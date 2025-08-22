Lisätietoja UNIETH-rahakkeesta

UNIETH-rahakkeen hintatiedot

UNIETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UNIETH-rahakkeen tokenomiikka

UNIETH-rahakkeen hintaennuste

Universal ETH-logo

Universal ETH – hinta (UNIETH)

1UNIETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,717.14
$4,717.14$4,717.14
+0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Universal ETH (UNIETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:26:05 (UTC+8)

Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,631.63
$ 4,631.63$ 4,631.63
24 h:n matalin
$ 4,758.36
$ 4,758.36$ 4,758.36
24 h:n korkein

$ 4,631.63
$ 4,631.63$ 4,631.63

$ 4,758.36
$ 4,758.36$ 4,758.36

$ 5,235.22
$ 5,235.22$ 5,235.22

$ 1,525.18
$ 1,525.18$ 1,525.18

+0.11%

+0.05%

-7.11%

-7.11%

Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,714.64. Viimeisen 24 tunnin aikana UNIETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,631.63 ja korkeimmillaan $ 4,758.36 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNIETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,235.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,525.18.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNIETH on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja -7.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 56.19M
$ 56.19M$ 56.19M

--
----

$ 56.19M
$ 56.19M$ 56.19M

11.92K
11.92K 11.92K

11,917.50695567975
11,917.50695567975 11,917.50695567975

Universal ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNIETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.92K ja sen kokonaistarjonta on 11917.50695567975. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.19M.

Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Universal ETH – USD -hinta muuttui $ +2.36.
Viimeisten 30 päivän aikana Universal ETH – USD -hinnan muutos oli $ +678.4286811120.
Viimeisten 60 päivän aikana Universal ETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,330.5538375120.
Viimeisten 90 päivän aikana Universal ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,922.7419593384553.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +2.36+0.05%
30 päivää$ +678.4286811120+14.39%
60 päivää$ +4,330.5538375120+91.85%
90 päivää$ +1,922.7419593384553+68.87%

Mikä on Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

Universal ETH (UNIETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Universal ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Universal ETH (UNIETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Universal ETH (UNIETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Universal ETH-rahakkeelle.

Tarkista Universal ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

UNIETH paikallisiin valuuttoihin

Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen tokenomiikka

Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNIETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Universal ETH (UNIETH)”

Paljonko Universal ETH (UNIETH) on arvoltaan tänään?
UNIETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,714.64 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNIETH-USD-parin nykyinen hinta?
UNIETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,714.64. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Universal ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNIETH markkina-arvo on $ 56.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNIETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNIETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.92K USD.
Mikä oli UNIETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNIETH saavutti ATH-hinnaksi 5,235.22 USD.
Mikä oli UNIETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNIETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,525.18 USD.
Mikä on UNIETH-rahakkeen treidausvolyymi?
UNIETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UNIETH tänä vuonna korkeammalle?
UNIETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNIETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:26:05 (UTC+8)

Universal ETH (UNIETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.