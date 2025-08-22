Universal ETH – hinta (UNIETH)
Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,714.64. Viimeisen 24 tunnin aikana UNIETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,631.63 ja korkeimmillaan $ 4,758.36 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNIETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,235.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,525.18.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UNIETH on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja -7.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Universal ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNIETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.92K ja sen kokonaistarjonta on 11917.50695567975. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.19M.
Tämän päivän aikana Universal ETH – USD -hinta muuttui $ +2.36.
Viimeisten 30 päivän aikana Universal ETH – USD -hinnan muutos oli $ +678.4286811120.
Viimeisten 60 päivän aikana Universal ETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,330.5538375120.
Viimeisten 90 päivän aikana Universal ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,922.7419593384553.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +2.36
|+0.05%
|30 päivää
|$ +678.4286811120
|+14.39%
|60 päivää
|$ +4,330.5538375120
|+91.85%
|90 päivää
|$ +1,922.7419593384553
|+68.87%
Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.
