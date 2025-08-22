Lisätietoja YAP-rahakkeesta

yap – hinta (YAP)

Ei listattu

1YAP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen yap (YAP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:25:04 (UTC+8)

yap (YAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00709958
$ 0.00709958$ 0.00709958

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.14%

-13.33%

-13.33%

yap (YAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YAP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00709958, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YAP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.14% 24 tunnin aikana ja -13.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

yap (YAP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 44.38K
$ 44.38K$ 44.38K

--
----

$ 44.38K
$ 44.38K$ 44.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,717.020526
999,982,717.020526 999,982,717.020526

yap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999982717.020526. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.38K.

yap (YAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana yap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana yap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana yap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana yap – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.14%
30 päivää$ 0-0.68%
60 päivää$ 0-47.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on yap (YAP)

Yap is for tweeters, podders, streamers, memers & just overall yappers. Yap will be making a meme website for top memes of the day & yap.capital merch brand for Yap Caps. From using playful approach to onboarding users onchain hopefully Yap will help with natural spread of crypto via organic word of mouth. yap.money will be an easy way to share "meme" value. Not much better feeling than yapping with your homies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

yap (YAP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

yap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon yap (YAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko yap (YAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita yap-rahakkeelle.

Tarkista yap-rahakkeen hintaennuste nyt!

YAP paikallisiin valuuttoihin

yap (YAP) -rahakkeen tokenomiikka

yap (YAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”yap (YAP)”

Paljonko yap (YAP) on arvoltaan tänään?
YAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YAP-USD-parin nykyinen hinta?
YAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on yap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YAP markkina-arvo on $ 44.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli YAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YAP saavutti ATH-hinnaksi 0.00709958 USD.
Mikä oli YAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YAP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YAP-rahakkeen treidausvolyymi?
YAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YAP tänä vuonna korkeammalle?
YAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
