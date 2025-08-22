Zap – hinta (ZAP)
Zap (ZAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00202114. Viimeisen 24 tunnin aikana ZAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00180489 ja korkeimmillaan $ 0.0026045 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZAP on muuttunut +0.72% viimeisen tunnin aikana, -19.90% 24 tunnin aikana ja -23.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Zap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 929.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.00M ja sen kokonaistarjonta on 520000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.
Tämän päivän aikana Zap – USD -hinta muuttui $ -0.00050218779743131.
Viimeisten 30 päivän aikana Zap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001024772.
Viimeisten 60 päivän aikana Zap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005454903.
Viimeisten 90 päivän aikana Zap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001327938669018354.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00050218779743131
|-19.90%
|30 päivää
|$ +0.0001024772
|+5.07%
|60 päivää
|$ +0.0005454903
|+26.99%
|90 päivää
|$ +0.0001327938669018354
|+7.03%
Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
