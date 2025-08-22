Lisätietoja WIDI-rahakkeesta

WIDI – hinta (WIDI)

Ei listattu

1WIDI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00201331
$0.00201331$0.00201331
-1.70%1D
USD
Reaaliaikainen WIDI (WIDI) -hintakaavio
WIDI (WIDI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00191596
$ 0.00191596$ 0.00191596
24 h:n matalin
$ 0.00205214
$ 0.00205214$ 0.00205214
24 h:n korkein

$ 0.00191596
$ 0.00191596$ 0.00191596

$ 0.00205214
$ 0.00205214$ 0.00205214

$ 0.00475464
$ 0.00475464$ 0.00475464

$ 0.00141021
$ 0.00141021$ 0.00141021

+0.55%

-1.28%

-14.36%

-14.36%

WIDI (WIDI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00201242. Viimeisen 24 tunnin aikana WIDI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00191596 ja korkeimmillaan $ 0.00205214 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00475464, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00141021.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WIDI on muuttunut +0.55% viimeisen tunnin aikana, -1.28% 24 tunnin aikana ja -14.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WIDI (WIDI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

--
----

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WIDI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.01M.

WIDI (WIDI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WIDI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WIDI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002062599.
Viimeisten 60 päivän aikana WIDI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004807287.
Viimeisten 90 päivän aikana WIDI – USD -hinnan muutos oli $ -0.000907682601393742.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.28%
30 päivää$ -0.0002062599-10.24%
60 päivää$ +0.0004807287+23.89%
90 päivää$ -0.000907682601393742-31.08%

Mikä on WIDI (WIDI)

Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

WIDI (WIDI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

WIDI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WIDI (WIDI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WIDI (WIDI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WIDI-rahakkeelle.

Tarkista WIDI-rahakkeen hintaennuste nyt!

WIDI paikallisiin valuuttoihin

WIDI (WIDI) -rahakkeen tokenomiikka

WIDI (WIDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WIDI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WIDI (WIDI)”

Paljonko WIDI (WIDI) on arvoltaan tänään?
WIDI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00201242 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WIDI-USD-parin nykyinen hinta?
WIDI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00201242. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WIDI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WIDI markkina-arvo on $ 2.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WIDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WIDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli WIDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WIDI saavutti ATH-hinnaksi 0.00475464 USD.
Mikä oli WIDI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WIDI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00141021 USD.
Mikä on WIDI-rahakkeen treidausvolyymi?
WIDI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WIDI tänä vuonna korkeammalle?
WIDI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WIDI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
WIDI (WIDI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

