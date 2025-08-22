Lisätietoja USDB-rahakkeesta

USDB – hinta (USDB)

Ei listattu

1USDB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.015
$1.015$1.015
+2.40%1D
Reaaliaikainen USDB (USDB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:17:00 (UTC+8)

USDB (USDB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.984066
$ 0.984066$ 0.984066
24 h:n matalin
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24 h:n korkein

$ 0.984066
$ 0.984066$ 0.984066

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.882623
$ 0.882623$ 0.882623

-1.23%

-0.67%

-0.81%

-0.81%

USDB (USDB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.99543. Viimeisen 24 tunnin aikana USDB on vaihdellut alimmillaan $ 0.984066 ja korkeimmillaan $ 1.018 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.088, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.882623.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDB on muuttunut -1.23% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -0.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USDB (USDB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 403.87M
$ 403.87M$ 403.87M

$ 403.87M
$ 403.87M$ 403.87M

406.05M
406.05M 406.05M

406,046,631.5607005
406,046,631.5607005 406,046,631.5607005

USDB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 403.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 406.05M ja sen kokonaistarjonta on 406046631.5607005. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 403.87M.

USDB (USDB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana USDB – USD -hinta muuttui $ -0.0067929324710673.
Viimeisten 30 päivän aikana USDB – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009313243.
Viimeisten 60 päivän aikana USDB – USD -hinnan muutos oli $ -0.0046380069.
Viimeisten 90 päivän aikana USDB – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020236209562429.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0067929324710673-0.67%
30 päivää$ +0.0009313243+0.09%
60 päivää$ -0.0046380069-0.46%
90 päivää$ -0.0020236209562429-0.20%

Mikä on USDB (USDB)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

USDB (USDB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

USDB-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USDB (USDB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USDB (USDB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USDB-rahakkeelle.

Tarkista USDB-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDB paikallisiin valuuttoihin

USDB (USDB) -rahakkeen tokenomiikka

USDB (USDB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USDB (USDB)”

Paljonko USDB (USDB) on arvoltaan tänään?
USDB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.99543 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDB-USD-parin nykyinen hinta?
USDB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.99543. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USDB-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDB markkina-arvo on $ 403.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 406.05M USD.
Mikä oli USDB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDB saavutti ATH-hinnaksi 1.088 USD.
Mikä oli USDB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.882623 USD.
Mikä on USDB-rahakkeen treidausvolyymi?
USDB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDB tänä vuonna korkeammalle?
USDB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
USDB (USDB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

