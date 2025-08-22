Lisätietoja EGG-rahakkeesta

EGG-rahakkeen hintatiedot

EGG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EGG-rahakkeen tokenomiikka

EGG-rahakkeen hintaennuste

Waves Ducks-logo

Waves Ducks – hinta (EGG)

Ei listattu

1EGG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.77
$1.77$1.77
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Waves Ducks (EGG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:36:18 (UTC+8)

Waves Ducks (EGG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3,737.52
$ 3,737.52$ 3,737.52

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

--

--

-29.20%

-29.20%

Waves Ducks (EGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.77. Viimeisen 24 tunnin aikana EGG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3,737.52, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.55.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EGG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -29.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Waves Ducks (EGG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 183.81K
$ 183.81K$ 183.81K

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

104.07K
104.07K 104.07K

989,212.0
989,212.0 989,212.0

Waves Ducks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 183.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 104.07K ja sen kokonaistarjonta on 989212.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.75M.

Waves Ducks (EGG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Waves Ducks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Waves Ducks – USD -hinnan muutos oli $ -0.6257121690.
Viimeisten 60 päivän aikana Waves Ducks – USD -hinnan muutos oli $ -0.6507537750.
Viimeisten 90 päivän aikana Waves Ducks – USD -hinnan muutos oli $ -2.2050885687388604.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.6257121690-35.35%
60 päivää$ -0.6507537750-36.76%
90 päivää$ -2.2050885687388604-55.47%

Mikä on Waves Ducks (EGG)

Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item.

Waves Ducks (EGG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Waves Ducks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Waves Ducks (EGG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Waves Ducks (EGG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Waves Ducks-rahakkeelle.

Tarkista Waves Ducks-rahakkeen hintaennuste nyt!

EGG paikallisiin valuuttoihin

Waves Ducks (EGG) -rahakkeen tokenomiikka

Waves Ducks (EGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EGG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Waves Ducks (EGG)”

Paljonko Waves Ducks (EGG) on arvoltaan tänään?
EGG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.77 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EGG-USD-parin nykyinen hinta?
EGG -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.77. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Waves Ducks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EGG markkina-arvo on $ 183.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 104.07K USD.
Mikä oli EGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EGG saavutti ATH-hinnaksi 3,737.52 USD.
Mikä oli EGG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EGG-rahakkeen ATL-hinta oli 1.55 USD.
Mikä on EGG-rahakkeen treidausvolyymi?
EGG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EGG tänä vuonna korkeammalle?
EGG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EGG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:36:18 (UTC+8)

