Comment trader des contrats à terme sur actions chez MEXC





Les contrats à terme sur actions adossés aux cryptomonnaies sont des produits dérivés qui associent les actions américaines (titres de sociétés cotées aux États-Unis) au marché des cryptomonnaies via le trading de contrats à terme. Ces instruments permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix des actions américaines en utilisant des cryptos — comme l'USDT — comme marge, sans avoir à détenir les actifs sous-jacents.









1) Horaires de trading synchronisés : les horaires de trading sont strictement alignés sur ceux du New York Stock Exchange (NYSE) et du NASDAQ. Le trading est disponible uniquement pendant les heures d'ouverture du marché américain, et suspendu en dehors. Chaque paire de trading affiche clairement son calendrier, permettant aux utilisateurs de planifier leur stratégie. Remarque : pendant les périodes de suspension, les utilisateurs peuvent annuler leurs ordres, ajuster leur marge et modifier l'effet de levier. En revanche, aucun nouvel ordre ne peut être passé, et aucun risque de liquidation ne se produit durant ces heures.





2) Prix indexé sur l'action sous-jacente : le prix des contrats à terme est calé sur le cours en temps réel de l'action américaine correspondante, garantissant que les mouvements reflètent fidèlement la valeur réelle de l'actif sous-jacent.





3) Les utilisateurs peuvent effectuer des actions de trading standard, telles que l'ouverture de positions longues et courtes. L'effet de levier disponible pour chaque paire de contrats à terme sur action varie ; veuillez donc vous référer aux chiffres d'effet de levier affichés sur la page concernée.





4) Zéro frais (offre limitée dans le temps) : MEXC propose actuellement des frais de transaction et de financement à 0 sur ces contrats, réduisant considérablement le coût d'entrée pour les traders.





5) Expérience de trading perpétuel : grâce à une interface intuitive et un format de contrats à terme perpétuels, MEXC simplifie l'accès au marché et offre une expérience fluide aux investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, La plateforme de contrats à terme sur actions de MEXC propose une sélection croissante d'actions américaines, notamment COIN MCD , et bien d'autres. L'offre continuera de s'élargir pour répondre aux besoins variés des Traders.





Les contrats à terme sur actions chez MEXC adoptent le même mécanisme que les contrats à terme perpétuels, avec une interface cohérente et une expérience utilisateur unifiée. Cela rend l'accès plus facile pour les utilisateurs, en particulier les débutants.





Pour commencer à trader, veuillez saisir le nom du contrat à terme souhaité dans la barre de recherche de la page des contrats à terme ou cliquez sur l'onglet « Actions » et choisissez votre contrat à terme préféré parmi les options disponibles.









Commencer à trader&BTNURL= *BTN-&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/COINBASE_USDT





Sur l'application MEXC rendez-vous dans la section « Futures » et saisissez le nom de l'action dans la barre de recherche. Pour une meilleure expérience, assurez-vous d'utiliser la version 6.17.0 ou ultérieure de l'application.









Remarque : les contrats à terme sur actions MEXC ne prennent actuellement en charge que le mode de marge isolée. La marge croisée n'est pas disponible.









1) Horaires de trading et jours fériés : veuillez prêter attention aux heures d'ouverture et de fermeture des marchés, ainsi qu'aux jours fériés officiels. Les horaires de trading sont strictement synchronisés avec ceux du NYSE et du NASDAQ. Pendant les jours fériés ou la fermeture du marché, les fonctions de trading sont suspendues — il n'est alors pas possible de passer ou de clôturer des ordres.





2) Fonctionnement pendant la fermeture du marché : pendant ces périodes, vous pouvez annuler les ordres non exécutés et ajouter de la marge. Cependant, il est impossible de passer de nouveaux ordres ou de clôturer une position existante. Si vous craignez que des fluctuations de prix affectent vos positions, il est recommandé de les clôturer à l'avance.





3) Frais de financement : les frais de financement sont actuellement offerts pour les contrats à terme sur actions (offre à durée limitée).





4) Risques liés à la nuit et à l'ouverture du marché : le prix juste à l'ouverture peut différer considérablement du cours de clôture de la veille. Les positions conservées pendant la nuit sont donc plus risquées. Merci d'adopter une gestion du risque appropriée.





5) Avertissement sur les risques liés à l'effet de levier : les contrats à terme sur actions chez MEXC permettent un trading avec effet de levier. Celui-ci amplifie à la fois les gains et les pertes, et peut entraîner une liquidation ou un solde négatif. Veuillez choisir votre niveau de levier avec prudence.





6) Gestion des actions sur titres : En cas d'actions sur titres (dividendes, splits ou reverse splits), le prix des actions sous-jacentes peut subir une forte volatilité. Pour garantir un trading équitable et ordonné, MEXC appliquera un mécanisme de règlement anticipé afin de clôturer uniformément toutes les positions ouvertes. Le trading reprendra normalement une fois le règlement effectué. Merci de vous référer aux annonces officielles pour rester informé.





Remarques :

1) Les dividendes et droits détachés correspondent à des actions sur titres où les bénéfices sont redistribués aux actionnaires sous forme de cash ou d'actions. À la date de détachement, le cours de l'action est ajusté en conséquence.

2) Les splits d'actions (divisions d'actions) augmentent le nombre d'actions en circulation tout en réduisant le prix unitaire, améliorant ainsi la liquidité. Ils sont généralement perçus comme un signal positif sur les perspectives de croissance d'une entreprise.

3) Les reverse splits (ou regroupements d'actions) réduisent le nombre d'actions en circulation tout en augmentant leur prix unitaire. Ils sont souvent utilisés pour répondre aux exigences de cotation ou améliorer les indicateurs comme le bénéfice par action.













Le prix juste est basé sur le dernier prix de transaction du contrat à terme sur action sous-jacent.









Contrairement aux contrats à terme perpétuels, les contrats à terme sur actions MEXC ne génèrent actuellement aucun frais de financement.









Pour chaque transaction, le P&L (profit et perte) dépend principalement de l'écart entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Remarque : L'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes potentiels. Le résultat réel dépend du levier utilisé et de la taille de la position.





Formule : P&L = (Prix de clôture − Prix d'ouverture) × Levier × Nombre d'actions × Direction

Direction : Long = +1 ; Short = -1





Exemples :





1) Gain sur une position Long : achat de 1 action Apple (AAPL) à 100 $ avec un levier de 1. Revente à 105 $. P&L = (105 − 100) × 1 × 1 = 5 $





2) Gain sur une position Short : vente de 1 action Tesla (TSLA) à 200 $. Rachat à 195 $. P&L = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 $









MEXC applique un système de gestion des risques similaire à celui des principales plateformes de contrats à terme perpétuels :

1) Surveillance en temps réel du taux de marge utilisateur.

2) Calculs basés sur le prix juste.

3) Si le taux de marge passe sous le seuil de maintien, le système enclenche automatiquement la liquidation pour limiter les pertes.





Actuellement, MEXC propose une campagne à 0 frais sur les contrats à terme sur actions ! Les participants peuvent réduire considérablement leurs coûts de transaction, ce qui leur permet d'économiser plus, trader plus et gagner plus. Profitez de cette opportunité pour un trading à moindre coût, tout en restant à l'affût des mouvements du marché et en saisissant les opportunités d'investissement les plus éphémères — lancez votre parcours vers une croissance financière renforcée !













Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans ce document ne constituent pas des conseils en investissement, ni des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou financiers. Elles ne constituent ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne propose aucun conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et d'agir avec prudence. MEXC décline toute responsabilité concernant les décisions d'investissement des utilisateurs.



