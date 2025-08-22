Lisätietoja VERSA-rahakkeesta

VersaGames – hinta (VERSA)

Ei listattu

$0.01440417
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen VersaGames (VERSA) -hintakaavio
VersaGames (VERSA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01424058
24 h:n matalin
$ 0.01447855
24 h:n korkein

$ 0.01424058
$ 0.01447855
$ 0.100492
$ 0
+0.12%

-0.03%

+17.04%

+17.04%

VersaGames (VERSA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01440417. Viimeisen 24 tunnin aikana VERSA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01424058 ja korkeimmillaan $ 0.01447855 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VERSA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.100492, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VERSA on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja +17.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VersaGames (VERSA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.56M
--
$ 4.61M
108.10M
320,000,000.0
VersaGames-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VERSA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 108.10M ja sen kokonaistarjonta on 320000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.61M.

VersaGames (VERSA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VersaGames – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VersaGames – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024396832.
Viimeisten 60 päivän aikana VersaGames – USD -hinnan muutos oli $ +0.0758893505.
Viimeisten 90 päivän aikana VersaGames – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.03%
30 päivää$ +0.0024396832+16.94%
60 päivää$ +0.0758893505+526.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on VersaGames (VERSA)

VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

VersaGames (VERSA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

VersaGames-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VersaGames (VERSA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VersaGames (VERSA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VersaGames-rahakkeelle.

Tarkista VersaGames-rahakkeen hintaennuste nyt!

VERSA paikallisiin valuuttoihin

VersaGames (VERSA) -rahakkeen tokenomiikka

VersaGames (VERSA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VERSA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VersaGames (VERSA)”

Paljonko VersaGames (VERSA) on arvoltaan tänään?
VERSA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01440417 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VERSA-USD-parin nykyinen hinta?
VERSA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01440417. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VersaGames-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VERSA markkina-arvo on $ 1.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VERSA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VERSA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 108.10M USD.
Mikä oli VERSA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VERSA saavutti ATH-hinnaksi 0.100492 USD.
Mikä oli VERSA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VERSA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VERSA-rahakkeen treidausvolyymi?
VERSA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VERSA tänä vuonna korkeammalle?
VERSA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VERSA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
VersaGames (VERSA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

