Informations sur le prix de 0xShadow (0XS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00113997 $ 0.00113997 $ 0.00113997 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00113997$ 0.00113997 $ 0.00113997 Sommet historique $ 0.0056694$ 0.0056694 $ 0.0056694 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.25% Changement de prix (1J) +9.31% Variation du prix (7 j) +1.79% Variation du prix (7 j) +1.79%

Le prix en temps réel de 0xShadow (0XS) est de $0.00114023. Au cours des dernières 24 heures, 0XS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00113997, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 0XS est $ 0.0056694, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, 0XS a évolué de +0.25% au cours de la dernière heure, +9.31% sur 24 heures et de +1.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 0xShadow (0XS)

Capitalisation boursière $ 113.89K$ 113.89K $ 113.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 113.89K$ 113.89K $ 113.89K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de 0xShadow est de $ 113.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 0XS est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 113.89K.