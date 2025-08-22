Lisätietoja VALUE-rahakkeesta

Value DeFi-logo

Value DeFi – hinta (VALUE)

Ei listattu

1VALUE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02305292
$0.02305292$0.02305292
-4.60%1D
USD
Reaaliaikainen Value DeFi (VALUE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:19:02 (UTC+8)

Value DeFi (VALUE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02300795
$ 0.02300795$ 0.02300795
24 h:n matalin
$ 0.02418697
$ 0.02418697$ 0.02418697
24 h:n korkein

$ 0.02300795
$ 0.02300795$ 0.02300795

$ 0.02418697
$ 0.02418697$ 0.02418697

$ 46.9
$ 46.9$ 46.9

$ 0.00704948
$ 0.00704948$ 0.00704948

-0.07%

-1.29%

-0.75%

-0.75%

Value DeFi (VALUE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02305191. Viimeisen 24 tunnin aikana VALUE on vaihdellut alimmillaan $ 0.02300795 ja korkeimmillaan $ 0.02418697 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VALUE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 46.9, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00704948.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VALUE on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -1.29% 24 tunnin aikana ja -0.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Value DeFi (VALUE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 110.23K
$ 110.23K$ 110.23K

--
----

$ 110.32K
$ 110.32K$ 110.32K

4.78M
4.78M 4.78M

4,784,639.620118465
4,784,639.620118465 4,784,639.620118465

Value DeFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 110.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VALUE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.78M ja sen kokonaistarjonta on 4784639.620118465. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 110.32K.

Value DeFi (VALUE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Value DeFi – USD -hinta muuttui $ -0.00030289717142492.
Viimeisten 30 päivän aikana Value DeFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017751653.
Viimeisten 60 päivän aikana Value DeFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0032719581.
Viimeisten 90 päivän aikana Value DeFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.008178537118481243.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00030289717142492-1.29%
30 päivää$ -0.0017751653-7.70%
60 päivää$ +0.0032719581+14.19%
90 päivää$ +0.008178537118481243+54.99%

Mikä on Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Value DeFi (VALUE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Value DeFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Value DeFi (VALUE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Value DeFi (VALUE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Value DeFi-rahakkeelle.

Tarkista Value DeFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

VALUE paikallisiin valuuttoihin

Value DeFi (VALUE) -rahakkeen tokenomiikka

Value DeFi (VALUE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VALUE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Value DeFi (VALUE)”

Paljonko Value DeFi (VALUE) on arvoltaan tänään?
VALUE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02305191 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VALUE-USD-parin nykyinen hinta?
VALUE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02305191. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Value DeFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VALUE markkina-arvo on $ 110.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VALUE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VALUE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.78M USD.
Mikä oli VALUE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VALUE saavutti ATH-hinnaksi 46.9 USD.
Mikä oli VALUE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VALUE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00704948 USD.
Mikä on VALUE-rahakkeen treidausvolyymi?
VALUE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VALUE tänä vuonna korkeammalle?
VALUE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VALUE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

