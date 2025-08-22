Lisätietoja VETH-rahakkeesta

VETH-rahakkeen hintatiedot

VETH-rahakkeen valkoinen paperi

VETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VETH-rahakkeen tokenomiikka

VETH-rahakkeen hintaennuste

Vector ETH – hinta (VETH)

Ei listattu

1VETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3,950.62
$3,950.62$3,950.62
0.00%1D
Reaaliaikainen Vector ETH (VETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:50:56 (UTC+8)

Vector ETH (VETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,578.48
$ 4,578.48$ 4,578.48

$ 1,584.91
$ 1,584.91$ 1,584.91

--

--

-12.84%

-12.84%

Vector ETH (VETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3,950.62. Viimeisen 24 tunnin aikana VETH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,578.48, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,584.91.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VETH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vector ETH (VETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 125.30K
$ 125.30K$ 125.30K

--
----

$ 125.30K
$ 125.30K$ 125.30K

31.72
31.72 31.72

31.71562524207402
31.71562524207402 31.71562524207402

Vector ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 125.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.72 ja sen kokonaistarjonta on 31.71562524207402. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 125.30K.

Vector ETH (VETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vector ETH – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vector ETH – USD -hinnan muutos oli $ +388.7054524200.
Viimeisten 60 päivän aikana Vector ETH – USD -hinnan muutos oli $ +2,248.7853485080.
Viimeisten 90 päivän aikana Vector ETH – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +388.7054524200+9.84%
60 päivää$ +2,248.7853485080+56.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Vector ETH (VETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vector ETH (VETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vector ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vector ETH (VETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vector ETH (VETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vector ETH-rahakkeelle.

Tarkista Vector ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

VETH paikallisiin valuuttoihin

Vector ETH (VETH) -rahakkeen tokenomiikka

Vector ETH (VETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vector ETH (VETH)”

Paljonko Vector ETH (VETH) on arvoltaan tänään?
VETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3,950.62 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VETH-USD-parin nykyinen hinta?
VETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 3,950.62. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vector ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VETH markkina-arvo on $ 125.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.72 USD.
Mikä oli VETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VETH saavutti ATH-hinnaksi 4,578.48 USD.
Mikä oli VETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,584.91 USD.
Mikä on VETH-rahakkeen treidausvolyymi?
VETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VETH tänä vuonna korkeammalle?
VETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
