FAQ sur la liquidation lors du trading des contrats à terme









La liquidation, également appelée clôture forcée ou appel de marge, se produit lorsque la plateforme ferme automatiquement la position d'un utilisateur. Sur MEXC, le taux de marge de maintenance (MMR) est l'indicateur clé du risque de position et de l'exposition globale des actifs d'un utilisateur. Lorsque le MMR atteint ou dépasse 100 %, le système liquide automatiquement la position. Il est fortement conseillé aux utilisateurs de surveiller attentivement l'évolution de leur MMR afin d'éviter une liquidation.









MEXC utilise le prix juste comme déclencheur de la liquidation. Lorsque le prix juste atteint le prix de liquidation, le mécanisme de liquidation s'active. L'utilisation du prix juste comme référence contribue à stabiliser le marché et à réduire les liquidations évitables liées à des fluctuations anormales.





Les utilisateurs peuvent consulter le prix juste actuel et son explication en haut de la page de trading. De plus, en haut du graphique en bougies, ils peuvent basculer entre le prix juste, le dernier prix et le prix de l'indice pour suivre facilement l'évolution de ces trois valeurs.













Lorsqu'une liquidation est déclenchée, le système effectue une liquidation progressive en fonction de la limite de risque de position de l'utilisateur. Cela permet d'éviter la liquidation complète de la position et de mieux gérer les risques.





Annulation des ordres

Mode de marge croisée : Tous les ordres ouverts sur le compte sont annulés.

Mode de marge isolée (si l ' option d ' ajout de marge automatique est activée) : Tous les ordres ouverts pour le contrat concerné sont annulés.

Après l'annulation des ordres, si le taux de marge de maintenance reste égal ou supérieur à 100 %, le processus passe à l'étape suivante.





Auto-trading long short

En mode de marge croisée , si des positions longues et courtes existent simultanément, le système réduira automatiquement les positions en exécutant une opération d'auto-trading.

Cette étape s'applique uniquement en mode de marge croisée. Après l'auto-trading, si le taux de marge est toujours égal ou supérieur à 100 %, le système passera à l'étape suivante.





Liquidation par niveaux

Niveau de risque le plus bas : Si la position est déjà à le niveau de risque le plus bas, le processus passe à l'étape suivante.

Niveau de risque plus élevés : Si la position se trouve à un niveau de risque plus élevé, le système liquidera une partie de la position au prix de faillite afin de réduire le niveau de risque. Il recalculera ensuite le taux de marge en fonction du nouveau taux de marge de maintenance abaissé. Si le taux de marge reste égal ou supérieur à 100 %, le processus de liquidation par niveaux se poursuit jusqu'à atteindre le niveau le plus bas.





Liquidation totale

Si la position est au niveau de risque le plus bas mais que le taux de marge reste à 100 % ou plus, la position restante est entièrement prise en charge par le moteur de liquidation au prix de faillite.

Remarque : Les liquidations sont gérées par le moteur de liquidation et ne passent pas par le moteur d'appariement, ce qui signifie que le prix de faillite n'apparaît ni dans l'historique des transactions ni sur le graphique des prix.









Si une position est prise en charge par le moteur de liquidation au prix de faillite, mais qu'elle peut être exécutée à un prix plus avantageux, toute marge restante sera ajoutée au fonds d'assurance.





Si la position ne peut pas être exécutée à un prix supérieur au prix de faillite, le déficit résultant sera couvert par le fonds d'assurance. Enfin, si le fonds d'assurance est insuffisant pour couvrir la perte, la position sera transmise au système de désendettement automatique (ADL).









Les ordres de liquidation peuvent être trouvés dans l'Historique des positions.









Méthode 1

1）Connectez-vous à l'application MEXC et cliquez sur Futures en bas pour accéder à la page de trading des contrats à terme.

2）Cliquez sur l'icône des ordres dans la section des ordres.

3）Consultez vos ordres de liquidation dans l'Historique des positions.









Méthode 2

1）Connectez-vous à l'application MEXC et appuyez sur Portefeuilles en bas pour accéder à la page des portefeuilles.

