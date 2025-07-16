Qu'est-ce que SOGNI ? Un super réseau décentralisé pour l'IA créative





À l'heure où l'intelligence artificielle et la blockchain convergent de plus en plus, SOGNI redéfinit en profondeur la production créative et la distribution de la valeur. Bien plus qu'une simple boîte à outils, SOGNI est un DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) porté par sa communauté, conçu pour démanteler les structures centralisées de génération de contenu du Web2 à l'aide de l'IA créative.









Avec les avancées rapides de l'intelligence artificielle, l'imagerie générée par IA s'impose comme un pilier dans les industries créatives. Pourtant, la majorité des plateformes actuelles d'IA créative sont dominées par des géants technologiques centralisés, ce qui soulève de nombreuses inquiétudes : censure des contenus, surveillance des données, algorithmes opaques (« boîtes noires »). Les artistes peinent à conserver la propriété de leurs œuvres ou à obtenir une juste rémunération. En parallèle, l'utilisation de modèles IA nécessite souvent des installations complexes ou du matériel coûteux, ce qui freine les développeurs et créateurs indépendants.





SOGNI est né pour répondre à ces enjeux. En tant que premier DePIN au monde conçu spécialement pour l'IA créative, il s'appuie sur la blockchain pour repenser la manière dont la puissance de calcul est attribuée. Son objectif est de bâtir un écosystème de création IA ouvert, efficace et respectueux de la vie privée. Sa vision : démocratiser l'accès aux ressources de calcul haute performance, afin de permettre à tous les créateurs, partout dans le monde, de générer du contenu IA de qualité, à faible coût et sans barrière à l'entrée — et ainsi faire passer l'art généré par IA des mains d'une minorité aux mains de la communauté créative mondiale.













Construit sur Base, une chaîne de couche 2 (L2) d'Ethereum, le Sogni Supernet Protocol permet l'appariement et le règlement automatisés des transactions de puissance de calcul via des contrats intelligents. L'entrée dans le réseau est accessible : n'importe quel ordinateur personnel peut y participer en installant un client léger, et ainsi contribuer en ressources de calcul.









Créateurs : Gagnent des récompenses en tokens en publiant leurs œuvres ou en ajustant des modèles. Le contenu de haute qualité peut être sélectionné dans la « SOGNI Showcase Library », bénéficiant alors d'une visibilité renforcée et d'un bonus de trafic.





Développeurs : Peuvent créer des outils personnalisés grâce au SDK Sogni, et générer des revenus via un modèle de partage de revenus intégré à la marketplace d'applications.





Opérateurs de nœuds : Partagent leurs ressources GPU pour gagner des tSOGNI (tokens du testnet), échangeables 1:1 contre des SOGNI lors du lancement du mainnet.









Nom du produit Canaux d'accès Fonctionnalités principales Sogni Studio Pro Poste de travail (macOS/Windows) Prise en charge des ajustements avancés avec ControlNet et LoRA

Sogni Pocket Mobile (iOS/Android) Génération d'images par commande vocale, avec aperçu en AR Sogni Web Navigateur Web Fonctionnalités principales sans installation, partage social intégré Sticker Bot Bot Telegram Création de stickers personnalisés en un clic













Toutes les requêtes et données de génération d'images sont conservées hors serveur, empêchant leur exploitation à des fins d'entraînement de modèles. SOGNI affirme que « la créativité est une propriété privée », garantissant à chaque utilisateur le contrôle total de son contenu généré.









En combinant un réseau à deux couches (GPU + appareils de la communauté), SOGNI peut produire des images de qualité équivalente à Midjourney pour un coût 50 % inférieur. Les opérateurs équipés d'une RTX 4090 peuvent espérer gagner entre 300 et 350 $ par mois, rendant la participation très attractive.









Les détenteurs de tokens SOGNI participent à la gouvernance de l'écosystème via une DAO (organisation autonome décentralisée). Ils peuvent voter sur les priorités d'intégration de nouveaux modèles, ajuster les ratios de récompense pour les contributions en puissance de calcul et approuver les propositions de subventions communautaires. Par exemple, en avril 2025, la DAO a adopté sa première proposition : allouer 5 % des frais de transaction au soutien des artistes indépendants.









SOGNI adopte un système à double token composé des Spark Points et du token SOGNI.





Les Spark Points sont des points à prix fixe, non transférables, utilisés exclusivement pour les services de génération. Le token SOGNI est une cryptomonnaie ERC-20, en circulation sur les chaînes Base et Etherlink. Il constitue le principal outil d'accès et de participation à l'écosystème, avec de nombreuses utilités.









Symbole du token : SOGNI

Offre totale : 10 milliards de tokens









Au lancement, les tokens SOGNI seront répartis selon plusieurs catégories stratégiques afin de soutenir les créateurs, promouvoir la décentralisation de la gouvernance et garantir la durabilité du projet à long terme.





Réserve Sogni : 28,7 %

Récompenses pour les nœuds GPU : 20,0 %

Équipe & conseillers : 20,0 %

Fonds pour les créateurs & développeurs : 10,0 %

Réserve de liquidité : 8,0 %

Pré-amorçage : 8,0 %

Financement d'amorçage : 3,3 %

Vente publique : 1,0 %

Financement par les business Angel : 1,0 %













Détenir des tokens SOGNI donne accès à de nombreux avantages au sein de l'écosystème.





Créateurs : ils bénéficient de réductions sur le rendu, d'outils de mint, de privilèges dans la vitrine de contenus et de boosts dans les classements.

Fournisseurs de calcul (workers) : ils peuvent augmenter leurs gains et la priorité de leurs tâches en stakant.

Développeurs de modèles : ils gagnent en visibilité et en revenus en stakant également leurs tokens.

Détenteurs : ils participent aux votes de gouvernance et aux décisions d'arbitrage.

Stakers long terme : ils reçoivent des récompenses Spark bonus, une priorité dans les files d'attente et peuvent être éligibles à des airdrops de NFT.

Fournisseurs de liquidité : ils peuvent staker des tokens LP pour stabiliser l'écosystème et recevoir des récompenses.









Avec son architecture décentralisée, respectueuse de la vie privée et équilibrée en incitations, SOGNI introduit un nouveau paradigme de liberté, d'équité et d'efficacité dans l'univers de l'IA créative. En plus d'offrir des outils accessibles et conviviaux aux artistes, le projet propose des incitations et des possibilités de participation aux contributeurs de puissance de calcul, aux développeurs de modèles et aux utilisateurs du quotidien. À mesure que le mainnet est lancé, que la liquidité s'active et que l'écosystème se développe, SOGNI construit une économie créative décentralisée dans laquelle chacun peut trouver sa place. À terme, SOGNI ambitionne de devenir une fusion entre Render, Midjourney et GitHub, au service des créateurs du monde entier.





En tant que plateforme d'échange d'actifs numériques de référence, MEXC est la première à lister SOGNI, offrant une expérience de trading fluide et des frais très compétitifs . Pour commencer à trader SOGNI :





au comptant (Spot) 2) Saisissez « SOGNI » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez les paramètres de montant et de prix, puis finalisez la transaction









Vous pouvez également participer à l'événement Airdrop+ sur MEXC pour rejoindre l'airdrop de SOGNI et partager 100 000 USDT !





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques et investir avec prudence. MEXC ne saurait être tenu responsable des décisions d'investissement prises par les utilisateurs.



