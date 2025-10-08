Le prix en temps réel de Apple xStock est aujourd'hui de 255.6 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AAPLX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix AAPLX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Apple xStock est aujourd'hui de 255.6 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AAPLX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix AAPLX facilement sur MEXC maintenant.

Cours Apple xStock(AAPLX)

Prix en temps réel : 1 AAPLX à USD

$255.6
-0.33%1D
USD
Graphique du prix de Apple xStock (AAPLX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:46:16 (UTC+8)

Informations sur le prix de Apple xStock (AAPLX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 255.43
Bas 24 h
$ 258.53
Haut 24 h

$ 255.43
$ 258.53
$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
-0.29%

-0.33%

+0.87%

+0.87%

Le prix en temps réel de Apple xStock (AAPLX) est de $ 255.6. Au cours des dernières 24 heures, AAPLX a évolué entre un minimum de $ 255.43 et un maximum de $ 258.53, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AAPLX est $ 218.05582778461107, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 204.46269321696604.

En termes de performance à court terme, AAPLX a évolué de -0.29% au cours de la dernière heure, -0.33% sur 24 heures et de +0.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.53M
$ 60.16K
$ 2.30M
6.00K
8,999.85946485
SOL

La capitalisation boursière actuelle de Apple xStock est de $ 1.53M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 60.16K. L'offre en circulation de AAPLX est de 6.00K, avec une offre totale de 8999.85946485. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.30M.

Historique du prix de Apple xStock (AAPLX) en USD

Suivez la variation du prix de Apple xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.8463-0.33%
30 jours$ +16.22+6.77%
60 jours$ +26.62+11.62%
90 jours$ +44.74+21.21%
Variation du prix de Apple xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, AAPLX a enregistré une variation de $ -0.8463 (-0.33%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Apple xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +16.22 (+6.77%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Apple xStock

En élargissant la vue à 60 jours, AAPLX a constaté une variation de $ +26.62 (+11.62%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Apple xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +44.74 (+21.21%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Apple xStock (AAPLX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Apple xStock.

Qu'est-ce que Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Apple xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de AAPLXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Apple xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Apple xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Apple xStock (USD)

Combien vaudra Apple xStock (AAPLX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Apple xStock (AAPLX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Apple xStock.

Consultez la prévision de prix de Apple xStock maintenant !

Tokenomics de Apple xStock (AAPLX)

Comprendre la tokenomics de Apple xStock (AAPLX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AAPLX !

Guide d'achat de Apple xStock (AAPLX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Apple xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Apple xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