2）Sélectionnez l'onglet Futures et cliquez sur l'icône des ordres à droite.

3）Consultez vos ordres de liquidation dans l'Historique des positions.













Sur le site, connectez-vous et cliquez sur Ordres Futures sous Ordres dans la barre de navigation en haut à droite.









Dans la section Historique des positions, vous pouvez voir vos ordres liquidés.

















Le taux de marge de maintenance (MMR) est un indicateur de risque calculé de manière dynamique en fonction de votre position actuelle. Lorsque le MMR atteint 100 % ou plus, cela signifie que votre marge n'est plus suffisante pour maintenir la position, et le système déclenche la liquidation.





Formule de calcul : MMR = (Marge de maintenance + Frais de liquidation) / (Marge de la position + P&L latent)





Évaluation du risque :

MMR < 100 % : La position dispose encore d'une marge de sécurité.

MMR = 100 % : La valeur de la position correspond exactement au minimum requis (Marge de maintenance + Frais de liquidation). La liquidation est déclenchée à ce stade.

MMR > 100 % : La valeur de la position est inférieure au minimum requis, et le système commence le processus de liquidation.









5.2.1 Pourquoi la marge de maintenance existe-t-elle ?





La marge de maintenance est la marge minimale requise pour maintenir une position ouverte. Lorsque la marge du compte descend en dessous de ce seuil, le système déclenche une liquidation (totale ou partielle). C'est un mécanisme nécessaire pour protéger les positions et contrôler le risque de liquidation.





Formules de calcul :

Contrats à terme marginés en USDT : Marge de maintenance = Prix d'entrée moyen × Cont. × Taille × Taux de marge de maintenance

Contrats à terme marginés en Coins : Marge de maintenance = (Taille × Cont. / Prix d'entrée moyen) × Taux de marge de maintenance





La marge de maintenance influence directement le prix de liquidation et peut être considérée comme la partie « verrouillée » de la marge utilisée pour la gestion du risque. Plus la taille de la position est grande, plus la marge verrouillée est importante, ce qui entraîne une augmentation du taux de marge de maintenance. Nous recommandons vivement aux utilisateurs de clôturer leurs positions avant que leur marge disponible n'atteigne le niveau de la marge de maintenance afin d'éviter une liquidation.





5.2.2 Qu'est-ce que le taux de marge de maintenance ?





Détails des contrats à terme → Information → Limite de risque. Le taux de marge de maintenance (MMR) est calculé en fonction de la taille de la position d'un utilisateur, et non du multiplicateur de levier. Cela signifie que le MMR n'est pas affecté par le levier choisi. Le système divise les tailles de position en plusieurs niveaux selon la limite de risque de base des contrats à terme et les seuils incrémentaux. Chaque niveau correspond à un MMR différent : plus la position est importante, plus le MMR est élevé. Vous pouvez consulter les détails des MMR et des niveaux de limites de risque pour chaque contrat à terme perpétuel dans





Exemple : Si le MMR de l'utilisateur A est de 1 % et qu'il utilise 100 USDT comme marge, 1 USDT sera verrouillé. Lorsque la perte latente atteint 99 USDT, la position est liquidée, au lieu d'attendre que la totalité des 100 USDT soit perdue. Ce mécanisme permet à la plateforme de mieux gérer le risque.





Remarque : En cas de fluctuations de prix anormales ou de conditions de marché extrêmes, le système peut prendre des mesures supplémentaires pour maintenir la stabilité du marché, notamment :

Ajuster l'effet de levier maximal pour les contrats à terme

Ajuster les limites de position entre différents niveaux

Ajuster le MMR selon les niveaux













Condition de liquidation : une position est liquidée lorsque la marge de position + P&L latent ≤ marge de maintenance + frais de liquidation. En d'autres termes, la liquidation est déclenchée lorsque le taux de marge de maintenance (MMR) = 100 %, et le prix de liquidation peut être déduit de cette condition. (Pour simplifier, l'exemple suivant ignore les frais de liquidation.)





