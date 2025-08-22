UnlockProtocolToken – hinta (UP)
-0.06%
-0.99%
-13.56%
-13.56%
UnlockProtocolToken (UP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00591383. Viimeisen 24 tunnin aikana UP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00583514 ja korkeimmillaan $ 0.00598681 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.084551, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00355353.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UP on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.99% 24 tunnin aikana ja -13.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
UnlockProtocolToken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 279.01M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.90M.
Tämän päivän aikana UnlockProtocolToken – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana UnlockProtocolToken – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007978957.
Viimeisten 60 päivän aikana UnlockProtocolToken – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004755103.
Viimeisten 90 päivän aikana UnlockProtocolToken – USD -hinnan muutos oli $ -0.001117762248930062.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.99%
|30 päivää
|$ -0.0007978957
|-13.49%
|60 päivää
|$ +0.0004755103
|+8.04%
|90 päivää
|$ -0.001117762248930062
|-15.89%
Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership.
