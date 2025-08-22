Tokenomy – hinta (TEN)
Tokenomy (TEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,00855601. Viimeisen 24 tunnin aikana TEN on vaihdellut alimmillaan $ 0,00831747 ja korkeimmillaan $ 0,00869249 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,545269, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,00141995.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TEN on muuttunut -0,10% viimeisen tunnin aikana, +0,24% 24 tunnin aikana ja -3,27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Tokenomy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 988,20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115,50M ja sen kokonaistarjonta on 200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1,71M.
Tämän päivän aikana Tokenomy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Tokenomy – USD -hinnan muutos oli $ -0,0010045354.
Viimeisten 60 päivän aikana Tokenomy – USD -hinnan muutos oli $ -0,0003741303.
Viimeisten 90 päivän aikana Tokenomy – USD -hinnan muutos oli $ -0,002707095036668483.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0,24%
|30 päivää
|$ -0,0010045354
|-11,74%
|60 päivää
|$ -0,0003741303
|-4,37%
|90 päivää
|$ -0,002707095036668483
|-24,03%
Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.