Position longue : Prix de liquidation = (Marge de maintenance – Marge de position + Prix d'entrée moyen × Cont. × Taille) / (Cont. × Taille)

Position courte : Prix de liquidation = (Prix d'entrée moyen × Cont. × Taille – Marge de maintenance + Marge de position) / (Cont. × Taille)





Exemple : un utilisateur achète 10 000 contrats de BTCUSDT Perpetual Futures à un prix d'entrée moyen de 8 000 USDT avec un levier de 25x, ouvrant une position longue. (Supposons que ces 10 000 contrats se trouvent dans le premier niveau de risque, avec un taux de marge de maintenance de 0,5 %.)





Marge de maintenance = 8 000 × 10 000 × 0,0001 × 0,5 % = 40 USDT

Marge de position = (8 000 × 10 000 × 0,0001) / 25 = 320 USDT





Prix de liquidation pour la position longue : (40 – 320 + 8 000 × 10 000 × 0,0001) / (10 000 × 0,0001) = 7 720 USDT





En mode de marge isolée, les utilisateurs peuvent ajouter manuellement de la marge pour augmenter la distance entre le prix de liquidation et le prix d'entrée, réduisant ainsi le risque de liquidation. Lorsqu'une position présente un risque élevé, ajouter une marge supplémentaire est un moyen efficace de limiter l'exposition.









Condition de liquidation : une position est liquidée lorsque l'équité en mode de marge croisée (hors marge isolée, P&L latent isolé et marges d'ordres) ≤ marge de maintenance en marge croisée + frais de liquidation. En d'autres termes, la liquidation est déclenchée lorsque le taux de marge de maintenance (MMR) = 100 %, et le prix de liquidation peut être déduit de cette condition. (Pour simplifier, l'exemple suivant ignore les frais de liquidation.)





Formule : Prix de liquidation = (Prix moyen d'entrée short × Contrats short × Taille – Prix moyen d'entrée long × Contrats long × Taille – Marge de maintenance croisée + (Solde du Portefeuille – Marge de position isolée – Marge d'ordre + P&L latent des autres positions en marge croisée)) / (Contrats short × Taille – Contrats long × Taille)





Exemple : Un utilisateur achète 10 000 contrats de BTCUSDT Perpetual Futures à un prix d'entrée moyen de 8 000 USDT avec un levier de 25x, en utilisant un solde de Portefeuille de 500 USDT. L'utilisateur ne détient que cette position longue en marge croisée, sans positions isolées ni ordres actifs. (Supposons que ces 10 000 contrats se trouvent dans le premier niveau de risque, avec un taux de marge de maintenance de 0,5 %.)





Marge de maintenance croisée = 8 000 × 10 000 × 0,0001 × 0,5 % = 40 USDT





Prix de liquidation : (0 × 0 × 0,0001 – 8 000 × 10 000 × 0,0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0,0001 – 10 000 × 0,0001) = 7 540 USDT





Contrairement au mode de marge isolée, le prix de liquidation en mode de marge croisée peut changer à tout moment, puisque la marge est continuellement affectée par les positions sur d'autres paires de trading. En mode de marge croisée, chaque position possède sa propre marge initiale, mais le pool de marge est partagé. Le P&L latent de chaque position impacte le solde global du compte en marge croisée. De plus, si un utilisateur détient à la fois des positions longues et courtes en marge croisée sur le même contrat, le prix de liquidation sera identique dans les deux directions.









Le prix de liquidation n'est pas identique au prix d'acquisition. Le prix de liquidation est uniquement un point de déclenchement. Une fois la liquidation activée, le moteur de liquidation reprend la position de l'utilisateur au prix d'acquisition. Dans l'historique des positions et sur la page « Partager mon P&L », le prix moyen de clôture affiché correspond au prix d'acquisition.





Le prix d'acquisition, également appelé prix de faillite, désigne le prix auquel toute la marge de la position a été totalement perdue. Il représente le point théorique où le solde du compte serait réduit à zéro. En pratique, cela se produit rarement, car une fois le prix de liquidation atteint, la plateforme liquide automatiquement la position afin de protéger la liquidité du marché.









