Universal BTC (UNIBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $112,533. Viimeisen 24 tunnin aikana UNIBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,042 ja korkeimmillaan $ 113,821 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNIBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 124,390, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 35,703.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UNIBTC on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, -1.13% 24 tunnin aikana ja -4.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Universal BTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 230.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNIBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.05K ja sen kokonaistarjonta on 2052.84761395. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 230.86M.
Tämän päivän aikana Universal BTC – USD -hinta muuttui $ -1,288.1607340997.
Viimeisten 30 päivän aikana Universal BTC – USD -hinnan muutos oli $ -5,875.5279828000.
Viimeisten 60 päivän aikana Universal BTC – USD -hinnan muutos oli $ +16,063.7706576000.
Viimeisten 90 päivän aikana Universal BTC – USD -hinnan muutos oli $ +6,273.20669582211.
|Tänään
|$ -1,288.1607340997
|-1.13%
|30 päivää
|$ -5,875.5279828000
|-5.22%
|60 päivää
|$ +16,063.7706576000
|+14.27%
|90 päivää
|$ +6,273.20669582211
|+5.90%
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
