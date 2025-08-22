Lisätietoja TYPE-rahakkeesta

TypeAI – hinta (TYPE)

Ei listattu

1TYPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.209211
$0.209211$0.209211
-2.10%1D
USD
Reaaliaikainen TypeAI (TYPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:55:09 (UTC+8)

TypeAI (TYPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.20577
$ 0.20577$ 0.20577
24 h:n matalin
$ 0.214476
$ 0.214476$ 0.214476
24 h:n korkein

$ 0.20577
$ 0.20577$ 0.20577

$ 0.214476
$ 0.214476$ 0.214476

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

$ 0.067643
$ 0.067643$ 0.067643

-0.00%

-2.28%

-25.91%

-25.91%

TypeAI (TYPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.209086. Viimeisen 24 tunnin aikana TYPE on vaihdellut alimmillaan $ 0.20577 ja korkeimmillaan $ 0.214476 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.09, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.067643.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TYPE on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.28% 24 tunnin aikana ja -25.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TypeAI (TYPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

--
----

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

9.50M
9.50M 9.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

TypeAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.50M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.09M.

TypeAI (TYPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TypeAI – USD -hinta muuttui $ -0.0048998831586594.
Viimeisten 30 päivän aikana TypeAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0661794407.
Viimeisten 60 päivän aikana TypeAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.3167331325.
Viimeisten 90 päivän aikana TypeAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.05610680187982018.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0048998831586594-2.28%
30 päivää$ -0.0661794407-31.65%
60 päivää$ +0.3167331325+151.48%
90 päivää$ +0.05610680187982018+36.68%

Mikä on TypeAI (TYPE)

Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TypeAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TypeAI (TYPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TypeAI (TYPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TypeAI-rahakkeelle.

Tarkista TypeAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

TYPE paikallisiin valuuttoihin

TypeAI (TYPE) -rahakkeen tokenomiikka

TypeAI (TYPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TYPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TypeAI (TYPE)”

Paljonko TypeAI (TYPE) on arvoltaan tänään?
TYPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.209086 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TYPE-USD-parin nykyinen hinta?
TYPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.209086. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TypeAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TYPE markkina-arvo on $ 1.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.50M USD.
Mikä oli TYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TYPE saavutti ATH-hinnaksi 4.09 USD.
Mikä oli TYPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TYPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.067643 USD.
Mikä on TYPE-rahakkeen treidausvolyymi?
TYPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TYPE tänä vuonna korkeammalle?
TYPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TYPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:55:09 (UTC+8)

TypeAI (TYPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.