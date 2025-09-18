Instructions d'utilisation des bonus en contrats à terme, des airdrops de position et des coupons













1）Les bonus en contrats à terme ne peuvent être utilisés que pour le trading des contrats à terme. Les profits générés sont retirables, mais les bonus eux-mêmes ne le sont pas et seront automatiquement retirés à expiration.





2）Les bonus peuvent servir de marge, ou être utilisés pour couvrir les frais de transaction, les pertes et les frais de financement.





3）Les déductions des bonus apparaîtront dans votre Historique des transactions. Les frais de transaction, les pertes et les frais de financement peuvent être regroupés en une seule ligne.

Exemple 1 : Vous avez 5 USDT en bonus et subissez une perte de 2,5 USDT + 0,03 USDT de frais de clôture → une déduction de 2,53 USDT affichée.

Exemple 2 : Vous avez 2 USDT en bonus, mais subissez une perte de 2,5 USDT + 0,03 USDT de frais → une déduction de –2 USDT affichée.





4）Si vous effectuez un retrait depuis votre portefeuille Futures avant d'avoir entièrement utilisé vos bonus, le solde des bonus restants sera immédiatement annulé.





5）Les frais de transaction couverts par des bonus ne donnent pas droit à des commissions de parrainage.









Les bonus sont directement crédités sur votre portefeuille Futures.





Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC. Dans l'onglet Portefeuilles, appuyez sur Futures, puis, dans la liste des actifs, sous l'USDT, vous pourrez consulter votre solde en bonus en contrats à terme.









Détails d'utilisation des bonus en contrats à terme





Étapes pour consulter l'historique d'utilisation :

1）Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous, puis appuyez sur l'icône de profil en haut à gauche.

2）Sélectionnez Transactions.

3）Allez dans Ordres Futures.

4）Sélectionnez Flux de capitaux, puis, dans les Filtres, choisissez Bonus et touchez Confirmer pour afficher les détails d'utilisation.

















1) Les utilisateurs spécialement invités peuvent participer en se rendant sur la page de destination de l'événement pour réclamer leurs récompenses ou en appuyant sur les pop-ups dans l'application. 2) Participez à des événements tels que l'événement « Obtenez 10 000 $ » pour réclamer vos récompenses en airdrop de position.

Remarque : pour certains événements, l'éligibilité est évaluée quotidiennement en fonction des critères de l'utilisateur. Si vous ne remplissez pas les conditions le jour où vous tentez de réclamer la récompense, celle-ci peut ne pas être accordée.









Après avoir réclamé avec succès un airdrop de position, vous recevrez une notification par e-mail. L'effet de levier, la valeur de la position et la paire de trading ne sont pas fixes. Veuillez vous référer aux détails fournis dans l'e-mail. La plupart des airdrops de position se voient attribuer une direction de trading aléatoire ; toutefois, pour l'événement « Obtenez 10 000 $ », les utilisateurs peuvent choisir eux-mêmes la direction.









Après avoir réclamé la position avec succès, vous pouvez immédiatement accéder à la page de trading des contrats à terme pour consulter la position.









Vous pouvez renforcer votre position pour tenter d'augmenter vos gains, définir des ordres Take-Profit et Stop-Loss, ou clôturer entièrement la position. Après clôture, tout profit est retirable, mais la marge restante est annulée automatiquement et ne peut pas être retirée ni réutilisée. En cas de perte, si vous n'avez pas ajouté de marge supplémentaire, votre perte maximale est limitée au montant de l'airdrop. Vos autres actifs ne seront pas impactés.













1) Les coupons ne peuvent être utilisés que pour compenser les frais de transaction sur les contrats à terme. Ils ne peuvent pas servir de marge et ne sont pas retirables. Les coupons expirés sont automatiquement annulés. 2) Les coupons s'appliquent automatiquement lors de l'engagement de frais — aucune sélection manuelle n'est requise. 3) Ils ont la priorité la plus élevée dans la déduction des frais. Ordre d'utilisation : Coupons > Bonus > Déduction MX. 4) Un coupon ne peut être utilisé que si sa valeur couvre l'intégralité des frais de transaction. Les déductions partielles sur les frais de transaction ne sont pas prises en charge. 5) Les frais couverts par des coupons ne donnent pas droit à des commissions de parrainage.



