Twin Protocol-logo

Twin Protocol – hinta (TWIN)

Ei listattu

1TWIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Twin Protocol (TWIN) -hintakaavio
Twin Protocol (TWIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
Twin Protocol (TWIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00200434. Viimeisen 24 tunnin aikana TWIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0019956 ja korkeimmillaan $ 0.00211941 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TWIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.099439, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0015991.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TWIN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -5.41% 24 tunnin aikana ja -21.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Twin Protocol (TWIN) -rahakkeen markkinatiedot

Twin Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 527.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TWIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 262.95M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.00M.

Twin Protocol (TWIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Twin Protocol – USD -hinta muuttui $ -0.000114704597832841.
Viimeisten 30 päivän aikana Twin Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007110301.
Viimeisten 60 päivän aikana Twin Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005498830.
Viimeisten 90 päivän aikana Twin Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.003621898924686894.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000114704597832841-5.41%
30 päivää$ -0.0007110301-35.47%
60 päivää$ -0.0005498830-27.43%
90 päivää$ -0.003621898924686894-64.37%

Mikä on Twin Protocol (TWIN)

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

Twin Protocol (TWIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Twin Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Twin Protocol (TWIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Twin Protocol (TWIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Twin Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Twin Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

TWIN paikallisiin valuuttoihin

Twin Protocol (TWIN) -rahakkeen tokenomiikka

Twin Protocol (TWIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TWIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Twin Protocol (TWIN)”

Paljonko Twin Protocol (TWIN) on arvoltaan tänään?
TWIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00200434 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TWIN-USD-parin nykyinen hinta?
TWIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00200434. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Twin Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TWIN markkina-arvo on $ 527.04K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TWIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TWIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 262.95M USD.
Mikä oli TWIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TWIN saavutti ATH-hinnaksi 0.099439 USD.
Mikä oli TWIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TWIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0015991 USD.
Mikä on TWIN-rahakkeen treidausvolyymi?
TWIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TWIN tänä vuonna korkeammalle?
TWIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TWIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Twin Protocol (TWIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

