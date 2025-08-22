Lisätietoja WOW-rahakkeesta

WOW-rahakkeen hintatiedot

WOW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WOW-rahakkeen tokenomiikka

WOW-rahakkeen hintaennuste

WOWswap-logo

WOWswap – hinta (WOW)

Ei listattu

1WOW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03023358
$0.03023358$0.03023358
+0.80%1D
USD
Reaaliaikainen WOWswap (WOW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:38:53 (UTC+8)

WOWswap (WOW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02993365
24 h:n matalin
$ 0.03045191
24 h:n korkein

$ 0.02993365
$ 0.03045191
$ 70.0
$ 0.01135594
+0.68%

+0.83%

+1.63%

+1.63%

WOWswap (WOW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03023358. Viimeisen 24 tunnin aikana WOW on vaihdellut alimmillaan $ 0.02993365 ja korkeimmillaan $ 0.03045191 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 70.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01135594.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WOW on muuttunut +0.68% viimeisen tunnin aikana, +0.83% 24 tunnin aikana ja +1.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WOWswap (WOW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.85K
--
$ 30.23K
656.67K
1,000,000.0
WOWswap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 656.67K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.23K.

WOWswap (WOW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WOWswap – USD -hinta muuttui $ +0.00024775.
Viimeisten 30 päivän aikana WOWswap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012122426.
Viimeisten 60 päivän aikana WOWswap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026590705.
Viimeisten 90 päivän aikana WOWswap – USD -hinnan muutos oli $ -0.00314202139635593.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00024775+0.83%
30 päivää$ +0.0012122426+4.01%
60 päivää$ +0.0026590705+8.80%
90 päivää$ -0.00314202139635593-9.41%

Mikä on WOWswap (WOW)

WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

WOWswap (WOW) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

WOWswap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WOWswap (WOW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WOWswap (WOW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WOWswap-rahakkeelle.

Tarkista WOWswap-rahakkeen hintaennuste nyt!

WOW paikallisiin valuuttoihin

WOWswap (WOW) -rahakkeen tokenomiikka

WOWswap (WOW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WOWswap (WOW)”

Paljonko WOWswap (WOW) on arvoltaan tänään?
WOW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03023358 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WOW-USD-parin nykyinen hinta?
WOW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03023358. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WOWswap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WOW markkina-arvo on $ 19.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 656.67K USD.
Mikä oli WOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WOW saavutti ATH-hinnaksi 70.0 USD.
Mikä oli WOW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WOW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01135594 USD.
Mikä on WOW-rahakkeen treidausvolyymi?
WOW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WOW tänä vuonna korkeammalle?
WOW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WOW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
