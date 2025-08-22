Lisätietoja WISE-rahakkeesta

WISE-rahakkeen hintatiedot

WISE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WISE-rahakkeen tokenomiikka

WISE-rahakkeen hintaennuste

Wise-logo

Wise – hinta (WISE)

Ei listattu

1WISE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.248758
$0.248758$0.248758
-0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Wise (WISE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:42:45 (UTC+8)

Wise (WISE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.243312
$ 0.243312$ 0.243312
24 h:n matalin
$ 0.250413
$ 0.250413$ 0.250413
24 h:n korkein

$ 0.243312
$ 0.243312$ 0.243312

$ 0.250413
$ 0.250413$ 0.250413

$ 0.96738
$ 0.96738$ 0.96738

$ 0.078411
$ 0.078411$ 0.078411

-0.19%

-0.14%

-7.36%

-7.36%

Wise (WISE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.248758. Viimeisen 24 tunnin aikana WISE on vaihdellut alimmillaan $ 0.243312 ja korkeimmillaan $ 0.250413 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WISE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.96738, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.078411.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WISE on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.14% 24 tunnin aikana ja -7.36% viimeisten 7 päivän aikana.

Wise (WISE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

--
----

$ 135.41M
$ 135.41M$ 135.41M

36.77M
36.77M 36.77M

543,206,289.0
543,206,289.0 543,206,289.0

Wise-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WISE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.77M ja sen kokonaistarjonta on 543206289.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 135.41M.

Wise (WISE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wise – USD -hinta muuttui $ -0.0003494235509225.
Viimeisten 30 päivän aikana Wise – USD -hinnan muutos oli $ +0.0221452829.
Viimeisten 60 päivän aikana Wise – USD -hinnan muutos oli $ +0.2489820314.
Viimeisten 90 päivän aikana Wise – USD -hinnan muutos oli $ +0.09237354602445354.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0003494235509225-0.14%
30 päivää$ +0.0221452829+8.90%
60 päivää$ +0.2489820314+100.09%
90 päivää$ +0.09237354602445354+59.07%

Mikä on Wise (WISE)

Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond).

Wise (WISE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wise-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wise (WISE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wise (WISE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wise-rahakkeelle.

Tarkista Wise-rahakkeen hintaennuste nyt!

WISE paikallisiin valuuttoihin

Wise (WISE) -rahakkeen tokenomiikka

Wise (WISE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WISE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wise (WISE)”

Paljonko Wise (WISE) on arvoltaan tänään?
WISE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.248758 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WISE-USD-parin nykyinen hinta?
WISE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.248758. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wise-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WISE markkina-arvo on $ 9.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WISE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WISE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.77M USD.
Mikä oli WISE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WISE saavutti ATH-hinnaksi 0.96738 USD.
Mikä oli WISE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WISE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.078411 USD.
Mikä on WISE-rahakkeen treidausvolyymi?
WISE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WISE tänä vuonna korkeammalle?
WISE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WISE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.