Quel est le prix actuel de AIMX ?

Le prix en direct de AIMX (AIMX) est de €0.000142384603412025000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne AIMX sur le marché ?

AIMX occupe actuellement le rang n°6323 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €56194.0597642905000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de AIMX ?

L'offre en circulation de AIMX est de 394666666.6666667 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour AIMX ?

Durant les dernières 24 heures, AIMX a échangé dans une fourchette comprise entre € (plus bas sur 24 heures) et € (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point AIMX est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

AIMX a atteint un plus haut historique de €0.023537719180967355000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000114732977413275000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de AIMX est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour AIMX ?

La variation actuelle du prix de --% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Artificial Intelligence (AI),Healthcare,NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem,Decentralized Science (DeSci). Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.