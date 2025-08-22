Lisätietoja ZAP-rahakkeesta

Zap-logo

Zap – hinta (ZAP)

Ei listattu

1ZAP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00202115
$0.00202115$0.00202115
-19.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Zap (ZAP) -hintakaavio
2025-08-22

Zap (ZAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00180489
$ 0.00180489$ 0.00180489
24 h:n matalin
$ 0.0026045
$ 0.0026045$ 0.0026045
24 h:n korkein

$ 0.00180489
$ 0.00180489$ 0.00180489

$ 0.0026045
$ 0.0026045$ 0.0026045

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

-19.90%

-23.07%

-23.07%

Zap (ZAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00202114. Viimeisen 24 tunnin aikana ZAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00180489 ja korkeimmillaan $ 0.0026045 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZAP on muuttunut +0.72% viimeisen tunnin aikana, -19.90% 24 tunnin aikana ja -23.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zap (ZAP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 929.73K
$ 929.73K$ 929.73K

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

460.00M
460.00M 460.00M

520,000,000.0
520,000,000.0 520,000,000.0

Zap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 929.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.00M ja sen kokonaistarjonta on 520000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.

Zap (ZAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Zap – USD -hinta muuttui $ -0.00050218779743131.
Viimeisten 30 päivän aikana Zap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001024772.
Viimeisten 60 päivän aikana Zap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005454903.
Viimeisten 90 päivän aikana Zap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001327938669018354.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00050218779743131-19.90%
30 päivää$ +0.0001024772+5.07%
60 päivää$ +0.0005454903+26.99%
90 päivää$ +0.0001327938669018354+7.03%

Mikä on Zap (ZAP)

Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.

Zap (ZAP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Zap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zap (ZAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zap (ZAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zap-rahakkeelle.

Tarkista Zap-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZAP paikallisiin valuuttoihin

Zap (ZAP) -rahakkeen tokenomiikka

Zap (ZAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zap (ZAP)”

Paljonko Zap (ZAP) on arvoltaan tänään?
ZAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00202114 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZAP-USD-parin nykyinen hinta?
ZAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00202114. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZAP markkina-arvo on $ 929.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.00M USD.
Mikä oli ZAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZAP saavutti ATH-hinnaksi 1.16 USD.
Mikä oli ZAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZAP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZAP-rahakkeen treidausvolyymi?
ZAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZAP tänä vuonna korkeammalle?
ZAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Zap (ZAP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

