Ano ang MEXC Launchpad?

Ang MEXC Launchpad ay isang platform na tumutulong sa mga project team na ilunsad ang kanilang mga token habang ang mga may hawak/user ng MX at USDT ay maaaring makakuha ng mga token mula sa mga magagandang proyektong ito sa MEXC. Ang MEXC Launchpad ay gaganapin ng eksklusibo para sa MX token at mga may hawak ng USDT