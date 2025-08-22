Lisätietoja WIFI-rahakkeesta

WIFI-rahakkeen hintatiedot

WIFI-rahakkeen valkoinen paperi

WIFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WIFI-rahakkeen tokenomiikka

WIFI-rahakkeen hintaennuste

WiFi Map – hinta (WIFI)

Ei listattu

1WIFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00329128
$0.00329128$0.00329128
-1.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen WiFi Map (WIFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:42:43 (UTC+8)

WiFi Map (WIFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00326466
$ 0.00326466$ 0.00326466
24 h:n matalin
$ 0.0035334
$ 0.0035334$ 0.0035334
24 h:n korkein

$ 0.00326466
$ 0.00326466$ 0.00326466

$ 0.0035334
$ 0.0035334$ 0.0035334

$ 0.499973
$ 0.499973$ 0.499973

$ 0.00297187
$ 0.00297187$ 0.00297187

-0.91%

-1.10%

-10.79%

-10.79%

WiFi Map (WIFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00329337. Viimeisen 24 tunnin aikana WIFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00326466 ja korkeimmillaan $ 0.0035334 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.499973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00297187.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WIFI on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -1.10% 24 tunnin aikana ja -10.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WiFi Map (WIFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

589.21M
589.21M 589.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WiFi Map-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.21M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.29M.

WiFi Map (WIFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WiFi Map – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WiFi Map – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009863027.
Viimeisten 60 päivän aikana WiFi Map – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004368181.
Viimeisten 90 päivän aikana WiFi Map – USD -hinnan muutos oli $ -0.003810037812051974.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.10%
30 päivää$ -0.0009863027-29.94%
60 päivää$ -0.0004368181-13.26%
90 päivää$ -0.003810037812051974-53.63%

Mikä on WiFi Map (WIFI)

WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

WiFi Map-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WiFi Map (WIFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WiFi Map (WIFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WiFi Map-rahakkeelle.

Tarkista WiFi Map-rahakkeen hintaennuste nyt!

WIFI paikallisiin valuuttoihin

WiFi Map (WIFI) -rahakkeen tokenomiikka

WiFi Map (WIFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WIFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WiFi Map (WIFI)”

Paljonko WiFi Map (WIFI) on arvoltaan tänään?
WIFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00329337 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WIFI-USD-parin nykyinen hinta?
WIFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00329337. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WiFi Map-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WIFI markkina-arvo on $ 1.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.21M USD.
Mikä oli WIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WIFI saavutti ATH-hinnaksi 0.499973 USD.
Mikä oli WIFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WIFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00297187 USD.
Mikä on WIFI-rahakkeen treidausvolyymi?
WIFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WIFI tänä vuonna korkeammalle?
WIFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WIFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:42:43 (UTC+8)

WiFi Map (WIFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.