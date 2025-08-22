Lisätietoja MBXN-rahakkeesta

UpBots Token-logo

UpBots Token – hinta (MBXN)

Ei listattu

1MBXN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040798
$0.00040798$0.00040798
-4.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen UpBots Token (MBXN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:15:05 (UTC+8)

UpBots Token (MBXN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.10274
$ 0.10274$ 0.10274

$ 0
$ 0$ 0

-4.02%

-4.10%

-13.51%

-13.51%

UpBots Token (MBXN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MBXN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MBXN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10274, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MBXN on muuttunut -4.02% viimeisen tunnin aikana, -4.10% 24 tunnin aikana ja -13.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UpBots Token (MBXN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 203.99K
$ 203.99K$ 203.99K

--
----

$ 203.99K
$ 203.99K$ 203.99K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

UpBots Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 203.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MBXN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 203.99K.

UpBots Token (MBXN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana UpBots Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana UpBots Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana UpBots Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana UpBots Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.10%
30 päivää$ 0-65.27%
60 päivää$ 0-33.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on UpBots Token (MBXN)

UpBots token

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

UpBots Token (MBXN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

UpBots Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UpBots Token (MBXN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UpBots Token (MBXN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UpBots Token-rahakkeelle.

Tarkista UpBots Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MBXN paikallisiin valuuttoihin

UpBots Token (MBXN) -rahakkeen tokenomiikka

UpBots Token (MBXN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MBXN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UpBots Token (MBXN)”

Paljonko UpBots Token (MBXN) on arvoltaan tänään?
MBXN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MBXN-USD-parin nykyinen hinta?
MBXN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UpBots Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MBXN markkina-arvo on $ 203.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MBXN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MBXN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M USD.
Mikä oli MBXN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MBXN saavutti ATH-hinnaksi 0.10274 USD.
Mikä oli MBXN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MBXN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MBXN-rahakkeen treidausvolyymi?
MBXN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MBXN tänä vuonna korkeammalle?
MBXN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MBXN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.