AAPLX en devises locales

1 Apple xStock (AAPLX) à VND
6,726,114
1 Apple xStock (AAPLX) à AUD
A$385.956
1 Apple xStock (AAPLX) à GBP
189.144
1 Apple xStock (AAPLX) à EUR
217.26
1 Apple xStock (AAPLX) à USD
$255.6
1 Apple xStock (AAPLX) à MYR
RM1,076.076
1 Apple xStock (AAPLX) à TRY
10,658.52
1 Apple xStock (AAPLX) à JPY
¥38,595.6
1 Apple xStock (AAPLX) à ARS
ARS$365,663.916
1 Apple xStock (AAPLX) à RUB
20,977.092
1 Apple xStock (AAPLX) à INR
22,679.388
1 Apple xStock (AAPLX) à IDR
Rp4,259,998.296
1 Apple xStock (AAPLX) à KRW
361,525.752
1 Apple xStock (AAPLX) à PHP
14,847.804
1 Apple xStock (AAPLX) à EGP
￡E.12,161.448
1 Apple xStock (AAPLX) à BRL
R$1,364.904
1 Apple xStock (AAPLX) à CAD
C$355.284
1 Apple xStock (AAPLX) à BDT
31,139.748
1 Apple xStock (AAPLX) à NGN
375,880.248
1 Apple xStock (AAPLX) à COP
$986,871.6
1 Apple xStock (AAPLX) à ZAR
R.4,393.764
1 Apple xStock (AAPLX) à UAH
10,569.06
1 Apple xStock (AAPLX) à TZS
T.Sh.628,009.2
1 Apple xStock (AAPLX) à VES
Bs47,286
1 Apple xStock (AAPLX) à CLP
$244,864.8
1 Apple xStock (AAPLX) à PKR
Rs71,877.276
1 Apple xStock (AAPLX) à KZT
138,236.148
1 Apple xStock (AAPLX) à THB
฿8,296.776
1 Apple xStock (AAPLX) à TWD
NT$7,783.02
1 Apple xStock (AAPLX) à AED
د.إ938.052
1 Apple xStock (AAPLX) à CHF
Fr201.924
1 Apple xStock (AAPLX) à HKD
HK$1,988.568
1 Apple xStock (AAPLX) à AMD
֏97,818.12
1 Apple xStock (AAPLX) à MAD
.د.م2,328.516
1 Apple xStock (AAPLX) à MXN
$4,697.928
1 Apple xStock (AAPLX) à SAR
ريال958.5
1 Apple xStock (AAPLX) à ETB
Br36,934.2
1 Apple xStock (AAPLX) à KES
KSh33,059.304
1 Apple xStock (AAPLX) à JOD
د.أ181.2204
1 Apple xStock (AAPLX) à PLN
930.384
1 Apple xStock (AAPLX) à RON
лв1,114.416
1 Apple xStock (AAPLX) à SEK
kr2,400.084
1 Apple xStock (AAPLX) à BGN
лв426.852
1 Apple xStock (AAPLX) à HUF
Ft86,060.52
1 Apple xStock (AAPLX) à CZK
5,334.372
1 Apple xStock (AAPLX) à KWD
د.ك78.2136
1 Apple xStock (AAPLX) à ILS
835.812
1 Apple xStock (AAPLX) à BOB
Bs1,768.752
1 Apple xStock (AAPLX) à AZN
434.52
1 Apple xStock (AAPLX) à TJS
SM2,371.968
1 Apple xStock (AAPLX) à GEL
697.788
1 Apple xStock (AAPLX) à AOA
Kz232,997.292
1 Apple xStock (AAPLX) à BHD
.د.ب96.3612
1 Apple xStock (AAPLX) à BMD
$255.6
1 Apple xStock (AAPLX) à DKK
kr1,633.284
1 Apple xStock (AAPLX) à HNL
L6,709.5
1 Apple xStock (AAPLX) à MUR
11,617.02
1 Apple xStock (AAPLX) à NAD
$4,386.096
1 Apple xStock (AAPLX) à NOK
kr2,545.776
1 Apple xStock (AAPLX) à NZD
$439.632
1 Apple xStock (AAPLX) à PAB
B/.255.6
1 Apple xStock (AAPLX) à PGK
K1,068.408
1 Apple xStock (AAPLX) à QAR
ر.ق930.384
1 Apple xStock (AAPLX) à RSD
дин.25,646.904
1 Apple xStock (AAPLX) à UZS
soʻm3,079,517.364
1 Apple xStock (AAPLX) à ALL
L21,115.116
1 Apple xStock (AAPLX) à ANG
ƒ457.524
1 Apple xStock (AAPLX) à AWG
ƒ457.524
1 Apple xStock (AAPLX) à BBD
$511.2
1 Apple xStock (AAPLX) à BAM
KM426.852
1 Apple xStock (AAPLX) à BIF
Fr753,764.4
1 Apple xStock (AAPLX) à BND
$329.724
1 Apple xStock (AAPLX) à BSD
$255.6
1 Apple xStock (AAPLX) à JMD
$40,934.34
1 Apple xStock (AAPLX) à KHR
1,026,504.936
1 Apple xStock (AAPLX) à KMF
Fr107,607.6
1 Apple xStock (AAPLX) à LAK
5,556,521.628
1 Apple xStock (AAPLX) à LKR
Rs77,359.896
1 Apple xStock (AAPLX) à MDL
L4,265.964
1 Apple xStock (AAPLX) à MGA
Ar1,146,187.08
1 Apple xStock (AAPLX) à MOP
P2,049.912
1 Apple xStock (AAPLX) à MVR
3,910.68
1 Apple xStock (AAPLX) à MWK
MK443,749.716
1 Apple xStock (AAPLX) à MZN
MT16,332.84
1 Apple xStock (AAPLX) à NPR
Rs36,300.312
1 Apple xStock (AAPLX) à PYG
1,787,410.8
1 Apple xStock (AAPLX) à RWF
Fr369,853.2
1 Apple xStock (AAPLX) à SBD
$2,098.476
1 Apple xStock (AAPLX) à SCR
3,685.752
1 Apple xStock (AAPLX) à SRD
$9,728.136
1 Apple xStock (AAPLX) à SVC
$2,236.5
1 Apple xStock (AAPLX) à SZL
L4,386.096
1 Apple xStock (AAPLX) à TMT
m897.156
1 Apple xStock (AAPLX) à TND
د.ت743.5404
1 Apple xStock (AAPLX) à TTD
$1,735.524
1 Apple xStock (AAPLX) à UGX
Sh878,241.6
1 Apple xStock (AAPLX) à XAF
Fr143,391.6
1 Apple xStock (AAPLX) à XCD
$690.12
1 Apple xStock (AAPLX) à XOF
Fr143,391.6
1 Apple xStock (AAPLX) à XPF
Fr26,071.2
1 Apple xStock (AAPLX) à BWP
P3,402.036
1 Apple xStock (AAPLX) à BZD
$513.756
1 Apple xStock (AAPLX) à CVE
$24,218.1
1 Apple xStock (AAPLX) à DJF
Fr45,241.2
1 Apple xStock (AAPLX) à DOP
$16,010.784
1 Apple xStock (AAPLX) à DZD
د.ج33,194.772
1 Apple xStock (AAPLX) à FJD
$575.1
1 Apple xStock (AAPLX) à GNF
Fr2,222,442
1 Apple xStock (AAPLX) à GTQ
Q1,957.896
1 Apple xStock (AAPLX) à GYD
$53,494.524
1 Apple xStock (AAPLX) à ISK
kr30,927.6

Ressources de Apple xStock

Pour une compréhension plus approfondie de Apple xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Apple xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Apple xStock

Combien vaut Apple xStock (AAPLX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de AAPLX en USD est de 255.6 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de AAPLX à USD ?
Le prix actuel de AAPLX en USD est $ 255.6. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Apple xStock ?
La capitalisation boursière de AAPLX est de $ 1.53M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de AAPLX ?
L'offre en circulation de AAPLX est de 6.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AAPLX ?
AAPLX a atteint un prix ATH de 218.05582778461107 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AAPLX ?
AAPLX a vu un prix ATL de 204.46269321696604 USD.
Quel est le volume de trading de AAPLX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AAPLX est de $ 60.16K USD.
Est-ce que AAPLX va augmenter cette année ?
AAPLX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AAPLX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Apple xStock (AAPLX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

