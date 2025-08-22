Lisätietoja YLD-rahakkeesta

YLD-rahakkeen hintatiedot

YLD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YLD-rahakkeen tokenomiikka

YLD-rahakkeen hintaennuste

Yield App-logo

Yield App – hinta (YLD)

Ei listattu

1YLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00088536
$0.00088536$0.00088536
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Yield App (YLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:38:39 (UTC+8)

Yield App (YLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

-4.05%

-4.05%

Yield App (YLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YLD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YLD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -4.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yield App (YLD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 234.98K
$ 234.98K$ 234.98K

--
----

$ 265.61K
$ 265.61K$ 265.61K

265.40M
265.40M 265.40M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Yield App-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 234.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 265.40M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 265.61K.

Yield App (YLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yield App – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Yield App – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Yield App – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Yield App – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ 0-1.81%
60 päivää$ 0+1.91%
90 päivää$ 0--

Mikä on Yield App (YLD)

YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Yield App (YLD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Yield App-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yield App (YLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yield App (YLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yield App-rahakkeelle.

Tarkista Yield App-rahakkeen hintaennuste nyt!

YLD paikallisiin valuuttoihin

Yield App (YLD) -rahakkeen tokenomiikka

Yield App (YLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yield App (YLD)”

Paljonko Yield App (YLD) on arvoltaan tänään?
YLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YLD-USD-parin nykyinen hinta?
YLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yield App-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YLD markkina-arvo on $ 234.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 265.40M USD.
Mikä oli YLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YLD saavutti ATH-hinnaksi 1.29 USD.
Mikä oli YLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YLD-rahakkeen treidausvolyymi?
YLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YLD tänä vuonna korkeammalle?
YLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:38:39 (UTC+8)

Yield App (YLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.