Exemple : détails d'une position liquidée SOLUSDT



Effet de levier Prix d'entrée moyen Marge de position Valeur de la position Prix de liquidation Prix de faillite Avant liquidation 100x 196,09 USDT 1,3726 USDT 137,263 USDT / / Après liquidation 100x / / 137,263 USDT 194,59 USDT 194,14 USDT





Lorsque le prix juste du marché a atteint le prix de liquidation de 194,59 USDT, la position longue SOLUSDT a été liquidée. Cette partie de la position a alors été reprise par le moteur de liquidation au prix de faillite de 194,14 USDT.













Lorsque le prix de référence atteint le prix de liquidation, le système reprend la position au prix d'acquisition (prix de faillite). Comme le processus de liquidation ne passe pas par le moteur de correspondance des ordres, le prix d'acquisition peut ne pas apparaître sur le graphique en bougies. Après la liquidation, toute marge restante est transférée au fonds d'assurance. Si la position passe en équité négative, le fonds d'assurance couvre le déficit. Il s'agit d'une des mesures de contrôle des risques de MEXC, conçue pour éviter que le mécanisme de désendettement automatique (ADL) ne soit déclenché lors de fortes fluctuations du marché.













Prenons comme exemple le contrat perpétuel BTCUSDT (les données ci-dessous sont uniquement données à titre d'illustration ; veuillez vous référer à la liste des limites de risque pour les valeurs réelles) :





Lorsqu'un utilisateur définit un effet de levier de 200x, cela correspond au niveau 1 dans la liste des limites de risque. À ce niveau, la quantité maximale de position de l'utilisateur est de 525 000 cont. (y compris les positions ouvertes et les ordres d'ouverture en attente).





Lorsqu'un utilisateur définit un effet de levier de 50x, cela correspond au niveau 4 dans la liste des limites de risque (47 < effet de levier ≤ 58). À ce niveau, la quantité maximale de position de l'utilisateur est de 2 100 000 cont. (y compris les positions ouvertes et les ordres d'ouverture en attente).





niveau Effet de levier maximal Plage de taille de position (Cont.) Taux de marge de maintenance 1 200x 0 ~ 525 000 0,40 % 2 111x 525 000 ~ 1 050 000 0,80 % 3 76x 1 050 000 ~ 1 575 000 1,20 % 4 58x 1 575 000 ~ 2 100 000 1,60 % 5 47x 2 100 000 ~ 2 625 000 2,00 %





(les valeurs ci-dessous sont uniquement données à titre d'illustration ; veuillez vous référer à la liste des limites de risque pour chaque contrat à terme pour les chiffres réels)





En mode de marge croisée, l'effet de levier n'influence que le montant de marge requis et ne détermine pas directement le prix de liquidation. Le prix de liquidation dépend principalement du solde du compte et de la valeur des positions ouvertes.

En mode de marge isolée, si l'utilisateur n'ajoute pas de marge après l'ouverture de la position, un levier plus élevé rapprochera le prix de liquidation du prix d'entrée, augmentant ainsi le risque de liquidation.





En mode de marge croisée, voici comment fonctionne « l'effet de levier effectif » :

Supposons qu'un utilisateur dispose de 10 USDT sur son compte. En mode de marge croisée, il choisit un levier de 10x pour ouvrir une position d'une valeur de 10 USDT.

La marge initiale de cette position est calculée ainsi : Marge initiale = Valeur de la position ÷ Levier = 10 ÷ 10 = 1 USDT

Cela signifie qu'1 USDT est bloqué comme marge, tandis que les 9 USDT restants restent disponibles pour d'autres positions.





En mode de marge croisée, l'ensemble du solde du compte peut servir de marge disponible pour la gestion du risque. Ainsi, même si le trader choisit un levier de 10x, son effet de levier effectif est en réalité : Effet de levier effectif = Valeur de la position ÷ Solde du compte = 10 ÷ 10 = 1x

Cela démontre qu'en mode de marge croisée, le levier choisi ne détermine pas directement le prix de liquidation. Celui-ci dépend principalement de la marge disponible et de la taille des positions ouvertes.









