (AMPED) à CZK
0.1291381
1 Amped Finance (AMPED) à KWD
د.ك0.00188802
1 Amped Finance (AMPED) à ILS
0.0202376
1 Amped Finance (AMPED) à BOB
Bs0.0426347
1 Amped Finance (AMPED) à AZN
0.010489
1 Amped Finance (AMPED) à TJS
SM0.057381
1 Amped Finance (AMPED) à GEL
0.0167824
1 Amped Finance (AMPED) à AOA
Kz5.6449947
1 Amped Finance (AMPED) à BHD
.د.ب0.00231992
1 Amped Finance (AMPED) à BMD
$0.00617
1 Amped Finance (AMPED) à DKK
kr0.0395497
1 Amped Finance (AMPED) à HNL
L0.1617157
1 Amped Finance (AMPED) à MUR
0.2822158
1 Amped Finance (AMPED) à NAD
$0.1058772
1 Amped Finance (AMPED) à NOK
kr0.0615149
1 Amped Finance (AMPED) à NZD
$0.0106124
1 Amped Finance (AMPED) à PAB
B/.0.00617
1 Amped Finance (AMPED) à PGK
K0.0258523
1 Amped Finance (AMPED) à QAR
ر.ق0.0224588
1 Amped Finance (AMPED) à RSD
дин.0.6211956
1 Amped Finance (AMPED) à UZS
soʻm74.3373323
1 Amped Finance (AMPED) à ALL
L0.5132823
1 Amped Finance (AMPED) à ANG
ƒ0.0110443
1 Amped Finance (AMPED) à AWG
ƒ0.011106
1 Amped Finance (AMPED) à BBD
$0.01234
1 Amped Finance (AMPED) à BAM
KM0.0103656
1 Amped Finance (AMPED) à BIF
Fr18.19533
1 Amped Finance (AMPED) à BND
$0.0079593
1 Amped Finance (AMPED) à BSD
$0.00617
1 Amped Finance (AMPED) à JMD
$0.987817
1 Amped Finance (AMPED) à KHR
24.7790902
1 Amped Finance (AMPED) à KMF
Fr2.61608
1 Amped Finance (AMPED) à LAK
134.1304321
1 Amped Finance (AMPED) à LKR
Rs1.8674122
1 Amped Finance (AMPED) à MDL
L0.1039028
1 Amped Finance (AMPED) à MGA
Ar27.5446076
1 Amped Finance (AMPED) à MOP
P0.0494217
1 Amped Finance (AMPED) à MVR
0.094401
1 Amped Finance (AMPED) à MWK
MK10.7117987
1 Amped Finance (AMPED) à MZN
MT0.3940779
1 Amped Finance (AMPED) à NPR
Rs0.8757698
1 Amped Finance (AMPED) à PYG
43.14681
1 Amped Finance (AMPED) à RWF
Fr8.94033
1 Amped Finance (AMPED) à SBD
$0.0510259
1 Amped Finance (AMPED) à SCR
0.0879225
1 Amped Finance (AMPED) à SRD
$0.2353855
1 Amped Finance (AMPED) à SVC
$0.0539875
1 Amped Finance (AMPED) à SZL
L0.1058155
1 Amped Finance (AMPED) à TMT
m0.0216567
1 Amped Finance (AMPED) à TND
د.ت0.01812746
1 Amped Finance (AMPED) à TTD
$0.0418943
1 Amped Finance (AMPED) à UGX
Sh21.20012
1 Amped Finance (AMPED) à XAF
Fr3.47371
1 Amped Finance (AMPED) à XCD
$0.016659
1 Amped Finance (AMPED) à XOF
Fr3.47371
1 Amped Finance (AMPED) à XPF
Fr0.62934
1 Amped Finance (AMPED) à BWP
P0.0821227
1 Amped Finance (AMPED) à BZD
$0.0124017
1 Amped Finance (AMPED) à CVE
$0.584916
1 Amped Finance (AMPED) à DJF
Fr1.09209
1 Amped Finance (AMPED) à DOP
$0.3863654
1 Amped Finance (AMPED) à DZD
د.ج0.802717
1 Amped Finance (AMPED) à FJD
$0.0138825
1 Amped Finance (AMPED) à GNF
Fr53.64815
1 Amped Finance (AMPED) à GTQ
Q0.0472622
1 Amped Finance (AMPED) à GYD
$1.2913193
1 Amped Finance (AMPED) à ISK
kr0.74657

Ressources de Amped Finance

Pour une compréhension plus approfondie de Amped Finance, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Amped Finance
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Amped Finance

Combien vaut Amped Finance (AMPED) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de AMPED en USD est de 0.00617 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de AMPED à USD ?
Le prix actuel de AMPED en USD est $ 0.00617. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Amped Finance ?
La capitalisation boursière de AMPED est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de AMPED ?
L'offre en circulation de AMPED est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AMPED ?
AMPED a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AMPED ?
AMPED a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de AMPED ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AMPED est de $ 6.52K USD.
Est-ce que AMPED va augmenter cette année ?
AMPED pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AMPED pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 09:10:10 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Amped Finance (AMPED)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

