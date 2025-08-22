WiFi Map – hinta (WIFI)
-0.91%
-1.10%
-10.79%
-10.79%
WiFi Map (WIFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00329337. Viimeisen 24 tunnin aikana WIFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00326466 ja korkeimmillaan $ 0.0035334 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.499973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00297187.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WIFI on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -1.10% 24 tunnin aikana ja -10.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
WiFi Map-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.21M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.29M.
Tämän päivän aikana WiFi Map – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WiFi Map – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009863027.
Viimeisten 60 päivän aikana WiFi Map – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004368181.
Viimeisten 90 päivän aikana WiFi Map – USD -hinnan muutos oli $ -0.003810037812051974.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.10%
|30 päivää
|$ -0.0009863027
|-29.94%
|60 päivää
|$ -0.0004368181
|-13.26%
|90 päivää
|$ -0.003810037812051974
|-53.63%
WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