L'utilisateur A achète 80 000 cont. en contrats perpétuels BTCUSDT à un prix de 10 000 USDT avec un effet de levier de 50x. À ce stade, la taille de position est de 80 000 cont., ce qui correspond au Niveau 1 de la liste des limites de risque (plage de taille : 0–100 000 cont.). Le taux de marge de maintenance applicable est donc de 0,5 % sous le Niveau 1.





Par la suite, alors que le prix du BTCUSDT augmente, l'utilisateur A ajoute 40 000 cont. à sa position, portant la taille totale à 120 000 cont.. Cette taille tombe dans le Niveau 2 de la liste des limites de risque (plage de taille : 100 000–200 000 cont.). En conséquence, le taux de marge de maintenance augmente à 1 % sous le Niveau 2.





À ce stade, si la position atteint le seuil de liquidation, la liquidation sera déclenchée. Comme la position est dans un niveau supérieur, la liquidation par niveaux s'applique. Le système liquidera d'abord 20 000 cont. (la partie relevant du Niveau 2). Après cette liquidation partielle, la taille de la position redescend à 100 000 cont., revenant ainsi dans le Niveau 1, où le taux de marge de maintenance retombe de 1 % à 0,5 %. Le système réévaluera alors la position restante. Si elle est encore soumise à liquidation, elle sera totalement liquidée, sinon, la partie restante sera conservée.









Lorsque vous définissez votre unité de contrat en USDT, au lieu de quantité ou de cont., dans le trading de contrats à terme marginés en USDT, la quantité liquidée affichée dans l'historique des positions peut différer de votre quantité d'ouverture.





Cela s'explique par le fait que, même si vous détenez le même nombre de tokens tout au long de la position, leur valeur évolue au gré des fluctuations du marché. Comme le montant liquidé (valeur de la position) est calculé en multipliant la quantité de tokens par le prix moyen d'exécution, le montant final liquidé sera généralement différent de votre taille de position initiale.













Avant de vous engager dans le trading de contrats à terme, il est important de définir des attentes réalistes et de mettre en place une gestion des risques adaptée, étant donné la forte volatilité des marchés de contrats à terme. Ainsi, même en cas de fluctuations marquées du marché, vos pertes peuvent rester dans une zone contrôlable. Pour plus de détails sur la prévention de la liquidation, veuillez consulter : « Comment éviter la liquidation dans le trading de contrats à terme ».









Vous pouvez réduire le risque de liquidation en ajoutant de la marge supplémentaire ou en abaissant votre effet de levier d'ouverture. Cela augmente la distance entre le prix de liquidation et le prix du marché, ce qui rend la liquidation moins probable.









Fixer un prix de stop-loss est l'un des moyens les plus efficaces d'éviter la liquidation. Cela vous aide à limiter vos pertes et à réduire le risque que votre position soit liquidée.





Veuillez noter que les ordres stop-loss ou take-profit peuvent échouer à s'exécuter en cas de volatilité extrême du marché ou si la taille de la position est insuffisante pour être clôturée. S'ils sont déclenchés avec succès, l'ordre sera exécuté comme un ordre Market. Cependant, comme les ordres Market sont affectés par la volatilité, le prix réel d'exécution peut différer du prix de stop-loss que vous avez défini.









Dans la section « Préférences » de la page de trading de contrats à terme, vous pouvez activer les alertes de liquidation et définir un seuil de taux de marge. Lorsque le taux de marge de maintenance d'une position atteint ou dépasse le seuil que vous avez défini, MEXC émettra une alerte. Chaque position peut recevoir au maximum une alerte toutes les 30 minutes.













L'effet de levier peut amplifier les gains potentiels, mais il comporte également des risques proportionnels. Lorsque vous effectuez des transactions sur contrats à terme, vous pouvez utiliser les outils mis à disposition par la plateforme et adopter des stratégies de trading adaptées afin de réduire le risque de liquidation.



