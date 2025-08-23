Lisätietoja VIRUS-rahakkeesta

VIRUS-rahakkeen hintatiedot

VIRUS-rahakkeen valkoinen paperi

VIRUS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VIRUS-rahakkeen tokenomiikka

VIRUS-rahakkeen hintaennuste

Virus Protocol-logo

Virus Protocol – hinta (VIRUS)

Ei listattu

1VIRUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Virus Protocol (VIRUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:58:36 (UTC+8)

Virus Protocol (VIRUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00426563
$ 0.00426563$ 0.00426563

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

+7.39%

+69.15%

+69.15%

Virus Protocol (VIRUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VIRUS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIRUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00426563, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIRUS on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, +7.39% 24 tunnin aikana ja +69.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Virus Protocol (VIRUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 44.57K
$ 44.57K$ 44.57K

--
----

$ 44.57K
$ 44.57K$ 44.57K

997.29M
997.29M 997.29M

997,288,051.783596
997,288,051.783596 997,288,051.783596

Virus Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VIRUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.29M ja sen kokonaistarjonta on 997288051.783596. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.57K.

Virus Protocol (VIRUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Virus Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Virus Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Virus Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Virus Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.39%
30 päivää$ 0+202.62%
60 päivää$ 0+348.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on Virus Protocol (VIRUS)

The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Virus Protocol (VIRUS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Virus Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Virus Protocol (VIRUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Virus Protocol (VIRUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Virus Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Virus Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

VIRUS paikallisiin valuuttoihin

Virus Protocol (VIRUS) -rahakkeen tokenomiikka

Virus Protocol (VIRUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIRUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Virus Protocol (VIRUS)”

Paljonko Virus Protocol (VIRUS) on arvoltaan tänään?
VIRUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIRUS-USD-parin nykyinen hinta?
VIRUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Virus Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIRUS markkina-arvo on $ 44.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIRUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIRUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.29M USD.
Mikä oli VIRUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIRUS saavutti ATH-hinnaksi 0.00426563 USD.
Mikä oli VIRUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIRUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VIRUS-rahakkeen treidausvolyymi?
VIRUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VIRUS tänä vuonna korkeammalle?
VIRUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIRUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

